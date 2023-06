Jouet de bain Baby Shark rappelé en raison d’un risque de lacération pour les enfants

Un jouet de bain Baby Shark est rappelé parce qu’il présente un risque de lacération pour les enfants, selon Santé Canada.

L’aileron du Zuru Robo Alive Junior Baby Shark est en plastique dur et « peut provoquer des lacérations si un enfant tombe sur le jouet », indique l’avis de rappel.

Le jouet en plastique à piles ressemble à un petit requin et se décline en trois couleurs : jaune, bleu et rose. Lorsqu’il est placé dans l’eau, il nage et chante une chanson.

Plus de 133 000 unités du produit concerné — le numéro de modèle est 25282 — ont été vendues au Canada entre mai 2019 et avril 2023.

Zuru Canada Inc., qui importe les jouets de bain fabriqués en Chine, n’a reçu aucun rapport de blessure au Canada en date du 7 juin.

Les consommateurs doivent cesser immédiatement d’utiliser le produit rappelé et s’en débarrasser de façon appropriée. – Santé Canada

Mais aux États-Unis, la société a connaissance de 12 cas d’enfants souffrant de « blessures par empalement, lacérations et blessures par perforation » après être tombés ou assis sur le jouet, selon un rappel séparé émis par la US Consumer Product Safety Commission.

Neuf de ces blessures ont nécessité des points de suture ou des soins médicaux, indique l’avis.

7,5 millions de jouets de bain rappelés aux États-Unis

Environ 6,5 millions de jouets ont été rappelés aux États-Unis, ainsi qu’environ un million de jouets de bain Mini Baby Shark, qui nagent mais ne chantent pas.

Aucune blessure impliquant les versions mini n’a été signalée, selon la commission. Les ailerons des versions mini sont également en plastique dur, mais mesurent environ quatre pouces du nez à la queue, par rapport aux ailerons pleine grandeur de sept pouces.

« Les consommateurs doivent immédiatement cesser d’utiliser le produit rappelé et s’en débarrasser de manière appropriée », a conseillé Santé Canada dans l’avis de rappel.

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation interdit que les produits rappelés soient redistribués, vendus ou donnés au Canada, a-t-il ajouté.

Aux États-Unis, il est conseillé aux consommateurs de contacter Zuru pour obtenir un remboursement complet de 14 $ pour chaque jouet de bain pleine grandeur ou de 6 $ pour chaque jouet de bain mini-taille, sous la forme d’une Mastercard virtuelle prépayée.