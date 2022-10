Joueurs à surveiller pour Toluca, Pachuca

Toluca est à la recherche de son 11e titre en Liga MX, ce qui les rapproche des décomptes des géants Chivas et Club America. Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images

Préparez-vous pour la finale de la Liga MX ! Commençant par le match aller de jeudi à Toluca et se terminant par le match retour de dimanche à Pachuca, cette semaine définira les vainqueurs du tournoi Apertura 2022.

Toluca décrochera-t-il un 11e titre et se rapprochera-t-il du nombre de trophées des géants de la Liga MX Chivas et Club America ? Pachuca évitera-t-il des pertes finales consécutives en 2022 après avoir échoué la saison précédente? Voici tout ce que vous devez savoir sur les deux finalistes.

Toluca (Saison régulière : 6ème place, 7W-6D-4L)

Il y avait d’abord des inquiétudes avant la course fulgurante de Toluca à travers les séries éliminatoires. Malgré un brillant début de saison d’Apertura qui ne les a vus perdre qu’un seul de leurs 10 matchs, Los Diablo Rojos perdu de l’énergie à la fin de la saison régulière avec une seule victoire lors de leurs sept dernières.

Une fois dans la Liguilla, ils sont apparus entièrement revigorés. Toluca a battu le FC Juarez 3-0 lors du tour de qualification, a marqué une poignée de buts contre Santos Laguna lors d’une victoire cumulée 6-4 en quarts de finale, puis a surpris les favoris du titre et la tête de série n ° 1 Club America avec un 3- 2 victoires cumulées en demies.

Forces faiblesses

Le manager Ignacio “Nacho” Ambriz se distingue comme l’un des atouts les plus importants de Toluca. Entrant dans les séries éliminatoires avec sa liste d’opprimés, Ambriz a devancé les équipes supérieures grâce à un style de jeu efficace qui a renforcé la ligne de fond et forcé les erreurs des adversaires.

“C’est un génie”, a déclaré le milieu de terrain de Toluca Sebastian Saucedo à ESPN à propos d’Ambriz. “La façon dont il travaille les séances d’entraînement, la possession, toutes ces petites choses … ce gars est la vraie affaire.”

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Il y a une unité perceptible dans l’équipe de Toluca qui est plus grande que la somme de leurs parties. En tant que membre du groupe, Ambriz a littéralement enfilé le maillot de Toluca en demi-finale également. Lors du match aller contre le Club America, le manager portait le kit domicile sur la touche et après le match retour, il a de nouveau arboré le maillot Toluca lors de la conférence de presse d’après-match.

Selon Salcedo, Ambriz a dit à ses joueurs : “Je veux faire partie de vous les gars”, à propos du port du maillot.

Cela dit, Toluca apparaît parfois comme un travail en cours. Après une sérieuse refonte de la liste au cours de l’été, il y a des déconnexions occasionnelles dans leur propre moitié qui ont forcé le gardien Tiago Volpi à faire d’innombrables arrêts. Pour référence, alors que les autres finalistes Pachuca ont amassé un total de buts contre (xGA) attendu de 22,72 tout au long des séries éliminatoires, Toluca a un total qui est presque le double à 37,17.

Qui est leur MVP ?

Volpi, qui a même fourni un but et une aide en séries éliminatoires pour Toluca, mérite d’être mentionné comme l’un des meilleurs gardiens de but cette saison. En attaque, des milieux de terrain tels que Jean Meneses et Leonardo Fernandez sont également dans la conversation. Alors que Meneses a inscrit huit buts et quatre passes décisives, Fernandez a été tout aussi influent avec six buts et neuf passes décisives. Sur le papier, les meneurs de jeu et les buteurs seraient des membres mérités d’un meilleur XI de la Liga MX pour la saison d’Apertura.

Marcel Ruiz – que Salcedo appelle le “joueur de football mexicain le plus sous-estimé” – ne doit pas non plus être ignoré. Généralement utilisé comme milieu de terrain central gauche, le joueur de 22 ans effectue une immense quantité de travail grâce à ses tacles et à sa distribution qui aident à jeter les bases des jeux à venir.

“La fluidité du jeu qu’il nous donne…[Ruiz] n’obtient pas le crédit qu’il devrait. Il est meilleur que beaucoup de milieux de terrain dans cette ligue”, a déclaré Salcedo.

L’entraîneur de Toluca ‘Nacho’ Ambriz a déjà remporté des titres lors de ses précédents arrêts managériaux en Liga MX. Hector Vivas/Getty Images

Ce que signifierait un titre pour le club

Pour leur entraîneur, Ambriz retrouverait son statut de l’un des meilleurs managers du pays, sinon le meilleur. Après avoir remporté des titres avec Club America, Necaxa et Leon, le stock d’Ambriz a ensuite chuté en 2021 lorsqu’il a été abandonné par Huesca en deuxième division espagnole après seulement quelques mois. Maintenant de retour en Liga MX avec Toluca, il souligne une fois de plus qu’il a encore beaucoup à offrir dans le monde du football mexicain.

Quant à Toluca, un respect bien mérité pourrait également être réclamé. Bien qu’il ait plus de titres (10) que de membres des “quatre grands” comme Cruz Azul (9) et Pumas (7), Los Diablos Rojos ne sont généralement pas dans la conversation d’un grand équipement en Ligue MX. S’ils ont dépassé ceux en dessous d’eux et n’ont plus qu’un titre derrière Chivas (11) et deux derrière Club America (13), Toluca pourrait revendiquer le statut d’équipe d’élite de la ligue.

