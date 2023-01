Joueurs éligibles à l’arbitrage des Orioles: qui a accepté, qui ne l’a pas fait et ce que cela signifie

Les Orioles ont augmenté leur masse salariale de 18,2 millions de dollars vendredi tout en évitant l’arbitrage avec cinq joueurs clés de leur alignement 2023.

Selon plusieurs sources, les Orioles ont conclu des accords d’un an avec Anthony Santander (7,4 millions de dollars plus incitations), Cedric Mullins (4,1 millions de dollars plus incitations), Austin Hays (3,2 millions de dollars plus incitations), Jorge Mateo (2 millions de dollars plus incitations) et Dillon Tate (1,5 million de dollars plus incitatifs).

Le seul Oriole éligible à l’arbitrage qui n’a pas accepté les conditions avant la date limite de vendredi est le lanceur droitier Austin Voth, qui échange maintenant des chiffres d’arbitrage avec le club et se préparera pour une audience devant un panel de trois personnes à un moment donné au printemps. formation. Le panel indépendant entendra les arguments des deux parties et choisira l’un des chiffres comme étant le salaire de Voth en 2023.



Austin Voth. (Scott Taetsch / USA Today)

Il est possible que les Orioles et Voth s’arrangent avant que l’affaire ne passe en audience, mais le directeur général Mike Elias préfère une philosophie de « dossier et procès » si un accord n’est pas conclu à la date limite de dépôt. Il a fait des exceptions dans le passé, acceptant après la date limite de dépôt avec Trey Mancini et John Means en 2022, bien qu’il se soit rendu à une audience avec Santander en 2021. C’est la seule fois dans le mandat d’Elias que les Orioles ne se sont pas installés avec tous. leurs joueurs éligibles à l’arb.

L’augmentation de vendredi, selon Roster Resource de FanGraphs, place la masse salariale estimée des Orioles pour 2023 à environ 65 millions de dollars et leur masse salariale estimée pour la taxe de luxe à 85,2 millions de dollars, loin des 223 millions de dollars qui constituent le premier seuil fiscal de luxe.

Voici un aperçu des six joueurs impliqués dans les décisions de vendredi :

Antoine Santander

Le voltigeur de 28 ans est le seul de ce groupe qui gagnait plus d’un million de dollars avant le processus de cette année. C’est son troisième coup à l’arbitrage – il a le statut de Super Two, ou une année supplémentaire, en 2021 – et son salaire est passé de 3,15 millions de dollars à 7,4 millions de dollars. Compte tenu de sa production de 2022 – ses 33 circuits ont mené tous les frappeurs de commutateur – et de sa jeunesse relative, l’augmentation était conforme aux prévisions (MLB Trade Rumours estimé à 7,5 millions de dollars). Santander est désormais le quatrième Oriole le mieux payé de la liste active, derrière les nouveaux arrivants James McCann, Kyle Gibson et Adam Frazier, bien que la plupart des salaires de McCann en 2023 et 2024 soient payés par les Mets de New York. Dans le cadre de son contrat, Santander recevra 150 000 $ de bonus s’il fait partie de l’équipe All-Star 2023 ou remporte un Gold Glove ou un Silver Slugger.

Cédric Mullins

La question la plus posée sur les réseaux sociaux vendredi était de savoir pourquoi le salaire de Mullins en 2023 est si bas, en particulier par rapport à celui de Santander. C’est parce que c’est ainsi que fonctionne l’arbitrage dans la Major League Baseball. Mullins, 28 ans, a en fait reçu la plus forte augmentation parmi les cinq, mais il a fait juste au-dessus du minimum en 2022, sa dernière saison ayant moins de trois ans de temps de service. Son augmentation, de 716 500 $ à 4,1 millions de dollars, est particulièrement remarquable étant donné que Mullins a été rétrogradé en Double A en 2019 et a fait son retour, devenant l’un des meilleurs défenseurs centraux polyvalents du jeu et franchissant le cap de l’arbitrage. Le contrat comprend également des bonus de 50 000 $ pour une apparition All-Star, remportant un Silver Slugger ou un Gold Glove; Mullins a été finaliste du Gold Glove en 2022 et All-Star en 2021.

