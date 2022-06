Joueur de l’année des joueurs PFA: Mohamed Salah de Liverpool et Sam Kerr de Chelsea remportent les prix 2022 | Nouvelles du football

Mohamed Salah de Liverpool et Sam Kerr de Chelsea ont remporté le prix du joueur de l’année 2022 des joueurs PFA.

Après avoir raté de peu un deuxième titre de Premier League, l’attaquant Salah a battu Kevin De Bruyne de Manchester City pour remporter son deuxième trophée de joueur de l’année.

Le joueur de 29 ans, qui a terminé co-meilleur buteur de la ligue, a également battu Cristiano Ronaldo, Harry Kane et ses coéquipiers Virgil van Dijk et Sadio Mane pour remporter l’honneur et a également été élu membre de la PFA Premier League 2022. équipe de l’année. Heung-Min Son de Tottenham, qui a partagé le Golden Boot avec Salah, n’a pas fait partie de la liste restreinte ni du meilleur XI.

Retour sur les meilleurs buts des vainqueurs du Soulier d’Or 2021/22, Mohamed Salah et Heung-Min Son



Mohamed Salah de Liverpool plaisante en disant qu’il a laissé de la place dans son armoire à trophées pour le trophée du joueur de l’année des joueurs PFA



Salah a marqué 23 buts en championnat et délivré 14 passes décisives au cours de la saison 2021/22, dont un triplé et une passe décisive à Old Trafford alors que Liverpool battait ses rivaux Manchester United 5-0. L’international égyptien a également remporté la Coupe de la Ligue et la FA Cup avec Liverpool, mais a raté de peu les titres de la Ligue des champions et de la Coupe d’Afrique des Nations, perdant les deux finales.

Les membres de la PFA votent pour les gagnants de chaque prix, choisissant les joueurs qui, selon eux, ont réalisé les meilleures performances de l’année. Salah est désormais l’un des neuf seuls joueurs de l’histoire à avoir remporté deux trophées de joueur des joueurs PFA, rejoignant Mark Hughes, Alan Shearer, Thierry Henry, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Lucy Bronze, Kevin De Bruyne et Fran Kirby.

Regardez le magnifique but individuel de Mohamed Salah lors du match nul 2-2 de Liverpool contre Manchester City en octobre



Mohamed Salah de Liverpool et Sam Kerr de Chelsea avec leurs trophées de joueur de l’année des joueurs PFA (Crédit photo: PFA)





Salah a déclaré: « C’est un grand honneur de gagner un trophée, individuel ou collectif et celui-ci est grand donc, très heureux et très fier de cela.

« Celui-ci est vraiment bon à gagner, surtout parce qu’il est voté par les joueurs. Cela vous montre que vous avez travaillé très dur et que vous obtenez ce pour quoi vous avez travaillé. J’ai ma chambre avec des trophées dans une armoire et je me suis assuré que J’avais un autre espace pour un de plus, je garde toujours de l’espace et j’essaie juste d’imaginer que les trophées vont arriver.

« Quand vous vieillissez, vous vous sentez plus stable et vous savez exactement ce que vous attendez du football, alors j’essaie juste de vraiment me détendre et d’aider l’équipe.

« C’est pourquoi je pense que j’ai aussi gagné le meneur de jeu parce que c’est comme si vous étiez plus conscient du jeu, alors vous essayez simplement de rendre les gens à côté de vous meilleurs et essayez de vous rendre meilleur également. »

Le duo de Manchester City, Phil Foden et Lauren Hemp, a remporté les prix PFA du jeune joueur de l’année pour la saison 2021/22 (Crédit photo : PFA)





Analyse : Salah rejoint l’élite avec une deuxième victoire

Nick Wright de Sky Sports :

Mark Hughes, Alan Shearer, Thierry Henry, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Lucy Bronze, Kevin De Bruyne et Fran Kirby. Et maintenant Mohamed Salah. Après son premier succès en 2017/18, l’Égyptien devient seulement le neuvième joueur à remporter le titre de joueur PFA de l’année pour la deuxième fois.

