Joueur bangladais ? Un serpent a écrasé l’Inde contre l’Afrique du Sud T20I et Twitter sont devenus hissstériques

Bien que Suryakumar Yadav et Virat Kohli deviennent fous avec la chauve-souris, c’est un serpent qui a attiré tous les projecteurs dimanche soir au stade Barsapara de Guwahati lors du deuxième T20I entre l’Inde et l’Afrique du Sud. Les ouvreurs KL Rahul et Rohit Sharma étaient sur le pli alors que les hôtes avaient mis en place 68 sans perte lorsqu’un reptile a décidé d’envahir le sol. L’incident s’est produit lors de la septième manche et heureusement pour tous les joueurs, le personnel au sol a emporté le serpent et le match a commencé après une brève pause.

Cependant, le serpent a mis Twitter en pause alors que les fans de cricket desi prenaient le temps de plaisanter autour de l’incident. Plus précisément, les fans indiens ont tiré sur l’équipe de cricket du Bangladesh, célèbre pour ses célébrations de la danse du serpent.

Un joueur du Bangladesh est entré au sol

Le serpent arrête de jouer #INDvSA #serpent OH MON DIEU pic.twitter.com/TxJMrslHFl – Sumit Prajapati (@ SumitPr13923891) 2 octobre 2022

Un joueur du Bangladesh repéré en Inde contre l’Afrique du Sud 2e t20#INDvsSA #serpent pic.twitter.com/kaLwEsNdxi — (@angrybluebetta) 2 octobre 2022

Que fait le Bangladesh entre l’Inde et l’Afrique du Sud ?#INDvSA #serpent pic.twitter.com/PBzbVbgXtW — Deep Gandhi (@journo_deep) 2 octobre 2022

La danse du serpent est devenue à la mode après le trophée Nidahas, alors que les stars du Bangladesh célébraient leurs victoires sur le Sri Lanka avec la danse du serpent.

Mushfiqur Rahim a d’abord acheté la danse du serpent après que le Bangladesh en ait pourchassé 214 pour enregistrer une superbe victoire sur le Sri Lanka, après cela dans un match très disputé, lorsque le Bangladesh a battu le Sri Lanka en demi-finale virtuelle, toute l’équipe a commencé à faire la danse du serpent .

Pendant ce temps, un solide partenariat d’ouverture entre KL Rahul et Rohit Sharma a jeté les bases des feux d’artifice de Suryakumar Yadav et Virat Kohli plus tard. Rahul a marqué 57 sur 28 tandis que Rohit a fait 43 sur 37. Et puis SKY a fait exploser le deuxième T20I cinquante le plus rapide par une Inde, frappant 61 sur 22 tandis que Kohli a fait un 49 invaincu sur 28 pour propulser l’Inde plus loin. L’Inde a mis un total intimidant de 237/3 dans ses 20 overs.

