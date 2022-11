Jouets : des cadeaux de Noël qui attirent l’attention des observateurs de l’industrie

Avec une liste de choix apparemment sans fin, trouver le bon jouet en cette saison des fêtes peut sembler une tâche ardue.

Les coûts plus élevés seront certainement une priorité pour de nombreuses familles, l’industrie du jouet n’étant certainement pas exempte d’inflation.

Mais comme le disent les observateurs de l’industrie à CTVNews.ca, il existe de nombreuses options, y compris des options économiques, pour tous les types de personnes.

Voici les jouets qu’ils surveillent :

SQUISHMALLOWS

Les Squishmallows sont arrivés en tête des prix du jouet de l’année de cette année de la Toy Foundation, basée à New York.

Le 21 novembre, la fondation a annoncé que les jouets en peluche à collectionner avaient remporté les prix du jouet de l’année et du choix du public.

“Les Squishmallows ont continué de résonner auprès des amateurs de jouets du monde entier pour le vaste assortiment de personnages de la marque à collectionner ainsi que le confort que les produits en peluche procurent à une époque où la santé sociale et émotionnelle est une priorité pour les consommateurs et les détaillants”, The Toy Foundation dit dans un communiqué de presse.

Le jouet “de bien-être” fait ressortir des émotions positives chez tout le monde, qu’il s’agisse de tout-petits ou d’adultes, a déclaré Kristin Morency Goldman, porte-parole de la Toy Association, qui supervise la Toy Foundation.

“Ils viennent dans tellement d’animaux, de personnages et de thèmes différents que vous pouvez trouver le match parfait pour chaque enfant sur votre liste d’achats des Fêtes”, a-t-elle déclaré dans un courriel à CTVNews.ca.

“Non seulement amusants à collectionner, ils sont un compagnon apaisant à câliner et à câliner. Et grâce à leurs couleurs vives et à leurs designs uniques, ils (font) un excellent ajout à la décoration de la chambre. Il n’est pas difficile de voir pourquoi les Squishmallows ont remporté les honneurs. “

LA “GRANDE RÉVÉLATION”

La société américaine The Toy Insider a proposé une liste de cinq jouets de vacances chauds qui se sont démarqués parmi la foule.

Inclus dans la liste est un autre jouet en peluche à collectionner, Cats Vs Pickles, un choix économique populaire disponible en différentes tailles et avec un large public d’âge, a déclaré Madeleine Buckley, rédactrice en chef de Toy Insider, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique. “Tout le monde aime les choses mignonnes”, a-t-elle déclaré.

L’élément de déballage et la surprise de ne pas savoir ce que vous obtiendrez le rendent également “toujours incroyablement pertinent et répandu dans les tendances des jouets chauds”, a ajouté Buckley.

Et qui fait son retour cette année, Magic Mixies, un jouet que le New York Post qualifie de “pire que” Tickle Me Elmo “” en raison de la frénésie des vacances qu’il a provoquée en 2021, de nombreux détaillants signalant une rupture de stock de l’article à succès.

Mais là où le jouet de l’année dernière comportait une grande révélation à partir d’un chaudron magique, cette fois, les enfants peuvent utiliser leur baguette pour évoquer un Magic Mixie à partir d’une boule de cristal.

Buckley a déclaré que cette “grande révélation” était devenue une énorme tendance dans l’industrie du jouet au cours des dernières années. Et avec Magic Mixies, cette révélation peut être répétée encore et encore.

“C’est donc une révélation très, très cool, très excitante visuellement”, a déclaré Buckley.

JOUETS SCIENTIFIQUES ET ANCIENNES FAVORIS

Faisant partie de la liste de Toy Insider parmi les meilleurs cadeaux STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) de cette année, le microscope Magic Adventures de LeapFrog prend des centaines de vidéos et de photos de fleurs, d’animaux, de nourriture et plus encore de la BBC, qui sont ensuite visualisées à l’aide de diapositives interactives.

Bien qu’il soit vendu à un prix plus élevé, Buckley a déclaré qu’il utilise la technologie d’une manière “intelligente” qui est également attrayante.

“Il a cette énorme richesse de contenu qui vient avec le microscope”, a-t-elle déclaré.

À noter également, selon Toy Insider, le Play-Doh Ultimate Ice Cream Truck Playset – quelque chose qui a suscité beaucoup d’enthousiasme lors de quelques événements de l’industrie cette année avec son potentiel créatif et sa capacité de stockage, a déclaré Buckley – et les aventures avec Peace Starter Course de Lego, inspiré des jeux vidéo Super Mario.