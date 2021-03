Le Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA accueillera de nombreux jeunes talents. Harold Cunningham – UEFA / UEFA via Getty Images

Le Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA débute mercredi (regarder EN DIRECT sur ESPN3 et ESPNU) et, en raison de la bataille en cours contre le COVID-19, le tournoi qui se déroule en Hongrie et en Slovénie est un peu différent de l’habituel.

2 Liés

Premièrement, parce que le tournoi senior Euro 2020 a été repoussé à cet été, les Euros U21 démarrent en mars au lieu de juin. C’est aussi en deux temps: la phase de groupes du 24 au 31 mars puis le tour à élimination directe du 31 mai au 6 juin. Avec seulement neuf jours de football au total.

Il n’y a pas de supporters pour les phases de groupes, mais une décision sera prise par l’UEFA sur les phases à élimination directe à une date ultérieure.

Voici tout ce que vous devez savoir.

Groupes et horaire

Le tournoi est passé de 12 à 16 équipes cette année. Il y a quatre groupes de quatre, les deux premiers de chaque groupe se qualifiant pour les quarts de finale.

Les jeux se dérouleront dans quatre villes hongroises (Budapest, Gyor, Szekesfehervar et Szombathely) et quatre villes slovènes (Ljubljana, Koper, Maribor, Celje).

Phase de groupes: 24-31 mars

Groupe A: Hongrie, Allemagne, Roumanie, Pays-Bas

Groupe B: Slovénie, Espagne, République tchèque, Italie

Groupe C: Russie, Islande, France, Danemark

Groupe D: Portugal, Croatie, Angleterre, Suisse

Quarts de finale: 31 mai

1. Vainqueur du Groupe A vs Finaliste du Groupe C

2. Vainqueur du Groupe C vs Finaliste du Groupe A

3. Vainqueur du Groupe B vs Finaliste du Groupe D

4. Vainqueur du Groupe D vs Finaliste du Groupe B

Demi finales: 3 juin

1. Vainqueur du quart de finale 1 vs vainqueur du quart de finale 2

2. Vainqueur du quart de finale 3 vs vainqueur du quart de finale 4

Final: 6 juin

La finale se déroule au Stadion Stozice, d’une capacité de 16 000 places, à Ljubljana.

jouer 1:12 Jan Aage Fjortoft dit que Youssoufa Moukoko est un talent spécial, mais qu’il est toujours influencé par les gros titres à 16 ans.

Joueurs à surveiller (par Tor-Kristian Karlsen et David Cartlidge)

La Premier League sera représentée avec des joueurs bien établis tels que le duo Callum Hudson-Odoi et Arsenal de Chelsea Eddie Nketiah et Emile Smith Rowe inclus dans l’équipe d’Angleterre, bien que Man United Mason Greenwood se soit retiré, mais qui sont les stars à surveiller. chaque équipe?

Allemagne: Youssoufa Moukoko, FW

Déjà batteur de records au niveau des jeunes (il a marqué pour le plaisir dans tous les groupes d’âge depuis son arrivée en Allemagne du Cameroun en 2014), l’attaquant de Dortmund est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts – et plus tard marquer – en Bundesliga au sein l’espace de quelques semaines vers la fin de l’année dernière. Extrêmement talentueux et bien équilibré pour un joueur de 16 ans, en plus d’être un excellent finisseur avec un tir puissant, il est intelligent en dehors du ballon, prend des positions intelligentes et peut même installer ses coéquipiers. Rapide, vif et excellent en tête-à-tête, il est un batteur mondial potentiel et le seul vrai meilleur espoir dans une équipe allemande quelque peu discrète. –TKK

Hongrie: Botond Balogh, DEF

L’imposant défenseur de Parme est calme en possession et excellent dans les airs. Il a été jeté dans les profondeurs pour commencer à l’Inter Milan en Serie A en octobre dernier, quelques semaines à peine après avoir été promu du côté des U19. Bien que Balogh ait connu des débuts respectables, le joueur de 18 ans n’a pas encore commencé un autre match de Serie A depuis. L’un des rares joueurs basés à l’étranger dans une jeune équipe hongroise. – TKK

Pays-Bas: Myron Boadu, ST

Un attaquant avec rien d’autre que le but adverse en tête. Le jeune AZ participe rarement à la phase de préparation, mais est impitoyable à l’intérieur de la surface de réparation. Il marque en moyenne un but tous les deux matchs de l’Eredivisie, est capable de terminer de n’importe où dans la surface de réparation et adore courir sur des balles profondes. Dynamique et puissant, il n’a besoin que de peu d’espace pour appuyer sur la détente. – TKK

