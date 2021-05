Joueurs de l’Euro U21 à suivre en KO: Camavinga, Wirtz et plus

Le Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA accueillera de nombreux jeunes talents. Harold Cunningham – UEFA / UEFA via Getty Images

Cet article a été publié pour la première fois le 24 mars et a été mis à jour.

Les huitièmes de finale du Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA débuteront le lundi 31 mai (regarder EN DIRECT sur ESPN3 et ESPNU) et, en raison de la pandémie COVID-19 en cours, le tournoi qui se tient en Hongrie et en Slovénie est un peu différent de l’habituel.

Premièrement, parce que le tournoi senior Euro 2020 a été repoussé à cet été, les Euros U21 ont commencé en mars au lieu de juin. Il a également été divisé en deux étapes: la phase de groupes arrive du 24 au 31 mars, puis les huitièmes de finale du 31 mai au 6 juin. Avec seulement neuf jours de football au total.

Les jeux se dérouleront dans quatre villes hongroises (Budapest, Gyor, Szekesfehervar et Szombathely) et quatre villes slovènes (Ljubljana, Koper, Maribor, Celje). Voici tout ce que vous devez savoir.

Groupes et horaire

Le tournoi est passé de 12 à 16 équipes cette année. Il y avait quatre groupes de quatre, les deux premiers de chaque groupe se qualifiant pour les quarts de finale.

Phase de groupes: 24-31 mars

Groupe A: 1. Pays-Bas 2. Allemagne 3. Roumanie 4. Hongrie

Groupe B: 1. Espagne 2. Italie 3. République tchèque 4. Slovénie

Groupe C: 1. Danemark 2. France 3. Russie 4. Islande,

Groupe D: 1. Portugal 2. Croatie 3. Suisse 4. Angleterre

Quarts de finale: 31 mai

1. Pays-Bas contre France, 18 h CEST / 12 h HE / ESPNU

2. Danemark contre Allemagne, 21 h CEST / 15 h HE / ESPN3

3. Espagne contre Croatie, 18 h CEST / 12 h HE / ESPN3

4. Portugal contre Italie, 21 h CEST / 15 h HE / ESPNU

Demi finales: 3 juin

1. Pays-Bas / France vs Danemark / Allemagne, 21 h CEST / 15 h HE / ESPNU

2. Espagne / Croatie vs Portugal / Italie, 18 h CEST / 12 h HE / ESPNU

Final: 6 juin

La finale se déroule au Stadion Stozice, d’une capacité de 16 000 places, à Ljubljana.

Eduardo Camavinga est l’un des meilleurs jeunes joueurs du moment. Aurélien Meunier / Getty Images

Joueurs à surveiller (par Tor-Kristian Karlsen et David Cartlidge)

La Premier League était bien représentée avec des joueurs bien établis comme le duo Callum Hudson-Odoi de Chelsea et Arsenal Eddie Nketiah et Emile Smith Rowe inclus dans l’équipe d’Angleterre, bien que les Young Lions se soient écrasés en phase de groupes.

Les équipes ont été autorisées à ajouter de nouveaux joueurs dans leurs équipes de 23 joueurs, dont les Français Dayot Upamecano et Houssem Aouar. Alors, qui se fera un nom dans les huitièmes de finale?

Pays-Bas: Myron Boadu, ST

Un attaquant avec rien d’autre que le but adverse en tête. Le jeune AZ participe rarement à la phase de préparation, mais est impitoyable à l’intérieur de la surface de réparation. Il marque en moyenne un but à tous les autres matchs de l’Eredivisie, est capable de terminer de n’importe où dans la surface de réparation et adore courir sur des balles profondes. Dynamique et puissant, il n’a besoin que de peu d’espace pour appuyer sur la détente. – TKK

