Joueurs Sky Bet EFL à la Coupe du monde: qui se dirige vers le Qatar? | Nouvelles du football

Le mardi 14 novembre, les équipes définitives pour la Coupe du monde au Qatar seront confirmées par la FIFA.

Au total, 832 joueurs se rendront au Moyen-Orient pour le tournoi, 27 équipes ayant déjà été annoncées. L’Équateur, le Ghana, l’Iran, le Mexique et la Tunisie n’ont pas encore publié leurs dernières équipes de 26 joueurs.

Parmi ces 27 équipes, 25 joueurs du Sky Bet Championship, League One et League Two, représentant neuf nations, représentent actuellement 3% de ce total.

Alors qui sont-ils ? On regarde…

Australie

Harry Souttar (Stoke), Bailey Wright (Sunderland), Riley McGree (Middlesbrough)

Image:

L’Australien Riley McGree





Cameroun

Olivier Ntcham (Swansea)

Image:

Olivier Ntcham du Cameroun





Canada

Junior Hoilett (Lecture)

Image:

Junior Hoilett du Canada





Costa Rica

Jewison Bennette (Sunderland)

Image:

Jewison Bennette du Costa Rica





Maroc

Chaire Ilias (QPR)

Image:

Chaise Ilias du Maroc





Pologne

Krystian Bielik (Birmingham)

Image:

Krystian Bielik de Pologne





Sénégal

Seny Dieng (QPR), Iliman Ndiaye (Sheffield United), Ismaila Sarr (Watford)

Image:

Iliman Ndiaye du Sénégal





Etats-Unis

Ethan Horvath (Luton), Josh Sargent (Norwich)

Image:

Josh Sargent des États-Unis





Pays de Galles

Adam Davies (Sheff Utd), Ben Cabango (Swansea), Tom Lockyer (Luton), Chris Gunter (AFC Wimbledon), Connor Roberts (Burnley), Sorba Thomas (Huddersfield), Joe Allen (Swansea), Matthew Smith (MK Dons) , Joe Morell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon), Rubin Colwill (Cardiff), Mark Harris (Cardiff)