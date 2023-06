Joueurs USFL de la semaine: Alex McGough et Marcus Simms éblouissent lors de la semaine 10

La semaine 10 de la saison USFL a été remplie d’excitation, alors que la photo des séries éliminatoires est officiellement définie.

Les Panthers du Michigan ont battu les Stars de Philadelphie, 20-23, dimanche pour décrocher une place dans le championnat de la division Nord (20 h HE samedi) contre les Maulers de Pittsburgh.

Pendant ce temps, les Birmingham Stallions ont prolongé leur séquence de victoires à cinq lorsqu’ils ont battu les Memphis Showboats, 27-20. Ils affronteront les New Orleans Breakers lors du championnat de la division sud de dimanche (19 h HE sur FOX et l’application FOX Sports).

Cela dit, quels joueurs ont ouvert la voie à leurs équipes respectives ?

Jetons un coup d’œil à qui a remporté les honneurs du joueur de la semaine de la semaine 10.

Joueur offensif de la semaine : Stallions QB Alex McGough

Birmingham n’avait rien d’autre à jouer que la fierté du dernier match de la saison régulière – ayant déjà décroché une place en séries éliminatoires avant leur inclinaison de la semaine 10 – mais le quart-arrière vedette et principal candidat MVP Alex McGough s’est néanmoins adapté. Il a terminé 22 sur 33 (66,7%) pour 282 verges, avec deux touchés et une interception. Il a également parcouru 32 verges.

À la traîne à deux chiffres pour commencer le deuxième quart, McGough a trouvé le receveur large Deon Cain pour un score de 7 verges pour porter le score à 14-10. Puis, à la fin du quatrième quart-temps, le duo dynamique de McGough et tight end Jace Sternberger connecté sur un touché de 46 verges avec un peu moins de cinq minutes restantes pour assurer la victoire.

McGough a terminé la saison régulière avec 20 touchés par la passe en tête de la ligue – cinq de plus que le signaleur le plus proche suivant – ainsi que 2 104 verges par la passe, ce qui s’est classé troisième de la ligue.

[Alex McGough, Stallions go all out in finale, hope momentum carries into playoffs]

Alex McGough brille contre les Showboats Alex McGough a été dominant contre les Showboats de Memphis, représentant plus de 300 verges au total et deux touchés pour les étalons de Birmingham.

Joueur défensif de la semaine : Panthers LB Franck Ginda

Le quadruple joueur défensif de la semaine a réussi 12 plaqués (six en solo) au cours de la semaine 10. La défense du Michigan était partout sur le terrain dimanche, bloquant plusieurs entraînements de Philadelphie et obtenant finalement la victoire cruciale.

Ginda mène non seulement l’USFL en plaqués avec 104, mais le défenseur à tout faire est également à égalité en tête de la ligue avec deux échappés forcés.

Joueur de la semaine des équipes spéciales : Panthers KR Marcus Sims

Simms a réussi quatre retours pour un total de 167 verges, dont un sprint de 67 verges au deuxième quart alors que les Panthers tiraient de l’arrière à deux chiffres. Simms a également bloqué un botté de dégagement, ce qui a entraîné un touché de 15 verges de son coéquipier AJ Richardson.

Le retour de botté de 67 verges de Simms était le cinquième retour le plus long de l’USFL cette saison.

[Panthers snag playoff berth behind new QB, special teams dominance]

Marcus Simms enregistre 167 verges de retour lors de la victoire de la semaine 10 Marcus Simms des Michigan Panthers a renvoyé quatre coups de pied pour 167 verges au total lors de la victoire 23-20 de son équipe.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue de football des États-Unis Étalons de Birmingham Panthères du Michigan

Tendance USFL

Faits saillants de la semaine 10 de l’USFL: les New Orleans Breakers battent les Houston Gamblers

Playoffs USFL 2023: calendrier, comment regarder, dates, heures, télévision

Faits saillants de la semaine 10 de l’USFL: le Michigan bat Philly, décroche une place en séries éliminatoires, dans un retour monumental





Calendrier USFL 2023: dates, heures, chaîne, matchs complets semaine par semaine

Prédictions de la semaine 10 de l’USFL 2023, choix d’experts par Chris ‘The Bear’ Fallica

Faits saillants de la semaine 10 de l’USFL: les étalons terminent la saison des Showboats





Les disjoncteurs frappent un billet d’après-saison derrière McLeod Bethel-Thompson, une défense avare

Alex McGough et les Stallions se donnent à fond en finale, espérons que l’élan se poursuivra en séries éliminatoires

Les Maulers culminent-ils? La domination de la semaine 10 envoie Pittsburgh en séries éliminatoires