France: Eduardo Camavinga, MID

Deux ans et plus de 60 matchs après ses débuts en Ligue 1, le milieu de terrain rennais est l’un des adolescents les plus prometteurs du football mondial. Initialement aligné en tant que joueur holding, Camavinga a également joué à l’occasion dans le rôle de n ° 8 cette saison. Pied gauche, excellent sur le ballon et avec une intelligence de jeu bien au-delà de ses années, le joueur de 18 ans a marqué sa deuxième (des trois) sélections complètes en se inscrivant sur la feuille de match contre l’Ukraine en octobre dernier. Joueur délicieusement agile, capable de dicter et d’influencer le rythme du match, il est un objectif de 60 millions d’euros pour le PSG et le Real Madrid. – TKK

Danemark: Victor Nelsson, DÉF

Le capitaine de l’équipe danoise a déjà été plafonné au niveau senior et est courtisé par des clubs des meilleures ligues européennes (le FC Copenhague mène toujours une bonne affaire, ce qui est probablement la raison pour laquelle il est toujours là). Défenseur central déterminé et fort avec près de 150 apparitions en championnat, il a remporté environ les trois quarts de ses défis aériens cette saison. – TKK

Allemagne: Florian Wirtz, MID

Une première saison complète avec le Bayer Leverkusen a été un immense succès pour Wirtz, le joueur de 18 ans marquant sept buts et aidant sept fois en 37 matchs. Il est souvent déployé au milieu de terrain offensif et cherche à se déplacer dans le dernier tiers avec son brillant dribble. Non seulement il a l’œil pour une passe et la capacité de faire participer les autres, mais son mouvement dynamique signifie qu’il peut aussi viser le but lui-même. Attendez-vous à ce qu’il intervienne dans de vastes domaines, mais lorsque l’Allemagne a besoin d’étincelle, il peut également apporter une contribution à partir d’une position centrale. – DC

Espagne: Marc Cucurella, DEF / MID

Barcelone a finalement pris la décision de laisser Cucurella partir en 2020 après son passage dans leur académie, mais cela n’a pas du tout freiné les progrès du joueur de 22 ans. Un prêt à Eibar s’est avéré être la première étape parfaite en dehors de La Masia pour développer son jeu avant qu’un transfert à Getafe ne l’arrête. Sa vitesse, son énergie et son engagement dans de vastes domaines sont remarquables et il peut être à la fois arrière et ailier. Son rendement offensif a été une caractéristique clé du jeu de Getafe au cours des deux dernières saisons et il cherchera à fournir la même chose pour l’Espagne en tant que l’un des joueurs les plus seniors. – DC

Croatie: Domagoj Bradaric, DEF

L’arrière gauche lillois a joué 26 fois pour le club sur le chemin du titre de Ligue 1 cette saison et est le joueur le plus accompli d’une récolte inhabituellement peu spectaculaire de Croates. Bien qu’il soit un arrière respecté dans le football français, il a eu du mal à conserver sa place cette saison en raison de sa forme adverse, de quelques erreurs personnelles décisives et de sa contribution offensive limitée. Même ainsi, Bradaric est toujours considéré comme l’un des arrières gauchers montants du football européen. – TKK

Portugal: Diogo Leite, DEF

L’arrière central de 6 pieds 4 pouces n’a pas encore décroché une place de départ régulière avec le FC Porto, mais un tournoi impressionnant avec le Portugal pourrait le voir l’attraper la saison prochaine. Ce n’est pas seulement un compétiteur fort et combatif, mais il est également facile à maîtriser. Attendez-vous à ce que le Portugal lui demande de sortir régulièrement de la défense, de se relier au milieu de terrain et de se renforcer par l’arrière. Habitué à tous les niveaux des jeunes avec le Portugal, son expérience sera la clé et il se vante d’une grande confiance dans son jeu pour assumer cette responsabilité. – DC.

Italie: Gianluca Scamacca, ST

Scamacca a été le facteur de différence récent pour l’Italie. Le leader de 22 ans a commencé la saison en pleine forme, marquant des buts pour Gênes ainsi que pour l’équipe nationale des moins de 21 ans, mais a connu une période stérile de 14 matchs en Serie A avant de terminer avec 12 buts en 29 matchs. Son jeu peut faiblir si sa confiance diminue, mais Scamacca, qui a passé deux ans à l’académie PSV à l’adolescence, peut être une poignée avec sa puissance aérienne et sa force. – TKK