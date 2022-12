Joueurs de Sky Bet EFL à la Coupe du monde : comment les joueurs du championnat, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 se sont-ils comportés au Qatar ? | Nouvelles du football

Au total, 30 joueurs ont représenté la Sky Bet English Football League à la Coupe du monde.

Originaires de 19 clubs différents, un total de 26 joueurs du championnat se sont rendus au Qatar, tandis qu’il y avait aussi deux de la Ligue 1 et deux autres de la Ligue 2.

Sur ces 30, 18 ont eu la chance d’ajouter à leurs sélections par leurs managers nationaux respectifs, tandis que Ilias Chair de QPR et Anass Zaroury de Burnley restent au Moyen-Orient, le Maroc ayant réservé un quart de finale avec le Portugal après leurs 16 derniers matchs historiques. victoire en fusillade contre l’Espagne, bien qu’aucun n’ait encore joué.

Ici, nous examinons comment chaque joueur s’est comporté tout au long du tournoi…

Australie

Image:

L’Australien Riley McGree





de Middlesbrough Riley McGree a commencé les quatre matches de l’Australie au Qatar, alors que l’équipe de Graham Arnold a atteint les 16 derniers, où ils ont été éliminés par l’Argentine. Le milieu de terrain de 24 ans a aidé le vainqueur de Mathew Leckie contre le Danemark lors des phases de groupes et a rendu la performance du joueur du match au stade Al Janoub.

Pendant ce temps, le défenseur de Stoke Harry Soutar a joué chaque minute de la campagne des Socceroos et a été un rocher à l’arrière lors des victoires 1-0 contre la Tunisie et le Danemark.

Image:

L’Australien Harry Souttar





de Sunderland Bailey Wright a fait une apparition de remplacement, remplaçant McGree à la 74e minute lors de la victoire contre le Danemark.

Cameroun

Image:

Olivier Ntcham du Cameroun





Swansea Olivier Ntcham n’a fait qu’une seule apparition en tant que remplaçant pendant le séjour des Lions Indomptables au Qatar. Le milieu de terrain de 26 ans – qui n’a fait ses débuts en équipe nationale qu’en septembre – a remplacé Pierre Kunde après 68 minutes de la célèbre victoire du Cameroun contre le Brésil.

Canada

Image:

Junior Hoilett du Canada





Lecture de Junior Hoilet a participé aux trois matchs du Canada lors de sa première Coupe du monde depuis Mexico en 1986. Le joueur de 32 ans a récolté 1,67 tirs par 90 et 2,22 occasions créées par 90, mais n’a pas été en mesure de marquer ou de faire une passe décisive alors que les hommes de John Herdman ont terminé derniers du groupe F, malgré un vaillant effort.

Costa Rica

Image:

Jewison Bennette du Costa Rica





Starlette de Sunderland Jewison Bennette fait trois apparitions lors de sa première Coupe du monde. Le joueur de 18 ans a commencé le match d’ouverture du Costa Rica contre l’Espagne, mais était, naturellement, un passager pendant le 7-0, avant que le très expérimenté Bryan Ruiz ne le remplace après 61 minutes. Bennette est apparue comme remplaçante en seconde période contre le Japon et l’Allemagne, mais n’a pas été en mesure d’avoir un impact personnel significatif.

Ghana

Image:

Baba Rahman du Ghana





Le prêteur de Reading à Chelsea Baba Rahman a disputé l’intégralité des défaites du Ghana contre le Portugal et l’Uruguay et a remplacé Gideon Mensah en fin de victoire palpitante 3-2 contre la Corée du Sud.

Image:

Antoine Semenyo du Ghana





La ville de Bristol Antoine Semenyoquant à lui, est entré en jeu à la 89e minute lors de la première défaite contre le Portugal et a été introduit après 72 minutes contre l’Uruguay, ce qui lui a valu ses quatrième et cinquième sélections pour son pays.

Maroc

Image:

Le Maroc a battu l’ancien champion d’Espagne aux tirs au but pour atteindre les quarts de finale





Le Maroc a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois avec sa victoire spectaculaire en fusillade contre l’Espagne, ce qui signifie que QPR Chaise Ilias et de Burnley Anass Zaroury sont les deux seuls joueurs du Sky Bet EFL qui restent au Qatar. Cependant, aucun des deux n’a encore joué sur le terrain.

Pologne

Avant la Coupe du monde, Birmingham Krystian Bielik n’avait joué qu’une seule fois pour la Pologne depuis novembre 2019, mais il a été inclus dans l’équipe de Czeslaw Michniewcz pour le tournoi après un solide début de saison pour les Blues, après son départ estival de Derby.

