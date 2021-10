« Joueur le plus malchanceux du football »: le malheureux Timo Werner se remet du seizième but refusé pour aider à arracher la victoire à Chelsea

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a fait face à un sentiment inconnu alors qu’il préparait ses charges pour la bataille à Stamford Bridge: la pression.

L’Allemand, qui a connu une vague de succès depuis qu’il a succédé à Frank Lampard sur la sellette en janvier dernier, est entré dans le match après une paire de défaites contre Manchester City et la Juventus, la lutte contre l’équipe de Ralph Hasenhuttl étant considérée comme importante pour stabiliser le navire avant qu’il ne risque de s’échouer.

Et à en juger par certains des présages qu’il a vus tout au long des 80 premières minutes environ du match, le match avait toutes les caractéristiques d’être «un de ces jours».

Chelsea a pris les devants lorsque le dernier projet d’académie de leur chaîne de montage réussie, Trevoh Chalobah, a hoché la tête au deuxième poteau avant que le match ne dure dix minutes – mais des murmures d’inquiétude étaient évidents dans le Shed End après Romelu Lukaku et Timo Werner les deux avaient exclu des grèves en première mi-temps.

Timo Werner a perdu 16 buts depuis son arrivée à Chelsea 😳 pic.twitter.com/pkniF3EqR3 – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 2 octobre 2021

Dans le cas de Werner, la décision semblait particulièrement dure car sa tête tonitruante ne comptait pour rien en raison d’une faute de son coéquipier Casar Azpilicueta commise plus tôt dans la préparation du but.

La décision était suffisamment controversée pour enrager le patron de Chelsea, Tuchel, sur la ligne de touche alors qu’il remportait un carton jaune pour ses protestations.

Carton jaune pour Thomas Tuchel 😳 pic.twitter.com/FSGiqRrpjZ – Football B/R (@brfootball) 2 octobre 2021

Remarquablement, le but refusé de Werner serait le 16e de ce type qu’il ait marqué au cours de sa carrière à Chelsea – une statistique incroyable pour l’international allemand qui témoigne de sa misérable chance ou de sa capacité étrange à se retrouver dans des positions de hors-jeu.

Timo Werner a maintenant 16 ( SEIZE ) buts refusés depuis qu’il a rejoint Chelsea 😔 pic.twitter.com/n0z1vtC8LL – Pys (@CFCPys) 2 octobre 2021

VAR a exclu un total de 16 buts pour Timo Werner, à ce stade, Werner a dû coucher avec celui qui a créé la femme de VAR parce que wtf😭 — Dubois (@CFCDUBois) 2 octobre 2021

À ce stade, je crois que c’est un programme contre Werner 16 buts refusés ?? WTF pic.twitter.com/AHitnULoD1 – Januch (@MinimaxUcheson) 2 octobre 2021

Après la pause, Southampton a commencé à s’imposer à un Chelsea hésitant et a égalisé les scores grâce à un penalty de James Ward-Prowse après que Ben Chilwell eut battu un autre ancien jeune de Chelsea et le joueur de l’année en titre des Blues, Tino Livramento.

Le skipper des Saints, Ward-Prowse, est rapidement passé de héros à méchant, cependant, après que VAR a décidé qu’un carton jaune qu’il avait reçu pour un tacle dangereux sur Jorginho devait être surclassé en rouge.

C’était la seule invitation dont Chelsea avait besoin. Porté par l’avantage de l’homme, Tuchel a imploré son équipe d’aller de l’avant et leur persévérance a finalement porté ses fruits lorsque Werner s’est retrouvé au bon endroit (indice: à l’intérieur) pour rentrer à bout portant avec cinq minutes de temps normal restantes.

Timo Werner vs Southampton :◉ La plupart des tirs (6)◉ La plupart des tirs cadrés (4) Il a finalement marqué son but. pic.twitter.com/lqmNWye2AA – Squawka Football (@Squawka) 2 octobre 2021

Chilwell a également rattrapé son erreur précédente en écrasant un tiers tardif pour mettre un peu de lumière sur le tableau de bord entre les deux équipes.

La victoire était importante pour Chelsea et Tuchel – mais peut-être encore plus pour Werner après sa course parfois calamiteuse en tête pour Chelsea depuis son transfert d’argent du RB Leipzig l’été dernier.

« Timo Werner a maintenant 16 ( SEIZE ) buts refusés depuis qu’il a rejoint Chelsea« , a noté un fan de la malchance de Werner avant son éventuel but.

« VAR a exclu un total de 16 buts pour Timo Werner, à ce stade, Werner a dû coucher avec celui qui a créé la femme de VAR parce que wtf, a ajouté un autre.

« Timo Werner est le joueur le plus malchanceux que j’aie jamais vu. Soupir, » dit un fan.

« Ross Barkley et Azpilicueta méritent tellement de crédit pour ce but. Mais Dieu merci, Timo Werner obtient enfin ce qu’il mérite, a écrit un autre.

La victoire a propulsé Chelsea au sommet du classement de la Premier League avec 16 points sur leurs sept matchs disputés, tandis que les rivaux du titre Liverpool et Manchester City se rencontrent dimanche dans un affrontement à succès à Anfield.