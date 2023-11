Jouets, technologie, vêtements et plus – Billboard

Jessica McGowan/Getty Images

L’agitation des achats des Fêtes est arrivée, et Walmart veut vous aider à faire vos achats à un prix abordable.

Que vous achetiez des cadeaux de Noël ou d’autres cadeaux pour les fêtes, Walmart vous propose des offres exceptionnelles dont vous pourrez profiter avant Black Friday et Cyber ​​Monday. Des jouets à la technologie en passant par les articles de mode et de maison, il y en a pour tous les goûts sur votre liste.

Les offres de vacances de Walmart seront mises en ligne le 8 novembre à 15 heures et dans les magasins le 10 novembre à 6 heures du matin, heure locale (les abonnés Walmart+ bénéficient d’un accès anticipé à des offres épiques. Inscrivez-vous aujourd’hui pour 50 % de réduction).

Mais il ne s’agit pas seulement de trouver le cadeau parfait : économisez sur les produits essentiels pour vous aider à accueillir les fêtes avec style, y compris les articles économiques et dignes de folies ; des incontournables de la saison comme des bottes sherpa, des pulls douillets, des chapeaux, des gants et des vêtements de sport Reebok pour toute la famille, ainsi que des sacs à main et des accessoires de créateurs à moindre coût.

Trouvez des cadeaux pour elle, des cadeaux pour lui et des cadeaux pour les plus petits de marques comme Disney, Marvel, Scoop, Free Assembly, Michael Kors, Coach, Chaps, Crocs, Skechers, Justice, Celebrity Pink, Madden NY, Portland Boot, Love & Sports, No Boundaries, Joyspun, Justice, Time & Tru, Wonder Nation et Garanimals.

Et les économies ne s’arrêtent pas là : le Holiday Big Meal de Walmart – comprenant Kraft, Del Monte, French’s et plus encore – sera moins cher cette année. Achetez des fêtes de fin d’année, des repas-partage, des échanges de biscuits, des concours de maisons en pain d’épice, des soirées de pulls laids, des soirées de chocolat chaud, ou White Elephant, Secret Santa et d’autres échanges de cadeaux.

Avec un budget plus serré ? Ne faites pas exploser votre tirelire pendant les fêtes ! Achetez et économisez chez Walmart. Le détaillant propose une variété de cadeaux à moins de 25 $.

Trouvez à moindre coût : cadeaux des Fêtes à moins de 25 $

Trouver un cadeau idéal qui correspond à votre budget peut être difficile, mais Walmart facilite l’achat parmi une large sélection d’articles incontournables pour moins de 25 $. Vous trouverez un assortiment d’articles de grandes marques telles que LEGO, Barbie, Melissa & Doug, Better Homes & Gardens, Beautifully by Drew Barrymore, Mainstays, Cirkul et Simple Modern.

Avec le temps plus frais, c’est le moment idéal pour acheter des couvertures moelleuses, des parfums délicieux, des ustensiles de cuisine élégants, des bougies parfumées et d’autres essentiels du quotidien tels que des gobelets et des tasses de voyage à moins de 25 $.

Les acheteurs des fêtes trouveront également des marques privées Walmart telles que Great Value, Marketside, Pen+ Gear, Prime Della, Sam’s Choice, Better Homes & Garden, Equate, Free Assembly et The Home Edit.

Faites le plein d’articles essentiels pour la maison tels que le Beautiful 3 Qt. Friteuse à air (29,96 $), Cafetière Keurig K-Iced Essentials (69 $), mélangeur KitchenAid Deluxe Duo (259 $)et le fauteuil poire surdimensionné en fourrure Duncan de Flash Furniture (112,56 $).

Procurez-vous des jouets et des décorations saisonnières comme Snoop-on-a-Stoop (24,98 $), la poupée Asha articulée Disney Wish (13,97 $), l’ensemble de jeu en bois Melissa & Doug (7,88 $), Mini Bratz x Kylie Collectibles (9,97 $), Trolls 3 Band Together Poupées Hair Pop (9,97 $) et coffret cadeau LEGO Friends Play Day (19,97 $).

Walmart a également des fans de musique couverts par les sorties de Taylor Swift, Olivia Rodrigo Tomorrow x Together, Metallica, Seventeen, Jung Kook, Stray Kids et plus encore, y compris les sorties exclusives de Walmart.

Besoin d’un cadeau pour les amateurs de technologie ? Achetez des cadeaux de jeu et de technologie comme la toute nouvelle édition de lancement de Marvel’s Spider-Man 2 – Playstation 5 (69,99 $), Super Mario Bros. Wonder + Pack de cartes à collectionner exclusif (59,99 $), Super Mario Bros. Wonder (59,99 $), Meta Quest 3 – 128 Go – Performances puissantes de réalité mixte révolutionnaire Asgard’s Wrath 2 Bundle (499 $) et Meta Quest 3 – 512 Go de performances puissantes de réalité mixte révolutionnaire Asgard’s Wrath 2 Bundle (649 $).

Prêt à tuer les vacances? Consultez ci-dessous pour découvrir les offres technologiques de Noël de Walmart et les choix populaires à offrir en cette période des fêtes.

15 offres technologiques Walmart à acheter dès maintenant

Ensemble Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe

SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite, tablette 8,7″ 32 Go (Wi-Fi), gris foncé

SAMSUNG Galaxy Tab A8, tablette 10,5″ 32 Go (Wi-Fi), gris foncé

Platine vinyle sans fil Audio-Technica AT-LPGO-BT

bon. Tablette pour enfants 8″, 32 Go, (modèle 2021)

Ordinateur portable de jeu ASUS ROG Strix G17 (2023) 17,3″ QHD 240 Hz

Fujifilm INSTAX Mini 7+ Blister exclusif avec pack de films bonus (pack de 10 mini films)

EB Polaroid Now Gen 2 Noir et Blanc – Offre groupée N&B

Projecteur VANKYO Leisure 3 Pro natif 1080P, projecteur Wifi Full HD 5G avec écran LCD

Minecraft Green Creeper Mini-réfrigérateur 9 canettes 6,7 L 1 porte Éclairage ambiant 10,4 po H 10 po L 10 po P

Mini-réfrigérateur Minecraft Red TNT x9 Can 6,7 L x1 porte éclairage LED ambiant 10,4 po H 10 po W 10 po P

Chaise de jeu GT Player avec repose-pieds et oreiller de massage lombaire ergonomique

Haut-parleur Bluetooth portable sans fil HydraMini Everythingproof d’Altec Lansing,

Core Innovations Microphone karaoké Bluetooth sans fil avec haut-parleurs intégrés + enregistrement HD

