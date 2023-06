Alors que 23 joueuses commencent à se préparer à voyager pour représenter leur pays dans le cadre de la liste finale de l’équipe nationale féminine des États-Unis, de nombreuses joueuses resteront pour regarder le tournoi depuis chez elles.

Avec la sortie de l’alignement de la Coupe du monde féminine USWNT 2023, il y a certainement des noms incroyables dont nous devons parler. Mais les noms qui ne figurent pas sur ces listes sont presque tout aussi importants.

Avec seulement 23 joueurs autorisés par équipe, l’entraîneur-chef Vlatko Andonovski a dû faire des choix difficiles avec l’un des meilleurs bassins de talents au monde.

Voici les principaux joueurs absents de la liste de la Coupe du monde USWNT 2023.

Composition de l’USWNT : des joueurs notables absents de l’équipe de la Coupe du monde féminine

Becky Sauerbrunn

Peut-être la perte la plus importante et la moins attendue pour l’USWNT, joueur vétéran de longue date Becky Sauerbrunn a annoncé qu’elle ne se rendrait pas à la Coupe du monde cet été après avoir soigné une blessure au pied. Habituellement capitaine de cette équipe, les États-Unis vont devoir faire face à un défi difficile pour ancrer une ligne de fond sans le leadership et les conseils de Sauerbrunn. Ils vont sûrement manquer Sauerbrunn alors qu’elle les encourage depuis chez eux.

Ashley Hatch

Andonovski semble avoir choisi les jeunes espoirs plutôt que la récente star révolutionnaire Ashely Hatch. L’attaquante a été sur une lancée pour son équipe de club, le Washington Spirit, marquant six buts pour l’équipe jusqu’à présent cette saison. Elle a obtenu des convocations constantes pour l’équipe senior et a fait 19 apparitions généralement en remplacement d’Alex Morgan ou de Mallory Swanson. Mais avec l’inclusion d’Alyssa Thompson, il semble qu’Andonovski ait dû laisser tomber un attaquant pour le jeune parvenu, et Hatch n’a pas réussi.

Mallory Swanson

C’était censé être l’année de Mallory Swanson, et elle avait mené la charge de l’USWNT lors de leurs premiers matchs de 2023. Avec huit buts en six matchs en seulement 2023, elle était l’avenir de la ligne de front de cette équipe. Mais malheureusement, sa raison de manquer est aussi simple qu’une blessure. Elle s’est déchiré le tendon rotulien dans les matchs amicaux contre l’Irlande et a été exclu pour la compétition de cette année. Les jeunes menaces de première ligne d’Alyssa Thompson, Trinity Rodman et Sophia Smith auront de grosses chaussures à remplir alors qu’elles cherchent à empiler les buts de cette équipe américaine sur un Swanson.

Casey Kruger

Krueger a été l’un des nombreux joueurs à avoir récemment été rappelé après son retour d’un long congé. Krueger revenait d’une grossesse et passait ses minutes de club avec les Red Stars de Chicago qui souffraient d’une saison moins qu’idéale. Alors que Krueger a montré un jeu prometteur avec les Red Stars malgré leurs défaites, il semble que cela n’ait pas suffi à convaincre Andonovski. Bien que sa capacité de croisement nous manquera sûrement, la ligne de fond n’avait pas la place pour Krueger cette année.

AD français

Le courant de Kansas City a connu une saison difficile cette année, et l’une de leurs tentatives de solutions a été banquette AD Franch en faveur de Cassie Miller. Il est fort probable que son manque de minutes de club ait eu un impact négatif sur les chances de Franch de faire partie de cette liste, et elle a été laissée de côté en faveur du gardien de Washington Spirit Aubrey Kingsbury. La troisième place de gardien de but a changé plusieurs fois au cours des derniers mois, Franch n’ayant que récemment obtenu des convocations plus cohérentes. Kingsbury était la troisième gardienne régulière et a fait un retour pour réclamer sa place, laissant malheureusement Franch hors de cette liste finale.

Tierna Davidson

Avec la perte de Sauerbrunn, il y avait un trou de la taille d’un défenseur central sur cette liste, un trou que Davidson aurait pu combler. Mais l’ancien champion du monde a souffert une déchirure du LCA en mars 2022 et ne s’est rétabli que récemment. L’ancre de la ligne défensive de Chicago, Davidson n’est tout simplement pas revenue à elle-même. Lors de la conférence post-liste, Andonovski a noté que Davidson était très proche de faire partie de la liste, mais ce n’était tout simplement pas suffisant pour percer dans le département difficile de l’USWNT en défense et qu’elle sera sûrement en lice pour le prochain tournoi majeur.

moucheron

Après avoir reçu quelques commandes en 2023, Purce a finalement été exclu de la liste. Elle a eu affaire à une blessure persistante à la hanche avec Gotham, commençant la saison en force, mais depuis lors, elle a fait des va-et-vient. Elle est n’a joué que quatre matchs cette saison, mais a réussi à marquer deux buts pendant cette période. Purce a été appelé pour la dernière fois dans l’équipe nationale pour le tournoi SheBelieves, mais a raté le camp d’avril contre la République d’Irlande. Malheureusement, Purce a été blessé et n’a pas obtenu suffisamment d’appels réguliers, ratant la Coupe du monde de cette année.

Il y a toute une série de noms qui n’existent plus depuis longtemps après une blessure : Christen Press, Catarina Macario, Abby Dahlkemper, Sam Mewis, et bien d’autres. Mais au final, il n’y a que 23 places disponibles et avec l’un des bassins de talents les plus profonds au monde, tous les choix sont difficiles à faire.