Il est en bonne compagnie et il ne fait aucun doute qu’il mérite sa place là-bas.

Salah n’a pas pu empêcher Liverpool d’échouer terriblement dans la course au titre de Premier League, mais son cas pour réclamer les principaux prix individuels était néanmoins convaincant.

Salah a marqué le plus de buts avec 23 – partageant le soulier d’or avec Heung-Min Son de Tottenham – et a également fourni le plus de passes décisives. Personne d’autre ne s’est approché de son total de 36 buts, le joueur de 29 ans représentant près de 40% du total de Liverpool.

Les chiffres sous-jacents le placent également dans une catégorie à part.

Le nombre de buts attendus de Salah était le plus élevé de la division et il avait également le plus de tirs, de tirs cadrés et de touches dans la surface adverse. Un seul joueur – Harry Kane de Tottenham – s’est créé plus d’occasions. Salah s’est également classé parmi les meilleurs pour les dribbles et les occasions de jeu ouvert créées.

L’ampleur de sa contribution fait de lui un digne gagnant – et un membre méritant d’un groupe restreint de joueurs pour l’avoir remporté deux fois.

Kerr devient le premier Australien à remporter un prix

Le vainqueur du Golden Boot Sam Kerr devient le premier footballeur australien à remporter le prix après avoir été battu de justesse en 2021 par son coéquipier de Chelsea Fran Kirby.

L’attaquant a battu Vivianne Miedema, Pernille Harder, Alex Greenwood, Lauren Hemp et Kim Little pour remporter le trophée cette année.

Kerr a marqué 20 buts pour devenir la meilleure buteuse de la Super League féminine cette saison. Elle a joué un rôle déterminant dans l’équipe nationale gagnante d’Emma Hayes, marquant deux buts – dont un vainqueur en prolongation – alors que Chelsea battait Manchester City pour remporter deux coupes FA consécutives.

L’attaquant de 28 ans a également marqué deux fois lors du dernier match WSL de la saison contre Manchester United, voyant les espoirs de titre d’Arsenal et aidant Chelsea à remporter un troisième titre de champion consécutif.

Retour sur les moments forts de Sam Kerr de la saison 2021/22 WSL



Sam Kerr de Chelsea devient le premier footballeur australien à remporter le prix du joueur de l’année des joueurs PFA



La première victoire de Kerr au prix PFA fait d’elle la première femme australienne à remporter un prix PFA après que Harry Kewell a remporté le prix du jeune joueur de l’année en 2000. Les performances de Kerr cette année l’ont également vue devenir l’équipe PFA WSL de l’année.

Kerr a déclaré: « C’est un immense honneur, je pense, chaque fois que vous êtes voté par vos pairs. Je pense que c’est le plus grand honneur en tant que joueur, donc c’est un sentiment incroyable. »

Interrogée sur certaines de ses performances au cours de la saison 2021/22, Kerr a ajouté: « Je fais beaucoup en tant que joueuse, parfois ça se passe et parfois non, mais je pense que vous devez vous voir dans ces moments-là.

« J’ai juste confiance en moi honnêtement. Juste beaucoup de confiance qu’à la 90e minute ou à tout moment, l’équipe me donnera le ballon et comptera sur moi. Savoir que mon équipe me fait confiance me donne beaucoup de confiance. J’aime ces grands moments – c’est pour ça que je vis en tant que footballeur. »

Analyse : Kerr un digne gagnant

Marais Charlotte de Sky Sports :

Une autre semaine, un autre trophée pour Sam Kerr pour trouver une place – elle a déjà un titre WSL, un trophée de la FA Cup, WSL Golden Boot et FWA Women’s Footballer of the Year Award pour n’en nommer que quelques-uns cette saison.

Elle les mérite aussi. Dans une saison où Fran Kirby, Pernille Harder et Bethany England étaient dans et hors de l’équipe en raison de blessures et de maladies, Kerr a été omniprésente pour Chelsea et ses statistiques d’attaque se classent parmi les meilleures de la ligue.