Austin Hays

Un autre joueur éligible à l’arbitrage pour la première fois, le salaire de Hays est passé de 713 000 $ à 3,2 millions $ avec le règlement de vendredi. C’est 100 000 $ de plus que ce que MLB Trade Rumors avait estimé pour le voltigeur de 27 ans. Hays a eu du mal pendant la majeure partie de la seconde mi-temps en 2022, mais il entre cette saison en tant que voltigeur partant du club. Son contrat comprend également des bonus de 50 000 $ pour une apparition All-Star, un Gold Glove ou un Silver Slugger. Le champ extérieur partant des Orioles rapportera désormais 14,7 millions de dollars combinés; en comparaison, Aaron Judge de New York gagnera 40 millions de dollars en 2023.

Jorge Mateo

Peut-être la meilleure histoire de demande de renonciation des Orioles sous le mandat d’Elias, Mateo a été renoncé par les Padres de San Diego en août 2021. Cet hiver, son premier éligible à l’arbitrage, le salaire de Mateo est passé de 709 500 $ à 2 millions de dollars. À sa première saison complète en tant que partant, Mateo, 27 ans, avait un .646 OPS, mais a mené la Ligue américaine avec 35 buts volés et a remporté le Fielding Bible Award pour les arrêts-courts de la MLB. Il a un bonus de 50 000 $ pour une apparition All-Star, un Silver Slugger ou, plus probablement, un Gold Glove. Il n’était pas finaliste du Gant d’or en 2022, mais aurait probablement dû l’être.

Dillon Tate

Le dernier des joueurs éligibles à l’arbitrage pour la première fois des Orioles. Tate a affiché une MPM de 3,05 au plus bas en carrière et un sommet en carrière de 67 matchs pour devenir un élément important de l’enclos des releveurs renaissant des Orioles en 2022. Il a également été nommé nominé au prix Roberto Clemente du club pour son travail dans la communauté. Tate, 28 ans, a doublé son salaire de 711 500 $ à 1,5 million de dollars. Il peut également gagner 50 000 $ en incitatifs s’il fait partie de l’équipe All-Star ou remporte le prix du releveur de l’année Mariano Rivera (AL) ou Trevor Hoffman (NL). De toute évidence, Tate ne serait éligible à ce dernier prix que s’il était échangé en 2023 à la Ligue nationale. L’inscription des deux est une formalité dans les contrats incitatifs pour les releveurs.

Austin Voth

Il n’est pas surprenant qu’il soit le seul à résister ici simplement parce que son 2022 n’était pas ordinaire, ce qui rend un chiffre d’arbitrage assez délicat. Voth, 30 ans, a eu une MPM désastreuse de 10,13 en 19 apparitions en relève avec les Nationals de Washington lorsqu’ils l’ont renoncé en juin. Les Orioles ont réclamé Voth et il a bien lancé pour le reste de l’année, affichant une MPM de 3,04 en 22 matchs (17 départs). Il a une MPM de 4,86 ​​en carrière en cinq saisons, il est donc possible que son passage avec les Orioles soit une valeur aberrante dans sa carrière. Mais c’est arrivé. Et cela, ainsi que sa performance professionnelle, seront pris en considération lors du processus d’arbitrage. C’est la deuxième année de Voth en arbitrage, et il a gagné 875 000 $ en 2022. MLB Trade Rumors a prédit que Voth obtiendrait 2 millions de dollars cette année. Voth se dirigera vers l’entraînement de printemps en se battant pour une place de rotation, et il devrait devenir millionnaire pour la première fois de sa carrière dans la grande ligue.

(Photo du haut d’Anthony Santander : Scott Taetsch / USA Today)