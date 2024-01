Joueur le plus précieux pour chaque équipe de la NFL au cours de la saison 2023 : Christian McCaffrey et CJ Stroud en tête d’affiche

La saison régulière 2023 est terminée et seules deux équipes restent en lice. NFL. Alors que les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City ont encore super Bowl LVIII devant eux, la plupart des clubs de la ligue reviennent sur l’année et évaluent la saison qui s’est déroulée. Dans cet esprit, nous avons passé au peigne fin les 32 équipes et mis en évidence les meilleurs des meilleurs de chaque équipe, en nommant un MVP de l’équipe.

Bien que les quarts-arrières soient certainement bien représentés dans cette liste de MVP, les deux côtés du ballon et les groupes à positions multiples sont également sous les feux de la rampe. Ci-dessous, vous pouvez trouver le joueur le plus précieux de chaque équipe en 2023.

Même en manquant quatre matchs en raison d’une blessure, Conner était sans aucun doute le MVP de l’Arizona en 2023. L’offensive est allée aussi loin qu’il le voulait, et il a été un véritable donneur de ton chaque fois qu’il était sur le terrain. Il a décroché un sommet en carrière de 1 040 verges au sol avec une moyenne de cinq verges par course, et ses 1 205 verges au total en mêlée étaient les deuxièmes plus élevées de sa carrière. Pour une équipe qui a débuté trois quarts cette saison, Conner était aussi fiable qu’il sortait du champ arrière.

Jessie Bates III était à la tête d’une solide défense des Falcons en 2023 après avoir signé un contrat de 64,02 millions de dollars sur quatre ans lors de la dernière intersaison. Le demi défensif a eu un impact dès le départ, réussissant deux interceptions lors de ses débuts à Atlanta. Cela a lancé une saison qui permettrait à Bates d’obtenir un clin d’œil à la deuxième équipe All-Pro ainsi qu’une sélection au Pro Bowl. Il a mené l’équipe avec 132 plaqués et six interceptions et était à égalité pour le plus grand nombre de passes décisives (11) et d’échappés forcés (trois).

Avec certains d’entre eux, vous ne pouvez pas trop y penser ou devenir trop mignon. Lamar Jackson est le MVP présumé de la ligue et a été la goutte d’eau qui a fait bouger la boisson à Baltimore. Bien qu’il y ait beaucoup de candidats dignes du côté défensif de Baltimore, le jeu de Jackson tout au long de la séquence a contribué à assurer la tête de série n ° 1 de l’AFC tout en éliminant plusieurs poids lourds des séries éliminatoires dans le processus. Il a terminé l’année avec un pourcentage de réussite record en carrière et a également totalisé 821 verges et cinq touchés en plus de son solide total de passes.

Si Buffalo n’avait pas eu Josh Allen, ils n’auraient probablement pas participé aux séries éliminatoires – et encore moins remporté l’AFC Est. Bien que son style de flingueur – et les revirements qui l’accompagnent – ​​puissent parfois lasser les observateurs de la NFL, tout ce qu’il peut faire sur un terrain de football compense cela et plus encore. Son talent de bras, combiné à sa mobilité, fait de lui une licorne, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les Bills ont obtenu une fiche de 6-1 au cours de la séquence pour remonter dans les séries éliminatoires en remportant la division.

Ce fut une année inoubliable pour les Panthers, qui ont renvoyé Frank Reich à la mi-saison, ont terminé avec le pire bilan de la ligue et n’ont pas eu beaucoup de flashs de la part du choix n°1 au classement général, Bryce Young. Cela dit, Derrick Brown a été un point positif pour la franchise. Il a réalisé une saison Pro Bowl en 2023 au cours de laquelle il a terminé deuxième de l’équipe avec 103 plaqués tout en réalisant également deux sacs, six passes décisives et une interception le long de la ligne défensive.

Jaylon Johnson s’est bien préparé pour être payé cette intersaison. Le coin des Bears a organisé une fantastique campagne 2023 qui a contribué à ancrer le secondaire de Chicago. Il a terminé l’année avec 36 plaqués, 10 passes décisives et quatre interceptions, ce qui l’a aidé à remporter un Pro Bowl et un clin d’œil à la deuxième équipe All-Pro. Lorsqu’ils sont ciblés, les quarts adverses n’ont complété que 55,2 % de leurs passes contre lui avec une note de passeur de 50,9.

Hendrickson continue de passer un peu sous le radar en ce qui concerne le fait d’être l’un des meilleurs passeurs de la NFL. Il a été un élément dominant pour Cincinnati cette saison, disputant les 17 matchs et totalisant 17,5 sacs cette année. Ces totaux de sacs étaient un sommet en carrière et se classaient seulement derrière le passeur vedette des Steelers, TJ Watt.