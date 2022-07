Joueurs de tennis de table indiens Rue Absence de psychologue du sport dans le personnel de soutien du CWG

L’absence du psychologue du sport Gayatri Vartak du contingent indien de 14 joueurs de tennis de table pour les prochains Jeux du Commonwealth n’a pas été bien accueillie par les joueurs.

Vartak, un ancien joueur de badminton, figurait sur la longue liste (publiée sur le site Web de TTFI) des joueurs et du personnel de soutien pour les Jeux de Birmingham à partir du 28 juillet, mais n’a pas fait partie de l’équipe finale.

A lire aussi : Le Premier ministre Modi félicite Sindhu d’avoir remporté le titre du Maiden Singapore Open

Sharath Kamal, sans doute le meilleur joueur indien de tous les temps, la championne nationale en titre Sreeja Akula et Reeth Rishya ont déclaré à PTI que la présence de Vartak dans le contingent aurait fait une grande différence.

“La règle des 33% a rendu difficile l’obtention de tout le soutien dont nous avons besoin. Pour moi personnellement, le préparateur mental pourrait être d’une grande aide – compte tenu de la pression et des attentes des Jeux. Avait approché SAI avec une demande mais n’a pas pu trouver de place pour plus de personnel de soutien », a déclaré Kamal, qui participera à son cinquième CWG. PTI.

Conformément aux directives, jusqu’à 33% des athlètes comptent dans le personnel de soutien, mais cela n’est pas strictement suivi. Il n’a pas non plus été suivi dans le cas du tennis de table.

Pour huit joueurs, six membres se rendront à Birimgham dans le cadre du personnel de soutien, dont deux entraîneurs nationaux S Raman et Anindita Chakraborty, l’entraîneur personnel de Manika Batra Chris Adrian Pfeiffer, le masseur Harmeet Kaur, le physio Vikash Singh et le chef d’équipe SD Mudgil, qui est membre du comité des administrateurs nommé par la Haute Cour qui dirige le TTFI.

L’entraîneur national masculin Raman est également l’entraîneur personnel du joueur vedette G Sathiyan.

L’entraîneur de conditionnement mental Vartak avait travaillé avec l’équipe indienne au camp national de Bengaluru en mai.

“Je travaille personnellement avec Gayatri depuis huit mois et cela m’a beaucoup aidé. Elle était aussi là quand j’ai remporté mon premier titre national. Dans un grand événement comme le CWG, un coach mental ne peut être que bénéfique », a déclaré Sreeja.

A lire aussi : Le Bayern confirme son intérêt pour Kane mais il est “le rêve du futur”

Sa coéquipière Reeth a ajouté : « Avoir un préparateur mental avec vous aide beaucoup dans les situations de pression auxquelles nous devons faire face aux Jeux du Commonwealth. J’espère qu’il y a encore un moyen et que nous pourrons l’emmener à Birmingham. Mudgil, membre de la CoA, a remercié l’Association olympique indienne (IOA) d’avoir répondu à la plupart de leurs demandes dans la liste finale.

“Nous sommes reconnaissants à l’IOA d’avoir approuvé la majorité de notre personnel de soutien. Nous avions également écrit à l’IOA pour l’entraîneur mental, mais il y avait des restrictions et nous le comprenons », a déclaré Mudgil.

Le secrétaire général de l’AIO, Rajeev Mehta, a déclaré que toutes les fédérations sportives nationales doivent consulter les joueurs avant d’envoyer la liste à l’organisme sportif suprême pour approbation.

« Je ne parle pas spécifiquement du tennis de table. Toutes les fédérations doivent parler aux joueurs avant de nous transmettre la liste, ce qui n’arrive pas parfois. Les intérêts des athlètes sont primordiaux », a déclaré Mehta à PTI.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.