Image:

Krystian Bielik de Pologne





Le milieu de terrain de 24 ans a débuté contre l’Arabie saoudite et l’Argentine au Qatar, a remplacé la France et le Mexique, terminant le tournoi avec un impressionnant taux de réussite de 87 %.

Sénégal

Image:

Ismaila Sarr du Sénégal





de Watford Ismaïla Sarr était l’un des joueurs vedettes du Sénégal en route vers les 16 derniers. Jouant dans sa deuxième Coupe du monde à seulement 24 ans, Sarr a commencé les quatre matches de son pays, a marqué un penalty en première mi-temps lors de la victoire 2-1 contre l’Équateur et a raté l’occasion de donner l’avantage au Sénégal contre l’Angleterre lorsqu’il a décoché un tir bien au-dessus de la barre transversale.

Image:

Iliman Ndiaye du Sénégal





Sheffield United Iliman Ndiaye a poursuivi son ascension rapide de non-Ligue à la scène mondiale en seulement trois ans avec trois apparitions au Qatar. Le joueur de 22 ans a enregistré une passe décisive lorsqu’il a placé Bamba Dieng lors de la victoire 3-1 contre le Qatar et a disputé la première mi-temps contre l’Angleterre.

Gardien de QPR Sény Dieng et Reading’s Porto prêté Mamadou Loum ne figurait pas.

Tunisie

Image:

Le Tunisien Hannibal Mejbri





de Birmingham Hannibal Mejbri – prêté par Manchester United – aura acquis une expérience inestimable lors de ses débuts en Coupe du monde au Qatar, étant donné qu’il n’aura pas 20 ans avant janvier et que la majeure partie de l’équipe tunisienne est composée de joueurs chevronnés âgés de 27 ans et plus.

L’entraîneur-chef Jalel Kadri l’a présenté après 80 minutes du match nul contre le Danemark, le capitaine Youssef Msakni laissant la place à l’adolescent, mais ce furent ses seules minutes sur le terrain tout au long du tournoi.

Etats-Unis

Gardien de Luton Éthan Horvath n’a pas quitté le banc au Qatar, Matt Turner d’Arsenal conservant le maillot n ° 1 pour chacun des quatre matches des États-Unis lors du tournoi.

de Norwich Josh Sargent figurait cependant. Il a commencé contre le Pays de Galles et l’Iran et a réussi un peu moins de 80 minutes dans les deux cas et a fait une apparition tardive dans le match nul avec l’Angleterre entre les deux.

Image:

Josh Sargent des États-Unis





Il a réussi à créer une seule chance et à tenter trois tirs lors de ses trois apparitions, générant un chiffre de buts attendus de 0,37 et un chiffre de passes décisives attendu de 0,09, mais n’a pas pu jouer contre les Pays-Bas lors des 16 derniers après avoir subi une blessure à la cheville contre l’Iran. .

Pays de Galles

Près de la moitié de l’équipe du Pays de Galles était composée de joueurs qui exercent leur métier dans le Sky Bet EFL – et cinq d’entre eux ont remporté des sélections internationales lors de la première apparition du pays en Coupe du monde en 64 ans, qui s’est terminée prématurément lors des phases de groupes.

Image:

Connor Roberts du Pays de Galles en action contre l’Angleterre





Arrière droit de Burnley Connor Robert a disputé toutes les minutes du premier match nul 1-1 du Pays de Galles contre les États-Unis et a été remplacé par Brennan Johnson après 57 minutes de la défaite 2-0 face à l’Iran lors du deuxième match de groupe. Rob Page a laissé le joueur de 27 ans sur le banc pour le choc contre l’Angleterre, mais a été contraint de le faire entrer après seulement 36 minutes lorsque Neco Williams s’est blessé.

Un problème aux ischio-jambiers signifiait Joe Allen n’avait pas fait une seule apparition pour Swansea depuis le 17 septembre, mais son expérience a été sollicitée 77 minutes après le début de la défaite contre l’Iran et il a été jugé apte à jouer contre l’Angleterre, où il a terminé 81 minutes.

Image:

Joe Allen du Pays de Galles





Pendant ce temps, le milieu de terrain de Portsmouth Joe Morel a fait deux apparitions en tant que remplaçant en seconde période contre les États-Unis et l’Angleterre, Cardiff’s Rubin Colwill était un remplaçant à la 81e minute lors de la défaite contre l’Angleterre et Huddersfield Sorba Thomas a été amené après 89 minutes pour une apparition tardive contre les États-Unis.

Les sept joueurs restants de l’EFL – Adam Davis (Sheffield United), Ben Cabango (Swansea), Tom Locker (Luton), Chris Günter (AFC Wimbledon), Matthieu Smith (MK Dons), Jonny Williams (Swindon), Marc Harris (Cardiff) – n’est pas entré sur le terrain.