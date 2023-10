Cette semaine, nous atteignons le milieu de la saison régulière de la NFL ainsi que la date limite des échanges à l’échelle de la ligue. Cette confluence souligne à quel point il est important pour les équipes – réelles et fantastiques – de décider si elles ont ou non un potentiel de championnat.

Tous les échanges de la NFL devront être terminés bien avant que les compositions fantastiques de la semaine 9 ne soient définies, de sorte que certains mouvements pourraient avoir un impact à l’avenir. Mais pour l’instant, jetons un coup d’œil à certains joueurs à chaque position. Les managers fantastiques pourraient hésiter à être actifs cette semaine.

Voici qui commencer (et qui asseoir) dans le football Fantasy pour la semaine 9 de la NFL.

Les quarts-arrières commenceront la semaine 9

Sam Howell, commandants de Washington

Oui, Howell a été horrible contre les Giants il y a deux semaines, mais il a terminé deux fois parmi les 7 premiers avant cela et a été le quart-arrière fantastique n ° 1 la semaine dernière, lançant pour 397 verges et quatre touchés contre les Eagles.

Bien que Howell ait été limogé 40 fois, un sommet dans la ligue, il fera face à une défense des Patriots qui ne met pas beaucoup de pression sur le quart-arrière, se classant avant-dernier pour les sacs en huit matchs – et un qui a abandonné 324 verges par la passe pour Tua Tagovailoa des Dolphins.

Dak Prescott, Cowboys de Dallas

Alors qu’il se classe décevant au 16e rang parmi les quarts pour le nombre de points fantastiques par match, Prescott vient de réaliser sa sortie la plus impressionnante de la saison dimanche, un effort de 304 verges et quatre touchés contre les Rams.

Il est possible que les Cowboys aient profité de leur semaine de congé pour trouver des réponses à leur inefficacité dans la zone rouge tout au long de la saison. Un élixir encore meilleur pourrait être face à un secondaire des Eagles assiégé que le Howell des commandants vient de découper.

Les quarts-arrières siégeront lors de la semaine 9

Gardner Minshew, Colts d’Indianapolis

Minshew vient de connaître son pire match de la saison, complétant seulement 56 % de ses passes contre les Browns et avec une moyenne de seulement 5,2 verges par tentative. Bien qu’il soit toujours une menace efficace dans la poche, le scénario du match de cette semaine contre les Panthers devrait être fortement orienté vers la course.

Indy compte s’appuyer sur son duo dynamique composé de Jonathan Taylor (95 verges au sol, un sommet de la saison lors de la semaine 8) et de Zack Moss (66 verges, TD) pour affronter une défense de la Caroline qui accorde le troisième plus grand nombre de verges par match au sol.

Baker Mayfield, Buccaneers de Tampa Bay

Un peu plus de temps pour se remettre d’une douleur au genou aidera certainement Mayfield après la défaite de jeudi contre les Bills. Maintenant, si les Bucs pouvaient juste trouver un jeu de course…

Cette semaine, Baker et les garçons se rendent à Houston. Bien que les Texans cèdent beaucoup de mètres dans les airs, ils se mesurent bien à la plus grande force offensive des Buccaneers : leurs receveurs larges. Le secondaire de Houston rapporte le cinquième moins de points fantastiques par match aux joueurs larges, donc Mayfield est moins susceptible de réaliser le gros jeu sur le terrain et devra peut-être recourir à des dinks et des dunks à ses porteurs de ballon ou à TE Cade Otton.

Les porteurs de ballon commenceront au cours de la semaine 9

Kareem Hunt, Browns de Cleveland

Hunt a mené les porteurs de ballon des Browns en clichés et en touches au cours de la semaine 8 pour la première fois cette saison. Il a également marqué un touché au sol pour le troisième match consécutif alors qu’il semble se placer devant le champ arrière à trois têtes de l’équipe.

Jerome Ford ressent peut-être encore les effets d’une blessure à la cheville qu’il a subie il y a deux semaines, ce qui pourrait conduire à un grand jour pour Hunt contre les Cardinals, une équipe qui accorde le quatrième plus grand nombre de points fantastiques par match aux porteurs de ballon et le troisième. touchés précipités cette saison.

Darrell Henderson, Rams de Los Angeles

Gardez un œil sur l’état du pouce du quart-arrière des Rams Matthew Stafford. Après avoir été éliminé au début de la défaite de la semaine dernière, il pourrait être à moins de 100 % à Green Bay. Si tel est le cas, Henderson devrait voir plus de touches, à la fois dans le jeu de course et dans le jeu de passes courtes. Il a montré de belles habiletés de réception dimanche avec trois attrapés pour 54 verges. Pendant ce temps, les Packers cèdent le troisième plus grand nombre de points fantastiques aux porteurs de ballon et le deuxième plus grand nombre de réceptions.

Les porteurs de ballon siégeront lors de la semaine 9

Alexander Mattison, Vikings du Minnesota

Dans le même ordre d’idées, les managers de Fantasy pourraient être tentés de s’appuyer sur Mattison cette semaine, la blessure d’Achille du quart-arrière Kirk Cousins ​​​​qui a mis fin à la saison pouvant entraîner une charge de travail plus lourde que la normale. Cependant, ce n’est probablement pas une bonne idée contre les Falcons, qui n’ont pas encore permis à un porteur de ballon de marquer sur le terrain cette saison et qui ont accordé le moins de réceptions par match à ce poste. Le remplaçant Cam Akers a réduit la charge de travail de Mattison au cours des deux dernières semaines et a même réussi un TD en zone rouge contre Green Bay.

