Après 110 matchs de championnat et quatre demi-finales, 295 buts, 87811 passes et 7307 plaqués plus tard la saison 2020-21 de la Super Ligue indienne a enfin atteint son point culminant. Le samedi 13 mars Mumbai City FC et ATK Mohun Bagan s’affronteront pour le Trophée ISL. Pendant la majeure partie de la saison, ces deux équipes ont été une classe à part, elles se sont partagées la première place.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

L’ATK Mohun Bagan ou l’ancien ATK a été le club le plus titré de l’histoire de l’ISL avec trois titres. Avant cette saison, ils se sont associés au légendaire club de Kolkata Mohun Bagan et sont devenus une force avec laquelle compter tout au long de la saison. Parmi leurs rangs, ils ont le gardien de but avec le plus de draps propres, Arindam Bhattacharja et le meilleur buteur de la ligue, Roy Krishna. De l’autre côté du parc, ils ont également des changeurs de jeu sous la forme de Sandesh Jhingan, David Williams, Marcelinho, Edu Garcia pour n’en nommer que quelques-uns.

En revanche, le Mumbai City FC, après avoir subi la révolution du City Football Group, a réservé sa première entrée en finale après une séance de tirs au but nerveuse contre le FC Goa en demi-finale. Cependant, les Islanders se dirigent vers la finale en toute confiance après avoir complété un doublé de la ligue sur leurs adversaires. Ils se vantent d’une formation enviable de joueurs indiens et étrangers passionnants et d’un entraîneur qui croit au football accrocheur et offensif. Les deux équipes entrent en finale avec des records identiques, 12 victoires et seulement 4 défaites en championnat.

LIRE AUSSI | Batailles clés en finale entre Mumbai City FC et ATK Mohun Bagan

Voici quelques joueurs à surveiller en finale:

Roy Krishna: Les buts et la présence physique de Roy Krishna ont été immenses pour ATK Mohun Bagan. Il est le meilleur buteur de la ligue avec 14 buts et le Fidjien a le don de marquer des buts cruciaux. Ses sept passes décisives sont les deuxièmes les plus nombreux cette saison, il a aidé les trois buts marqués par l’ATK Mohun Bagan lors de leur demi-finale 2 contre le NorthEast United FC.

Hugo Boumous: Le créateur en chef du Mumbai City FC a fasciné les Islanders depuis leur arrivée du FC Goa. Il a marqué trois fois, dont une en demi-finale, et sera impatient d’apporter une contribution significative à la fortune de son équipe en finale. Il est également le plus grand assistant du MCFC cette saison.

Amrinder Singh: Amrinder Singh a été un rock pour le Mumbai City FC toute la saison. Il n’est que derrière son homologue ATKMB dans la course au gant d’or, tous deux enregistrant 10 feuilles blanches à leur nom.

Automne Mourtada: Mourtada Fall a non seulement été une énorme présence pour le Mumbai City FC à l’arrière, mais a également joué avec brio avec les buts. Il est le meilleur défenseur de la ligue après avoir trouvé le fond des filets à quatre reprises.

Ahmed Jahouh: Les centres et les coups francs d’Ahmed Jahouh ont mené à de nombreux buts au Mumbai City FC. Aucun joueur du Mumbai City FC n’a effectué plus de passes (1413) et de plaqués (165) que Jahouh.