Jouets pour enfants : certains produits rappelés au Canada

Santé Canada a émis plusieurs rappels en novembre impliquant divers produits pour enfants en raison de risques potentiels de blessures, alors que les consommateurs canadiens se préparent pour les achats des Fêtes.

Au cours des deux dernières semaines, Santé Canada a émis quatre rappels concernant des jouets, des vêtements, des moïses et des tables à langer pour enfants.

Bien qu’aucun incident lié à l’un des produits n’ait été signalé, les avis de rappel indiquent un risque de blessure allant de la suffocation, de l’étouffement et de la mort.

BUTS DE BASKETBALL MURAUX BUTEUR

Divers systèmes de buts muraux de basket-ball de la marque Goalsetter ont été rappelés en raison de problèmes d’installation incorrecte qui pourraient entraîner la chute du cerceau et risquer des blessures ou la mort.

Le rappel, publié mercredi, comprend la série de supports muraux réglables et fixes Goalsetter et les systèmes de buts muraux de la série GS baseline de 72 pouces, 60 pouces, 54 pouces et 48 pouces.

L’avis recommande aux consommateurs de cesser immédiatement d’utiliser le produit et de contacter Goalsetter pour un retrait en toute sécurité du système d’objectifs et un remboursement complet. Les clients peuvent également demander une inspection gratuite et l’installation d’un support de sécurité.

PROFESSEUR PUZZLE ARC-EN-CIEL JOUET EMPILABLE

Jeudi, un rappel a été émis pour le jouet empilable arc-en-ciel Professor Puzzle en raison de préoccupations concernant une étiquette en plastique pelable sur le jouet qui pourrait constituer un risque d’étouffement potentiel pour les enfants.

Ceux qui ont acheté le jouet au Canada et aux États-Unis sont priés de cesser immédiatement de l’utiliser et de jeter l’étiquette en plastique qui se trouve au centre du casse-tête en bois.

Deux variantes du produit sont parmi celles concernées, notamment le jouet vert et bleu pastel sous le numéro de modèle 8739 et le jouet rose et bleu pastel étiqueté 8741.

HARMONY PLAY & GO PARCS MERCEAU ET TABLE A LANGER

Vendredi, un rappel a été émis pour divers berceaux et tables à langer Harmony Play and Go Playards en raison de risques d’étouffement et de piégeage potentiels.

Santé Canada a déterminé que ces produits sont conformes au Règlement sur les parcs pour enfants du Canada en raison de la barre structurelle sur le berceau, qui, si elle n’est pas installée correctement, pourrait entraîner une surface de couchage inégale pour un bébé et, en fin de compte, l’exposer à un risque d’étouffement et de blessure. Les tables à langer rappelées présentaient un risque potentiel de blessure si un bébé tentait de soulever l’accessoire de table à langer qui maintient cette table ancrée.

Les produits concernés fabriqués entre le 10 janvier 2020 et le 20 novembre 2021 sont les suivants :

Berceau et table à langer : Harmony Play & Go All-in-One Playard 801006NTL en noir

Berceau et table à langer : Harmony Play & Go Complete LT Playard 08LT013BGY en noir

Berceau et table à langer : Harmony Play & Go Complete Playard 0801012BGY en noir

Berceau et table à langer : Harmony Play & Go Complete Playard 0801014GGY en gris

Berceau : Harmony Play & Go Deluxe Playard 0801001PXL dans le mélange gris et vert

Berceau : Harmony Play & Go Deluxe Playard 0801005MGL dans le mélange noir et rose

Toute personne ayant acheté les tables à langer et les moïses concernés est priée de contacter Harmony pour obtenir des instructions sur la façon de corriger les accessoires. Il est recommandé aux clients de ne pas utiliser la nacelle sans les barres structurelles mises en place ou de continuer à utiliser les instructions pour la table à langer.

VÊTEMENTS DE NUIT POUR ENFANTS DE LA MARQUE EKOUAER

Santé Canada a émis un rappel le 7 novembre concernant plusieurs vêtements de nuit de la marque, en raison de problèmes liés au risque potentiel d’inflammabilité.

Les produits comprennent la robe Ekouaer pour filles 110 (4-5T), la couverture de bain à manches longues 120 (6-7T), le peignoir en coton 130 (8-9T), la robe de chambre pour enfants 140 (10-11T) et la chemise de nuit zippée avec poches 150 ( 12-13T).

Santé Canada a déterminé que ces vêtements ne satisfont pas aux exigences d’inflammabilité du règlement sur les vêtements de nuit pour enfants. Les vêtements se sont avérés trop amples pour la taille des enfants et pouvaient s’enflammer rapidement s’ils étaient trop près d’une source inflammable comme un poêle ou des bougies.

Les clients sont priés de contacter Ekouaer pour obtenir des instructions supplémentaires et un remboursement complet.