Elle a marqué le plus de buts WSL (20), a marqué le plus grand nombre de grandes occasions (11) et a terminé deuxième derrière Vivianne Miedema pour les tirs (70) et les tirs cadrés (39).

Ce qui rend son but d’autant plus impressionnant, c’est qu’elle n’a pris aucune pénalité pour Chelsea cette saison, tous ses buts provenant du jeu ouvert.

Ses quatre derniers buts de la saison incarnent à eux seuls sa classe et sa capacité à performer dans les grands moments. Le doublé de Kerr contre Manchester United lors du dernier match WSL de la saison était deux des meilleurs buts que vous verrez cette année dans n’importe quelle ligue.

Elle a ensuite inscrit un but vainqueur en prolongation face à Man City pour se montrer une nouvelle fois indispensable aux Blues. Bien qu’il s’agisse d’un match d’équipe, Kerr a effectivement remporté les deux trophées pour Chelsea cette saison.

Dans les interviews, elle est extrêmement sympathique mais plutôt modeste – ses années dans la WSL ne l’ont pas vue perdre son attitude australienne décontractée. Mais sous la surface se trouve l’une des meilleures attaquantes du football féminin et une mentalité de gagnante qui ne peut être atténuée.

Un joueur de grande classe sur et en dehors du terrain et un digne vainqueur.

Hodgson et Powell reçoivent le prix du mérite PFA

Le prix du mérite PFA 2022 a honoré deux anciens managers anglais, Roy Hodgson et Hope Powell remportant le trophée pour leurs contributions exceptionnelles au football.

Hodgson a annoncé sa retraite le mois dernier après plus de 40 ans dans la gestion du football. Lorsqu’il a reçu le prix, il a déclaré: « C’est un véritable honneur de recevoir ce prix, c’est inattendu mais cela me rend d’autant plus reconnaissant. Je n’ai jamais remporté de trophées en tant que joueur, malheureusement, donc c’est agréable d’être reconnu par des confrères professionnels, il aura une place de choix.

« Quand vous avez eu une longue carrière et que vous avez eu du succès, vous devez regarder en arrière avec beaucoup de gratitude et d’humilité. Vous réalisez qu’il y a tellement d’étapes sur le chemin où les choses se sont bien passées pour vous, et j’ai eu ça fortune dont tout le monde a besoin. J’ai toujours essayé de faire le travail avec passion, j’ai eu un certain enthousiasme et une certaine énergie que j’ai toujours essayé d’apporter au travail et ces deux qualités sont très importantes pour quiconque dans le football, qu’il soit joueur, entraîneur ou entraîneur.

« Je regarderai en arrière avec beaucoup de gratitude et d’humilité pour ce que le football m’a donné et c’est merveilleux d’obtenir un trophée qui prouve que les gens croient que j’ai donné quelque chose en retour, je chérirai ce trophée. »

Roy Hodgson et Hope Powell ont réclamé des prix au mérite PFA (Crédit photo: PFA)



Le manager de Brighton, Powell, a déclaré: « C’est un véritable honneur de recevoir ce trophée, je me sens chanceux et béni d’être dans le jeu après de nombreuses années, vraiment reconnaissant.

« L’un des avantages d’être impliqué dans le jeu est la vaste expérience que j’ai vécue au fil des ans, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur aux Coupes du Monde de la FIFA, aux finales européennes ou aux Jeux olympiques et maintenant à Brighton et Hove Albion. Chaque section a été très différent mais surtout très agréable et je me sens très chanceux et privilégié d’occuper ce poste.

« Je n’ai jamais eu peur de poser des questions et de défier les gens, je pense que j’ai contribué à façonner le jeu et à le faire avancer avec beaucoup d’autres personnes. Donc, j’espère qu’on se souviendra de moi comme quelqu’un qui était passionné et qui voulait le meilleur pour le football féminin au niveau local et national. »