Aaron Jones, Packers de Green Bay

Il est peut-être temps d’admettre que Jones n’a peut-être pas tout à fait raison toute la saison. Il n’a pas parcouru plus de 35 verges ni marqué de touché depuis qu’il s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la première semaine. Et son coéquipier d’arrière-champ, AJ Dillon, a joué plus de snaps à chaque match cette saison.

Prescott des Cowboys vient de montrer que les Rams peuvent être battus dans les airs, alors cherchez le QB Jordan Love pour refléter les 41 passes en 17 courses divisées par l’offensive des Packers la semaine dernière.

Les récepteurs larges commenceront au cours de la semaine 9

Jaylen Waddle, Dolphins de Miami

Vous voulez toujours avoir une part de la meilleure attaque de la NFL. Waddle a dû quitter le match de la semaine 7 de Miami plus tôt en raison d’une blessure au dos, et bien qu’il ait été limité à l’entraînement toute la semaine, il a attrapé sept de ses 12 cibles dimanche contre la Nouvelle-Angleterre pour un record d’équipe de 121 verges et un touché.

Tant que son dos ne bouge pas pendant le long vol vers l’Allemagne, Waddle sera un bon début avec autant d’attention portée sur son compatriote Tyreek Hill affrontant pour la première fois ses anciens coéquipiers des Chiefs.

Demario Douglas, Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Du fil de renonciation à la formation de départ ? Écoutez-moi sur celui-ci. Le corps des receveurs des Pats a été décimé par les blessures cette saison, le dernier coup dur étant survenu dimanche lorsque le meilleur joueur Kendrick Bourne a subi une déchirure du LCA.

Entrez le choix de sixième ronde de la recrue de Liberty. Douglas a mené l’équipe dans les clichés et les cibles, et a capté cinq passes, un sommet pour la saison. Avec le vétéran Devante Parker toujours dans le protocole de commotion cérébrale, Douglas est en passe de devenir le receveur n ° 1 des Patriots contre un secondaire des Commanders extrêmement poreux.

Les receveurs larges siégeront au cours de la semaine 9

DJ Moore, ours de Chicago

Moore est le receveur fantastique n ° 5 cette saison, mais l’une des principales raisons est son explosion de 230 verges et trois touchés au cours de la semaine 5. Au cours des trois matchs depuis que le quart recrue Tyson Bagent a succédé à Justin Fields blessé, Moore n’a Il a dépassé les 55 verges sur réception.

Cette semaine, il devra affronter les Saints et le quadruple demi de coin du Pro Bowl Marshon Lattimore, qui n’a pas encore accordé de réception de touché cette saison.

George Pickens, Steelers de Pittsburgh

Bien que les Steelers aient eu des problèmes en attaque, Pickens a été l’un des 20 meilleurs receveurs fantastiques avec un penchant pour réaliser le grand jeu. Ses chances de poursuivre cette série de succès diminuent avec le quart Kenny Pickett discutable en raison d’une blessure aux côtes qui l’a éliminé de la défaite de dimanche contre les Jaguars.

Cela n’aide pas que les Steelers aient une petite semaine avant le match de jeudi soir contre les Titans, qui cèdent le septième moins de points fantastiques par match aux receveurs larges.

Des fins serrées pour commencer la semaine 9

Dalton Kincaid, Buffalo Bills

Les ailiers rapprochés des recrues ont rarement un impact immédiat sur la feuille de statistiques, mais Sam LaPorta de Detroit met cette théorie à rude épreuve cette saison. Kincaid pourrait bientôt faire de même, notamment avec le vétéran Dawson Knox dans la réserve des blessés.

Lors du premier match des Bills sans Knox, la recrue de l’Utah a capté cinq passes pour 65 verges et son premier touché dans la NFL. Le prochain rendez-vous est avec les Bengals, qui sont l’une des pires défenses de la ligue pour couvrir les bouts serrés – comme l’a prouvé George Kittle des 49ers (9 attrapés, 149 yards) la semaine dernière.

Taysom Hill, Saints de la Nouvelle-Orléans

Hill a provoqué tellement d’angoisse fantastique pour avoir volé des courses sur la ligne de but et exécuté des jeux de gadgets sur une base apparemment aléatoire. Mais alors que les semaines de congé testent la profondeur des équipes fantastiques, en particulier du côté serré, Hill s’est enfin transformé en (avaler) un partant fiable.

Il a accumulé des points fantastiques à deux chiffres au cours des trois dernières semaines et il a marqué deux touchés dimanche contre les Colts. Avec les 2 à 6 ours ensuite, il est enfin temps d’accepter la folie.

Une fin serrée pour siéger lors de la semaine 9

Darren Waller, Giants de New York

Waller n’a capté qu’une seule passe sur 4 verges contre les Jets avant d’aggraver une blessure aux ischio-jambiers – et il a quand même fini par être le principal receveur de l’équipe. Heureusement pour les Giants, le quart Daniel Jones – qui a raté les trois derniers matchs en raison d’une blessure au cou – a été autorisé à entrer en contact et reviendra probablement dans la formation de départ contre les Raiders. Cependant, les ischio-jambiers de Waller pourraient continuer à poser problème à l’avenir.