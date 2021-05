«  Joueur fini  »: Cristiano Ronaldo se moque du destin potentiel de la Ligue Europa alors que Pirlo est au bord de la bataille de l’AC Milan

Le destin potentiel de la Vieille Dame a été déterminé grâce à une raclée 3-0 par l’ancien club de Pirlo, l’AC Milan, dimanche.

Parvenant presque à garder une feuille blanche en première mi-temps, Brahim Diaz les a dépassés en temps d’arrêt avant que les frappes d’Ante Rebi et de Chelsea Loanee Fikayo Tomori n’entraînent des scènes de panique au stade Allianz.

La victoire des Rossoneri les a mis à la troisième place mais à égalité avec 72 points avec Atalanta, deuxième, tandis que Napoli languit à la quatrième place avec 70 points.

Dans l’état actuel des choses, nous regarderons Ronaldo jouer au football de la Ligue Europa les jeudis la saison prochaine 😳 pic.twitter.com/pjh4CBfcTS – ESPN FC (@ESPNFC) 9 mai 2021

Avec la Juve cinquième avec 69 points et trois matchs à perdre, leur destin est désormais hors de leurs mains et ils comptent sur d’autres résultats ou glissent par rapport à ceux qui les dépassent.

En tant que club détesté par beaucoup en raison du monopole qu’ils ont exercé sur le Scudetto au cours de la dernière décennie, ainsi que de leurs projets de séparation dans l’ESL, le fait que la Juve puisse jouer au football de la Ligue Europa la saison prochaine était hilarant pour beaucoup en ligne.

Avec autant de détracteurs que de fans sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo a également été moqué étant donné qu’il a été amené à remporter l’UCL pour un montant de 120 millions de dollars en 2018 et qu’il ne les aidera peut-être même pas à s’y qualifier.

Ronaldo quand il marque son 5e but contre les Young Boys en Ligue Europa la saison prochaine pic.twitter.com/4dqjBGV8cE – Football troll (@TrollFootball) 10 mai 2021

Les fans du Barça ont dû tolérer la calomnie constante visant Messi dans les humiliations 3-0, 4-0 et 8-2, mais nous ne sommes pas autorisés à calomnier Ronaldo 😭😭😭 ???? L’homme est fini – Clev (@ ethancleverly10) 9 mai 2021

Ronaldo lors de grands matches contre des équipes italiennes pic.twitter.com/94VatKgC08 – TEGUCIGAL🔞 (@Brexxile) 10 mai 2021

LE PLUS GRAND JOUEUR DE JEU DE L’HISTOIRE DU FOOTBALL ?? 🥶🥶🥵🥵 pic.twitter.com/SH3o8S6tsE – K #EdenDay (@ KingsNeverDieX1) 9 mai 2021

Les Jokers ont tiré des coups de feu sur CR7 pour célébrer avec suffisance après le rembourrage des statistiques contre un ennemi plus faible comme les Young Boys à l’avenir, bien que certains aient souligné que la formation suisse jouera probablement à l’UCL le trimestre prochain.

Le Portugais s’appelait un « joueur fini dans une ligue terminée », tandis que quelqu’un d’autre écrivait « au moins la Juventus s’est qualifiée pour l’ESL », aux côtés d’un emoji qui pleure en riant.

« Ronaldo ne sera pas à la Juventus la saison prochaine », prédit un fan, et la façon dont les choses se présentent – Pirlo non plus dans la pirogue.

– Gâché 3 ans de Cristiano Ronaldo – Trompé pour vendre Matuidi Khedira & Higuain – Vendu Cancelo Moise Kean & Spinazzola-Rabiot et Ramsey gagnant 7 millions d’euros par an chacun – Sabine 🇱🇧 (@Sabineshouman) 9 mai 2021

À plein temps, cependant, le premier manager se moquait des appels à démissionner.

« Démissionner? Non, je ne me retirerai pas. J’ai assumé ce rôle avec beaucoup d’enthousiasme au milieu de certaines difficultés, » a-t-il expliqué à Sky Sports Italy.

« Je suis à la disposition du club, il reste encore trois matchs à disputer, donc je continuerai à faire mon travail aussi longtemps que j’en aurai le droit. »

«J’avais un projet différent en tête et je pensais avoir un groupe différent à ma disposition», Admit Pirlo.

«J’avais travaillé sur certains concepts, mais ensuite j’ai dû faire des changements pour les adapter à leurs caractéristiques et j’ai dû m’adapter.

Andrea Pirlo à Sky Sport après la Juventus-Milan: « Je ne pense pas démissionner, je n’ai pas l’intention de démissionner – mon travail continue malgré les difficultés. Je continuerai tant que je serai autorisé par le club ». ⚪️⚫️ #Juventus – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 9 mai 2021

Officiel: Igor Tudor est l’entraîneur adjoint de Pirlo à la Juventus 🖤 pic.twitter.com/kgW2UK5P9a – Autour de Turin (@AroundTurin) 23 août 2020

« Ce n’est pas que cette équipe résiste au changement, mais si vous avez des choses en tête et qu’elles deviennent plus difficiles avec certains joueurs …. Si je ne peux pas tirer le meilleur parti de ces joueurs, c’est ma faute et je suis certainement besoin de faire mieux, « Concéda Pirlo.

« Si quelque chose ne va pas, je prends la responsabilité. Cette équipe est composée de grands joueurs, il est clair que quelque chose n’a pas fonctionné. »

Lundi, le journal local La Stampa a affirmé que la légende du club et l’assistant de Pirlo, Igor Tudor, pourraient le remplacer dès cette semaine pour essayer de sauver ce qui reste d’un triste 2020/2021.

Mais même s’il est autorisé à rester, affirment-ils, le vainqueur de la Coupe du monde 2006 sera évincé cet été.