Joueurs de Chromebook, Steam est entré en version bêta

En mars de cette année, Steam est arrivé sur les machines Chrome OS en tant qu’alpha. Cette semaine, c’est l’heure de la bêta. Google a annoncé qu’avec ChromeOS 108, Steam pour Chomebrooks apporte une disponibilité plus large, une expérience utilisateur améliorée, de meilleures performances et une compatibilité accrue.

C’est un gros problème car pour beaucoup, l’utilisation du canal de développement de ChromeOS comporte des risques d’instabilité inhérents, donc maintenant que Steam est disponible via le canal bêta, il ouvre le service à un éventail d’utilisateurs beaucoup plus large. L’équipe déclare également qu’elle a ajouté la prise en charge des appareils dotés de processeurs AMD Ryzen 5000 C-Series et Intel Core de 12e génération, ainsi que réduit la configuration minimale requise pour le processeur à i3 et Ryzen 3. Cela signifie simplement qu’encore plus de personnes peuvent jouer à leurs titres Steam. via un Chromebook.

Une liste complète des machines Chrome OS prises en charge peut être consultée ici. Pour le journal détaillé des modifications de l’alpha à la bêta, regardez ici.

Maintenant, allez de l’avant et jouez, les gens.

// Système d’exploitation Chrome