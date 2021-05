Joueur de l’année SWFA: le quatuor des Rangers James Tavernier, Connor Goldson, Steven Davis et Allan McGregor sont nommés | Actualités du football

La saison dominante des Rangers a été reconnue avec les quatre nominés pour le prix du joueur de l’année de la Scottish Football Writers ‘Association provenant du club.

L’équipe de Steven Gerrard a remporté le titre de Premier League écossaise début mars et a 23 points d’avance sur son rival de Glasgow, le Celtic, après la victoire 4-1 de dimanche dernier à Ibrox.

En plus du succès collectif, des personnes clés ont également été reconnues, avec James Tavernier, Connor Goldson, Steven Davis et Allan McGregor tous en lice pour remporter la distinction – le dernier joueur des Rangers à le faire était David Weir en 2010.

Le capitaine Tavernier a montré l’exemple cette saison avec une série d’expositions cruciales, avec l’arrière droit également parmi les buts.

Une tache violette dans la première moitié de la campagne l'a vu marquer 17 fois en 22 matchs alors que les Rangers montraient leur intention et augmentaient la pression sur le Celtic dans la course au titre.

















Steven Gerrard réfléchit à la vie à Ibrox trois ans après être devenu le manager des Rangers, révèle les conseils que le patron de Liverpool Jurgen Klopp lui a donnés et envisage l'avenir.



Goldson a été un pilier de la défense cette saison, faisant 54 apparitions pour les Rangers et marquant huit buts, y compris les deux lors de la victoire 2-0 contre le Celtic en championnat en octobre.

Steven Davis – actuellement dans sa deuxième période avec le club après avoir passé sept ans en Premier League avec Southampton – gagne sa place en tant que l’un des nominés après une autre campagne dominante.

En plus d’un certain nombre de performances clés pour les Rangers, Davis est également devenu le joueur international britannique le plus sélectionné lorsqu’il a fait sa 126e apparition pour l’Irlande du Nord lors de leur qualification pour la Coupe du monde européenne contre la Bulgarie.

Le gardien Allan McGregor, 39 ans, également de retour à Ibrox après une longue période dans le match anglais, a été dans une forme impérieuse, ne laissant que 30 buts en 41 matchs qu’il a ainsi disputés à ce jour pour les Rangers dans la campagne 2020/21.

Anciens lauréats depuis 2000:

2000 Barry Ferguson (Rangers)

2001 Henrik Larsson (celtique)

2002 Paul Lambert (celtique)

2003 Barry Ferguson (Rangers)

2004 Jackie McNamara (Celtique)

2005 John Hartson (celtique)

2006 Craig Gordon (Coeur de Midlothian)

2007 Shunsuke Nakamura (Celtique)

2008 Carlos Cuellar (Rangers)

2009 Gary Caldwell (celtique)

2010 David Weir (Rangers)

2011 Emilio Izaguirre (Celtique)

2012 Charlie Mulgrew (celtique)

2013 Leigh Griffiths (Hibernian)

2014 Kris Commons (Celtique)

2015 Craig Gordon (celtique)

2016 Leigh Griffiths (Celtique)

2017 Scott Sinclair (Celtique)

2018 Scott Brown (celtique)

2019 James Forrest (celtique)

2020 Odsonne Edouard (Celtique)

















Faits saillants du match de la Premier League écossaise entre les Rangers et le Celtic



Gerrard en lice pour le prix SFWA Manager of the Year

Steven Gerrard, Steve Clarke, Callum Davidson et David Martindale ont tous été nominés pour le prix du directeur de l’année de la Scottish Football Writers ‘Association.

Gerrard est inclus après avoir mené les Rangers à leur premier titre en Premiership écossais depuis 2011, mettant fin à la domination du Celtic depuis dix ans dans la première division écossaise dans le processus.

Les Rangers pourraient pourtant terminer la saison de la ligue invaincus, s’ils évitent la défaite contre Livingston le mercredi 12 mai et Aberdeen le samedi 15 mai, en direct sur Sky Sports, lors de leurs deux derniers matches.

Patterson sur la liste des jeunes joueurs de l’année de la SFWA

Josh Doig, Lewis Ferguson, Nathan Patterson et David Turnbull ont été nominés pour le prix Double Tree des écrivains de football écossais par Hilton Young Player of the Year.

Le milieu de terrain d’Aberdeen Ferguson, qui a remporté le prix en 2020, ne pourrait devenir que le troisième joueur à être nommé meilleur jeune écossais au cours des années suivantes.

Turnbull, qui a remporté le prix en 2019 à Motherwell, a connu une première saison impressionnante avec le Celtic tandis que les performances de l’arrière gauche Hibernian Doig ont attiré l’attention d’Arsenal, du Celtic et de Chelsea.

Son compatriote défenseur Patterson a disputé 14 matches avec les Rangers alors qu’ils mettaient fin à leur attente de 10 ans pour un titre en Premiership. Danny Wilson a été le dernier joueur des Rangers à remporter ce prix en 2010.