“[Toluca] n’obtient aucun respect et ils sont la troisième équipe la plus gagnante de la ligue. Les gens ne peuvent pas s’asseoir ici et me dire qu’ils ne valent pas la peine d’être l’une de ces meilleures équipes”, a déclaré Saucedo.

Pachuca (Saison régulière : 4e place, 9V-5D-3D)

Pachuca était l’une des équipes les plus cohérentes de l’Apertura qui est restée dans le top quatre du classement pendant 12 des 17 semaines de la saison régulière. Après une pré-saison raccourcie en raison de l’atteinte de la série de championnats précédente lors de la Clausura 2022 – où ils ont perdu contre Atlas – le manager Guillermo Almada et Los Tuzos a finalement atteint son rythme au milieu de cette campagne, ne perdant qu’une seule fois lors de ses neuf derniers matchs de saison régulière.

Dans les séries éliminatoires, ils se sont faufilés devant les Tigres en quarts de finale grâce à un bris d’égalité de tête de série plus élevé dans un résultat global de 2-2, avant de dominer Monterrey 6-2 au total en demi-finale.

Forces faiblesses

Comme Toluca, le manager doit énormément de crédit ici. Almada est apte non seulement à utiliser un style d’attaque qui a produit une moyenne de 14,7 tirs par 90 minutes, mais est également capable de faire asseoir son équipe dans une formation compacte 4-2-3-1 qui peut fermer abattre les adversaires.

Un élément crucial de cela est l’attaquant Nicolas Ibañez, qui a remporté le Soulier d’or de la saison Apertura grâce à ses 11 buts. Plus qu’un simple buteur, ce qui rend l’attaquant argentin de 28 ans si dangereux, c’est sa capacité à éloigner les défenseurs du dernier tiers qui permet à ses coéquipiers de courir ensuite dans les espaces ouverts. Quant à savoir s’il visera à être plus un buteur ou quelqu’un qui essaie d’être créatif avec le positionnement, Ibañez était timide avec la façon dont il se voyait.

“J’espère que dans les prochains matchs, je pourrai faire les deux”, a déclaré Ibañez en souriant lors de la conférence de presse. “C’est ce que le manager nous demande parfois, essayer de créer de l’espace et tirer un marqueur qui laisse un coéquipier seul.”

C’est amusant de regarder Pachuca quand ils lancent généralement des chiffres dans ces situations qui impliquent des courses qui se chevauchent, mais cela a également conduit les adversaires à profiter des compteurs qui peuvent les prendre au dépourvu. Une approche défensive est la solution ici, en particulier lors du match aller, mais rien n’indique qu’ils seront prudents jeudi à Toluca.

“Nous avons perdu le match aller avec Atlas [in the 2022 Clausura] et au match retour, nous avions un but de retard. Le premier match va être très, très important. Nous devons tout donner”, a déclaré Ibañez.

Le vainqueur du Soulier d’or Nicolas Ibañez fait partie d’une équipe Pachuca bien équilibrée qui mélange jeunes et vétérans. Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images

Qui est leur MVP ?

Choisir le vainqueur du Golden Boot de la Liga MX est la réponse facile ici. Ibañez est le point focal de l’attaque et un homme cible crucial avec ses capacités aériennes. Avec sa force et son agressivité, il est aussi un atout défensif lors des dégagements sur coups de pied arrêtés ou corners.

Les milieux de terrain Erick Sanchez et Luis Chavez méritent également une partie des projecteurs. Les deux font partie de la liste préliminaire du Mexique pour la Coupe du monde, et leur partenariat central au milieu de terrain est sans doute le meilleur de la Liga MX. Les deux sont incroyablement bien équilibrés, mais alors que Chavez a changé la donne avec ses tirs et ses passes progressives, Sanchez est davantage un meneur de jeu qui fournit des interceptions cruciales.

Une fois la saison terminée et une fois Qatar 2022 terminé, ce ne serait pas un choc de voir l’un ou l’autre des milieux de terrain en Europe.

Ce que signifierait un titre pour le club

Un titre soutiendrait la philosophie du club et du manager de trouver le succès grâce à un équilibre entre les produits de l’académie et des ajouts étrangers expérimentés. Contrairement à des équipes plus riches comme Monterrey ou Tigres qui tentent de jeter de l’argent sur leurs problèmes de liste, Pachuca a prospéré dans un système qui compte certains des noms les plus prometteurs du football mexicain.

Pachuca avait déjà bouclé la série lors des phases finales de la deuxième demi-finale contre Monterrey, mais notamment au cours des dernières minutes de ce match, il était impressionnant de voir Almada clôturer la série sur une note positive avec quatre joueurs de l’académie U23 sur le champ.

Couplé à un style attrayant de football offensif, Pachuca serait le vainqueur légitime de l’Apertura, en particulier après qu’Almada et son équipe aient perdu de justesse 3-2 au total contre Atlas lors de la finale de la Liga MX de la saison dernière.

Les chances — 72% pour un championnat Pachuca, 28% pour Toluca, via FiveThirtyEight – soutenez les finalistes consécutifs qui ont terminé cinq points au-dessus de Toluca, mais cela signifie-t-il qu’ils seront les favoris faciles cette semaine ?

“Favoris? Je ne pense pas”, a déclaré Ibañez cette semaine. “Toluca a éliminé l’équipe [Club America] qui était soi-disant déjà champion ou était sur le point de devenir champion… Ça va être une finale serrée.”