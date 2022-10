Joueur de ligne défensive de York Ashton Nawrocki – Shaw Local

Ashton Nawrocki porte un numéro de maillot n ° 15 traditionnellement porté par les quarts-arrière et, avant cette année, a joué le secondeur.

Maintenant, il est un joueur de ligne défensif, et un sacrément bon.

Point d’ancrage d’une féroce défense de York, Nawrocki a joué un rôle énorme vendredi dernier dans la victoire 31-7 des Dukes sur Hinsdale Central qui a remporté au moins une part du championnat West Suburban Silver. Nawrocki a réussi sept plaqués, quatre plaqués pour la défaite, et a eu deux sacs et deux quarts pressés alors que York s’améliorait à 7-0 cette saison.

À la suite de ses efforts, Nawrocki a été élu MVP de l’équipe Friday Night Drive de la semaine pour sa performance.

Nawrocki a obtenu 273 votes pour remporter la ceinture de MVP de l’équipe de la semaine. L’équipe de la semaine est parrainée par Avocats en dommages corporels SGKR.

Nawrocki a répondu à quelques questions de Joshua Welge de Friday Night Drive à propos de sa grande soirée.

Welge: À quel point était-ce bon d’obtenir cette victoire, de remporter une part de la conférence et de rester invaincu, et de battre une assez bonne équipe. Qu’est-ce que cela signifiait ?

Nawrocki : C’est génial pour tout le programme de battre Hinsdale Central. C’est la première fois que nous les battons depuis plus de 10 ans. Remporter le championnat de la conférence, c’est la première fois que nous le faisons depuis longtemps. Nous allons avoir notre année sur la bannière dans le pavillon de l’école. Tout le monde est excité, nous devons juste continuer à nous inquiéter, essayer d’arriver à 9-0 et nous préparer pour les séries éliminatoires.

Welge : Quel est l’enthousiasme autour de ce programme ?

Nawrocki : Nous recevons une tonne de soutien de la communauté et de tout le monde avec les fans, les jeux ont été emballés, c’était génial. L’ambiance est géniale. Nous coéquipiers, nous avons tous une tonne de respect et d’amour les uns pour les autres. Nous aimons tous venir ici tous les jours et jouer les uns pour les autres.

Welge : Qu’est-ce qui vous a marqué dans cette victoire ? Votre défense les a tenus à sept points, évidemment c’est plutôt bien.

Nawrocki : Tout le monde a fait son travail, nous avions de la pression, toute la ligne D faisait des jeux, les secondeurs faisaient des tacles, la couverture était excellente. Je ne fais pas les jeux que j’ai fait si ce n’est pour le reste de mes coéquipiers. Belle victoire d’équipe pour nous.

Welge : Avez-vous joué secondeur à un moment donné ?

Nawrocki : Oui, première année, deuxième année et première année, j’ai joué secondeur. J’ai fait le changement cette année et ça se passe très bien. J’ai joué en ligne défensive quand j’étais plus jeune. Ça va très bien.

Welge : Qu’est-ce qui a joué dans le changement ?

Nawrocki : Je l’ai fait pour l’équipe. C’était le meilleur endroit pour moi, nous avions beaucoup de profondeur au secondeur. Aller à la ligne D était la bonne décision pour moi et mon équipe.

Welge : Maintenant, vous portez le numéro 15, une sorte de numéro de quart-arrière ?

Nawrocki : C’est le numéro que je porte depuis la cinquième. J’en ai eu 15 et ça m’est resté.