joueurs anglais dépistés régulièrement par la Football Association | Actualités footballistiques

Tous les joueurs anglais sont régulièrement dépistés par la FA pour d’éventuelles maladies cardiaques pour tenter d’éviter la situation qui a vu Christian Eriksen s’effondrer lors du match du Danemark contre la Finlande samedi, Sky Sports News peut confirmer.

Eriksen continue de se rétablir dans un hôpital de Copenhague après avoir reçu une RCR pour relancer son cœur sur le terrain du Parken Stadium.

Le soleil a maintenant signalé que les joueurs anglais – quel que soit leur âge – ne seraient pas autorisés à participer à des matchs s’ils n’avaient pas réussi les tests d’électrocardiogramme (ECG) spécialisés au cours de la dernière année.

Cela a été confirmé par la FA, qui a également déclaré que des échocardiogrammes, qui impliquent une échographie du cœur, sont également effectués sur chaque joueur anglais tous les deux ans.

















Le médecin de l’équipe danoise Morten Boesen a déclaré que Christian Eriksen « était parti » après avoir subi un arrêt cardiaque, mais a pu être réanimé après une utilisation du défibrillateur



De plus, tout le personnel médical anglais doit avoir un certificat « Advanced Trauma Medical Management in Football » avant de pouvoir travailler avec les équipes anglaises. Il s’agit d’un cours avancé qui explique comment faire face à une gamme de blessures et de conditions graves pouvant survenir sur le terrain, y compris un arrêt cardiaque.

Aucun test médical préalable ne peut fournir une sécurité à 100 % contre des incidents comme celui qui a menacé la vie d’Eriksen, mais la FA pense qu’elle a mis en place les mesures de précaution les plus strictes.

Les kinés de la FA sont également fournis avec un équipement de la plus haute qualité au bord du terrain afin qu’ils puissent répondre à toute urgence médicale, que ce soit pendant un match ou à l’entraînement.

Les joueurs sont également régulièrement testés et dépistés pour des conditions médicales avec leurs clubs.

Eriksen « de bonne humeur » et « faisant des blagues », mais veut des réponses

Eriksen a « reçu des messages du monde entier », affirme son agent



L’agent de Christian Eriksen dit que le milieu de terrain « fait des blagues » à l’hôpital mais veut des réponses des médecins après avoir subi un arrêt cardiaque lors de l’ouverture de l’Euro 2020 du Danemark.

Eriksen a reçu une RCR d’urgence sur le terrain lors du match de samedi contre la Finlande, qui a été temporairement suspendu alors que le joueur de 29 ans a été emmené au Rigshospitalet, un hôpital près du stade Parken de Copenhague.

Le médecin de l’équipe danoise, Morten Boesen, a déclaré qu’Eriksen était « parti », mais un traitement rapide sur le terrain de jeu et par le personnel hospitalier a permis de stabiliser le milieu de terrain, et il a ensuite pu envoyer ses salutations à ses coéquipiers.

Martin Schoots, l’agent d’Eriksen, a déclaré à un média italien Gazzetta dimanche que le Danois est de bonne humeur et est « heureux » après avoir vu le soutien qu’il a reçu autour du match.