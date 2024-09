Jouez à Age of Mythology: Retold et plus encore maintenant sur Xbox Game Pass

Xbox Game Pass Ultimate – un choix du prix Editors’ Choice de CNET – propose des centaines de jeux auxquels vous pouvez jouer sur votre Xbox Series X, Series S, Xbox One et PC ou appareil mobile pour 20 $ par mois. Un abonnement vous donne accès à une vaste bibliothèque de jeux avec de nouveaux titres ajoutés chaque mois – comme Call of Duty: Modern Warfare 3 – ainsi qu’à d’autres avantages, comme le multijoueur en ligne et des offres sur les titres non Game Pass.

En savoir plus: Xbox Game Pass : quel forfait vous convient le mieux ?

Microsoft a donné aux abonnés un aperçu de Call of Duty: Black Ops 6 en août, et la société a ajouté ces jeux au service en septembre.

L’Âge de la mythologie : revisité

Dieux, monstres et humains s’affrontent dans ce remake du classique de stratégie en temps réel de 2002 des créateurs primés de la série Age of Empires. Choisissez des dieux des panthéons atlante, égyptien, grec et nordique pour vaincre vos ennemis, et si cela ne fonctionne pas, libérez des centaures, des momies, des trolls et d’autres créatures de légende.

Expéditions : un jeu MudRunner

Aventurez-vous dans des déserts arides, des forêts accidentées et d’autres terrains périlleux dans ce nouveau jeu d’aventure tout-terrain des créateurs des simulations très détaillées MudRunner. Menez des missions de recherche en parcourant les vastes étendues sauvages avec une flotte de véhicules tout-terrain. Utilisez des outils de haute technologie pour découvrir des trésors et des ruines oubliées, ainsi que pour surmonter et vous adapter à des défis uniques, comme gravir une paroi rocheuse au lieu de prendre cinq minutes pour emprunter le chemin qui la contourne.

La République des Cavaliers

Ce terrain de jeu multijoueur massif est à vous de l’explorer avec des VTT, des skis, des snowboards et des wingsuits. Vous pouvez affronter jusqu’à 64 autres joueurs en multijoueur, maîtriser un événement en mode campagne ou simplement vous promener sur la carte en effectuant des figures massives et en volant dans les airs.

Train Sim World 5

Prenez le train dans le dernier volet de cette série de simulation. Relevez de nouveaux défis en apprenant à maîtriser les voies de villes emblématiques comme Londres et Los Angeles. Vous pouvez également faire une pause dans la conduite du train avec le nouveau mode conducteur. Ce mode de jeu vous met dans le rôle de garde (ou de conducteur) et vous permet de vérifier les billets des passagers, d’actionner les portes et de vous assurer que les passagers restent en sécurité pendant leur voyage.

Jeux qui ont quitté le Game Pass

Alors que Microsoft ajoute ces quatre jeux au Game Pass, il en a également supprimé six autres. Donc si vous devez encore terminer votre campagne ou des quêtes secondaires, vous devrez désormais acheter ces jeux séparément.

Pour en savoir plus sur Xbox, voici ce qu’il faut savoir sur Call of Duty: Black Ops 6, les autres titres disponibles sur Game Pass Ultimate dès maintenant et notre test pratique du service de jeu. Vous pouvez également consulter ce qu’il faut savoir sur le Game Pass Standard.