Roumanie: Octavian Popescu, MID

Popescu est probablement le talent dont la star monte le plus rapidement au sein du groupe roumain. Milieu de terrain large techniquement doué, créatif et imprévisible qui préfère intervenir par la gauche, il est déjà à la surveillance de plusieurs clubs d’élite européens. – TKK

Radu Dragusin, DÉF: Le défenseur de la Juventus a été comparé avec style à Virgil van Dijk de Liverpool. Un défenseur central grand, puissant et combatif avec des qualités de leadership, il est facile de comprendre pourquoi l’étoile de 6 pieds 2 pouces admire le Néerlandais. Ses performances en arrière-plan seront vitales si la Roumanie progresse. – DC

République tchèque: Adam Karabec, AM

Reconnu depuis longtemps comme l’un des meilleurs talents du pays après avoir progressé régulièrement dans l’académie Sparta Prague. Un milieu de terrain grand, fort, box-to-box avec un excellent pied gauche, il a marqué plusieurs étonnants spectaculaires à longue portée au niveau des jeunes. Fini lors de ses deux dernières apparitions en championnat avant de rejoindre l’équipe nationale des moins de 21 ans. Également plafonné au niveau supérieur. – TKK

Italie: Gianluca Scamacca, ST

Scamacca a été le facteur de différence récent pour l’Italie. Le leader de 22 ans a débuté la saison en pleine forme, marquant des buts pour Gênes ainsi que pour l’équipe nationale des moins de 21 ans, mais vient de rompre une période stérile de 14 matchs avec un doublé en Serie A ce week-end. Son jeu peut faiblir si sa confiance baisse, mais Scamacca, qui a passé deux ans à l’académie PSV à l’adolescence, peut être une poignée avec sa puissance aérienne et sa force. – TKK

Sandro Tonali, MID: Attendez-vous à ce que le gracieux Tonali soit assis à la base du milieu de terrain italien, cherchant à la fois à interrompre le jeu et à lancer des attaques. La chose la plus excitante dans le jeu du prêté de l’AC Milan est peut-être sa capacité de dribbler et sa confiance en soi pour traverser le milieu de terrain avec le ballon à ses pieds. – DC

Slovénie: Nik Prelec, ST

Le joueur de 19 ans est l’un des rares joueurs de haut niveau potentiels d’une équipe slovène à manquer deux de ses meilleurs joueurs dans l’équipe nationale senior. Prelec, un avant-centre du pied gauche, n’a été recruté que récemment dans l’équipe des moins de 21 ans, mais s’est démarqué dans les groupes d’âge plus jeunes et se développe bien avec l’équipe de Primavera de la Sampdoria. – TKK

Espagne: Riqui Puig, MID

Bien qu’il ait fait ses débuts en équipe première il y a deux ans (en grande pompe), le milieu de terrain merveilleusement doué de Barcelone n’a encore commencé que neuf matchs de Liga. Néanmoins, il devrait faire partie des principales attractions de ces finales U21. Brillant sur le ballon et doté d’une grande vision et créativité, le joueur de 19 ans serait sans doute un habitué de la plupart des autres équipes dans une ligue « Top Five ». – TKK

Danemark: Victor Nelsson, DÉF

Le capitaine de l’équipe danoise a déjà été plafonné au niveau senior et est courtisé par des clubs des meilleures ligues européennes (le FC Copenhague mène toujours une bonne affaire, ce qui est probablement la raison pour laquelle il est toujours là). Défenseur central déterminé et fort avec près de 150 apparitions en championnat, il a remporté 75% de ses défis aériens cette saison. – TKK

Jacob Bruun Larsen, FW: Ancien espoir du Borussia Dortmund, Larsen est un ailier rapide et dynamique qui a une touche de jeu de la vieille école à propos de son jeu. Il utilise sa vitesse et son style d’attaque directe pour conduire aux défenses, dans le but de se déplacer dans la surface de réparation et de mettre en place des coéquipiers avec des réductions. – DC

Eduardo Camavinga est l’un des meilleurs jeunes joueurs du moment. Aurélien Meunier / Getty Images

France: Eduardo Camavinga, MID

Deux ans et 60 matchs après ses débuts en Ligue 1, le milieu de terrain rennais est l’un des adolescents les plus prometteurs du football mondial. Initialement aligné en tant que joueur holding, Camavinga a également joué à l’occasion dans le rôle de n ° 8 cette saison. Pied gauche, excellent sur le ballon et avec une intelligence de jeu bien au-delà de ses années, le joueur de 18 ans a marqué sa deuxième (des trois) sélections complètes en se inscrivant sur la feuille de match contre l’Ukraine en octobre dernier. Un joueur délicieusement agile, capable de dicter et d’influencer le rythme du jeu. – TKK

