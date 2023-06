Jouet de bain Baby Shark rappelé au Canada en raison d’un risque de lacération

Un jouet de bain Baby Shark à piles a été rappelé au Canada parce que l’aileron en plastique peut causer des lacérations.

Santé Canada a publié jeudi un avis de rappel pour Zuru Robo Alive Junior Baby Shark, craignant que la nageoire en plastique dur ne provoque des lacérations si un enfant tombe sur le jouet de bain.

« Les consommateurs doivent immédiatement cesser d’utiliser le produit rappelé et s’en débarrasser de manière appropriée », a déclaré l’agence nationale de la santé dans l’avis de rappel.

Le jouet, qui ressemble à un petit requin, est vendu en trois couleurs – jaune, bleu et rose et lorsqu’il est placé dans l’eau, le jouet nage et chante une chanson.

Plus de 130 000 produits touchés ont été vendus au Canada de mai 2019 à avril 2023, selon Santé Canada. Au 7 juin, aucune blessure n’avait été signalée à cause de la palme en plastique dur.