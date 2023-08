Joueur de football tué par un crocodile alors qu’il se rafraîchissait dans une rivière costaricaine – National

Une petite ville du Costa Rica est sous le choc après qu’un joueur de football local a été tué par un crocodile samedi lorsqu’il a sauté dans une rivière pour se rafraîchir après l’exercice, Médias costariciens a signalé.

Jesús « Chucho » Alberto López Ortiz n’avait que 29 ans lorsqu’il est décédé et laisse derrière lui une femme et deux enfants, Derian et Eithan, selon un déclaration de son équipe de footballDeportivo Río Cañas.

« Avec une profonde tristesse, nous rendons public le décès de notre joueur Jesus Lopez Ortiz (Chucho), que Dieu accorde la paix à son âme », son équipe a écrit.

Le jeune homme a sauté dans la rivière Cañas près de la ville de Santa Cruz se baignerselon son entraîneur, bien que la rivière soit un habitat connu pour les crocodiles.

« Malheureusement, il a pris une mauvaise décision, et en allant prendre un bain, ce qui s’est passé est arrivé », a déclaré Luis Montes.

Les témoins ont été horrifiés lorsque le crocodile a attaqué López Ortiz et l’a traîné sous l’eau. La police ne sait pas si l’homme est décédé des suites d’une noyade ou de blessures causées par des morsures de crocodile.

Une vidéo de l’horrible attaque a été publiée en ligne, montrant le crocodile nageant dans la rivière avec le corps de López Ortiz toujours serré dans ses mâchoires. Une autre vidéo montrait le crocodile en train de se faire tirer dessus.

Un porte-parole de la Croix-Rouge du Costa Rica a déclaré au Tico Times que la police locale tiré et tué le crocodile récupérer la dépouille de López Ortiz.

L’équipe de football de 29 ans a posté sur Facebook exhortant les gens à ne pas partager les vidéos de l’attaque qui a mis fin à la vie de leurs coéquipiers.

« S’il vous plaît, respectez la douleur de la famille et ne téléchargez pas de vidéos de ce qui s’est passé, et si vous les avez téléchargées, veuillez les retirer, car il y a des enfants, une mère, un père, des frères et la femme de Jesús qui méritent le respect », l’équipe a écrit samedi.

Un cortège funèbre pour López Ortiz a eu lieu mercredi, en présence de plus de 1 000 personnes « représentant tous vos amis, votre famille et tout le pays qui était là avec vous », a écrit son équipe.

« Aujourd’hui, nous vous avons dit au revoir, Chucho. »

López Ortiz était un milieu de terrain qui a joué dans la troisième division de la Ligue nationale de football amateur du Costa Rica. Son entraîneur a déclaré qu’il restera dans les mémoires comme une personne humble, serviable et calme, appréciée de ses coéquipiers.

« Tu vivras toujours dans notre cœur Chucho. Volez haut », a écrit son équipe aux côtés d’un vidéo commémorative pour le joueur de 29 ans.

Les crocodiles sont nombreux dans les rivières du Costa Rica. Le Tico Times rapporte que le système national des aires de conservation du pays étudie actuellement comment mieux contrôler la population de crocodiles et prévenir les rencontres mortelles entre les reptiles et les humains.

Alors que la rivière Cañas, où l’attaque s’est produite, est connue comme un paradis pour la pêche, le point de vente écrit que les habitants pourraient réfléchir à deux fois avant de s’approcher de ses eaux après la mort prématurée de López Ortiz.