Amine Gouiri, FW: Sans aucun doute l’un des jeunes joueurs les plus excitants d’Europe en ce moment. Les comparaisons de style avec Karim Benzema du Real Madrid sont claires, Gouri étant extrêmement fort pour conduire à partir de larges zones avec ses compétences exquises et ses pistes de slalom. Le gentilhomme est extrêmement gracieux lorsqu’il court avec le ballon et il a aussi le sens du but. – DC

Islande: Isak Bergmann Johannesson, MID

Le prodige islandais a choisi de rester avec IFK Norrkoping pour jouer au football en équipe première au lieu de rejoindre une académie ailleurs en Europe (choisissez un meilleur club de la Ligue des champions et il y a de fortes chances qu’ils lui aient offert un contrat.) saison dans l’Allsvenskan, il est peu probable qu’il reste beaucoup plus longtemps en Suède. Il joue le jeu avec une facilité inhabituelle pour un adolescent – qu’il soit aligné en tant que milieu de terrain box-to-box ou ailier (ou tout autre poste d’ailleurs), il n’est jamais pressé et son mouvement hors du ballon est exceptionnel. Un joueur remarquablement complet pour son âge – pas différent d’un adolescent Kevin De Bruyne. – TKK

Russie: Arsen Zakharyan, MID

Alors que son coéquipier Fedor Chalov est devenu l’un des attaquants les plus attirants de Russie depuis un certain temps, Zakharyan pourrait faire tourner encore plus de têtes pendant le tournoi. N ° 8 incroyablement doué dans le moule d’Andres Iniesta, avec ses virages, son changement de rythme, sa capacité à prendre de l’espace entre les lignes et à passer, exécuter et contrôler avec les deux pieds, la star du Dynamo Moscou est un pur bonheur à regarder. – TKK

Ivan Oblyakov, MID: Un joueur clé pour les moins de 21 ans et aussi pour son club le CSKA Moscou. Sa présence au milieu de terrain est peut-être sous-estimée, car il cherche vivement à jouer ensemble, à distribuer le ballon et à s’assurer que son équipe conserve la possession. Mais c’est un joueur très agréable à regarder. – DC

Croatie: Domagoj Bradaric, DEF

L’arrière gauche lillois est probablement le joueur le plus accompli d’une récolte inhabituellement peu spectaculaire de Croates. Bien qu’il soit un arrière respecté dans le football français, il a eu du mal à conserver sa place cette saison en raison de sa forme adverse, de quelques erreurs personnelles décisives et de sa contribution offensive limitée. Même ainsi, Bradaric est toujours considéré comme l’un des arrières gauchers montants du football européen. – TKK

Angleterre: Max Aarons, DEF

Dans une équipe remplie de noms semi-établis de la Premier League, l’arrière droit enthousiaste de Norwich est fiable et cohérent, manquant rarement un match. Avec son énergie – qu’il maintient tout au long du match – et son équilibre fin entre les positions défensives et avancées, le joueur de 21 ans est le meilleur arrière droit à l’entrée du tournoi et a été lié à Barcelone et au Bayern Munich en ces derniers mois. – TKK

Portugal: Pedro Goncalves, MID

«Pote», 22 ans, est le meilleur buteur de la Primeira Liga et pourrait se considérer malchanceux de ne pas avoir décroché une première casquette complète après une saison sensationnelle avec le leader du championnat, le Sporting CP. Le milieu de terrain, dont le passage aux Wolves s’est élevé à une apparition de remplaçant en Coupe de la Ligue, est exceptionnel pour chronométrer les courses en profondeur dans la surface et trouver le filet, souvent avec une finition à une touche. Bien qu’il s’implique rarement au début du jeu de construction, c’est un joueur tactiquement intelligent, plein de mouvements intelligents et de capacité à choisir les bons espaces. – TKK

Suisse: Leonidas Stergiou, CB

Bien que l’entraîneur-chef suisse Mauro Lustrinelli puisse opter pour un couple plus âgé au cœur de la défense, Stergiou est une alternative fiable à surveiller. Bien qu’il vienne d’avoir 19 ans ce mois-ci, il a déjà inscrit 68 matches de départ en Super League suisse pour Saint-Gall. Un défenseur rapide et athlétique, qui peut également suppléer à l’arrière droit, il est doué pour gagner le ballon en haut du terrain et est composé en possession. – TKK

Andi Zeqiri, ST: Déjà attrapé par l’équipe de Premier League Brighton, Zeqiri est quelqu’un que le Suisse recherchera pour un soutien en attaque après avoir marqué 11 buts en 13 matchs. Il cherche à faire pression sur les adversaires et à forcer les erreurs, mais a aussi un bon instinct d’attaquant et est très intelligent dans la surface de réparation. – DC.