Joueurs de tennis et conférences de presse

Les conférences de presse obligatoires mises à l’honneur cette semaine par Naomi OsakaLe retrait de choc de Roland-Garros est généralement des affaires ennuyeuses, mais provoque parfois des larmes, des réactions de colère et même un cœur à cœur étrange.

La star japonaise Osaka s’est retirée de Roland-Garros après avoir été condamnée à une amende de 15 000 $ et menacée de disqualification par les organisateurs suite à son refus de parler aux médias.

Le quadruple champion du Grand Chelem, âgé de 23 ans, a comparé les presseurs d’après-match à « des coups de pied aux gens quand ils sont à terre ».

« J’ai souvent eu l’impression que les gens n’ont aucune considération pour la santé mentale des athlètes et cela sonne vrai chaque fois que je vois une conférence de presse ou que j’y participe », a déclaré Osaka dans sa déclaration initiale la semaine dernière, affirmant qu’elle ne parlerait pas aux médias.

« Nous sommes souvent assis là et avons posé des questions qui nous ont été posées plusieurs fois auparavant ou des questions qui nous font douter et je ne vais pas me soumettre à des gens qui doutent de moi. »

Sa position a soulevé des questions quant à savoir si Osaka, qui souffre de « épisodes de dépression » depuis trois ans, est un cas isolé d’anxiété à propos des conférences de presse ou non.

Le moment le plus difficile pour faire face aux inquisitions traditionnelles d’après-match a tendance à être après une défaite, surtout après une défaite particulièrement difficile à encaisser.

Des joueurs autres qu’Osaka ont déjà évité les obligations médiatiques – le numéro un mondial Novak Djokovic a fait une sortie précipitée de Flushing Meadows après son tristement célèbre défaut de l’US Open de l’année dernière.

D’autres choisissent de se présenter, mais répondent aux questions de la manière la plus limitée possible.

Venus Williams et Bernard Tomic font partie de ceux qui ont adopté l’approche « oui/non ».

« La question la plus stupide que j’ai entendue »

Parfois, cependant, les joueurs ripostent lorsqu’ils sont confrontés à des questions qu’ils jugent carrément stupides ou inappropriées.

« C’est la question la plus stupide que j’aie jamais entendue », a déclaré Nick Kyrgios en janvier 2020, lorsqu’on lui a demandé s’il était « possible pour Alex de Minaur de battre Nadal ».

Même Rafael Nadal, 20 fois champion du Grand Chelem, a lui-même critiqué un journaliste en 2019 pour lui avoir demandé si sa forme sur le terrain avait été affectée par son mariage.

« Honnêtement, tu me demandes ça ? Est-ce une question sérieuse ou une blague ? », a rétorqué l’Espagnol, qui a alors qualifié la question de « connerie ».

Il ne fait aucun doute que parfois les joueurs sont confrontés à des questions inappropriées – on a déjà demandé à Simona Halep si sa réduction mammaire l’avait « servie sur le terrain ou à l’extérieur ».

Parfois, les questions sont tout simplement bizarres, comme lorsqu’on a demandé à Stan Wawrinka « à quoi aurait ressemblé Martin Luther King sur Twitter ».

C’est la douleur de répondre aux questions après une défaite douloureuse qu’Osaka a évoquée, illustrée par les larmes de Gaël Monfils à l’Open d’Australie en février.

« Chaque fois que j’arrive ici, je me sens jugé. Ils me disent : ‘Tu as encore perdu, pourquoi ?’. Je suis déjà au sol et vous me tirez dessus », a déclaré le Français désespéré après une sortie au premier tour.

« Il y a un sentiment de voyeurisme autour de la façon dont cela fonctionne actuellement », a écrit mardi Peter Terry, professeur de psychologie à l’Université de Southern Queensland en Australie sur theconversation.com.

« Peut-être que certains veulent voir les athlètes s’effondrer et fondre en larmes, après les avoir mis sur un piédestal. »

Serena Williams, en lice pour un record du 24e titre du Grand Chelem à Paris cette quinzaine, a admis qu’elle aussi s’était sentie anxieuse avant les conférences de presse.

« J’ai été là où j’ai été très difficile d’entrer (aux conférences de presse) dans ces moments-là. Mais, vous savez, cela m’a rendue plus forte », a-t-elle déclaré mardi.

Daniil Medvedev, connu pour sa personnalité souvent imprévisible sur le terrain, estime que parfois les interviews d’après-match l’aident.

« Quand je suis de mauvaise humeur, parfois je suis de meilleure humeur après vous avoir parlé », a-t-il déclaré aux journalistes.

Mais pour la plupart des joueurs, comme la numéro un mondiale Ashleigh Barty, parler à la presse fait simplement « partie du travail ».

Que le fait d’être toujours obligé de parler aux médias fasse toujours partie du travail est une question qui se pose maintenant à la lumière des révélations d’Osaka.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici