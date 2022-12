Jouer Whitney Houston m’a brisé mentalement – j’ai dû prendre un mois de congé c’était tellement intense, révèle Naomi Ackie

WHITNEY HOUSTON était un talent extraordinaire avec une âme torturée, et jouer la star dans un nouveau biopic a failli briser Naomi Ackie.

L’acteur britannique méconnu a été profondément marqué par les heures passées dans le rôle du chanteur toxicomane, décédé à l’âge de 48 ans en 2012 d’une overdose accidentelle.

Le rôle très médiatisé dans I Wanna Dance With Somebody, dont la rumeur disait qu’il serait attribué à la chanteuse Rihanna, a mis Naomi sous une telle pression qu’elle a dû faire une pause dans le tournage.

Le joueur de 30 ans a déclaré: “Cela a eu un impact sur ma santé mentale.

“Cela signifiait que je devais faire une pause entre le scénario et Whitney pendant environ un mois avant d’y revenir car il y avait un sentiment d’urgence et d’intensité que, heureusement, j’ai abandonné maintenant.”

Avant de décrocher le rôle, Naomi était surtout connue pour son rôle de soutien dans Star Wars: The Rise Of Skywalker et The End Of The F *** ing World de Channel 4.

Mais il y a cinq ans, elle a failli abandonner une carrière d’actrice. Naomi a grandi à Walthamstow, dans l’est de Londres, avec son père Brian, un employé des transports, et sa mère, employée du NHS, Debra, décédée il y a huit ans, à l’âge de 49 ans.

Après avoir étudié à la Walthamstow School for Girls, elle a fréquenté la Royal Central School of Speech and Drama, où elle a obtenu son diplôme en 2012.

“J’étais vraiment déprimé, j’étais vraiment fauché”

Malgré les applaudissements pour son premier film Lady Macbeth, qui a lancé la carrière de sa co-star Florence Pugh, en 2016, Naomi a eu du mal à décrocher son prochain rôle.

Pour joindre les deux bouts, elle a travaillé dans un bar à vin et à The Crystal Maze Experience dans le centre de Londres.

Elle se souvient : « J’ai fini Lady Macbeth et rien ne s’est passé. Je suis retourné à mon travail secondaire normal.

“Et je me suis dit:” Oh, je pensais que j’avais fait une chose incroyable “.

« Et vous avez toutes ces pensées et attentes. Et j’étais vraiment déprimé, j’étais vraiment fauché, j’étais vraiment frustré.

À l’époque, Naomi vivait toujours avec son père et a pris la décision difficile que si elle ne faisait pas une percée au cours de la prochaine année, elle cesserait d’agir.

Elle explique : “J’ai dit à l’univers, ‘Regarde, je vais te donner un an. Si je ne reçois pas de signe, très bien, je trouverai autre chose. Je suis parfaitement capable de faire ça.

“Et puis environ quatre mois plus tard, Star Wars est arrivé. C’était donc bon signe. »

Naomi a joué la rebelle Orbak-riding Jannah dans la tranche de Star Wars 2019 et, sept mois plus tard, a remporté le Bafta de la meilleure actrice dans un second rôle pour la comédie noire The End Of The F *** ing World.

Mais il y a eu un premier contrecoup sur les réseaux sociaux en décembre 2020 lorsqu’il a été annoncé que Naomi jouerait la superstar née dans le New Jersey Whitney.

Le fait qu’un Britannique ait décroché le rôle a irrité certains Américains.

Bien que les critiques aient d’abord dérangé Naomi, elle a adopté une approche mesurée du problème.

Elle dit: «Ils ne m’embauchent pas parce que je suis britannique ou quoi que ce soit, ils m’embauchent parce que j’offre un service – je suis bon dans mon travail et j’ai l’intégrité quand il s’agit de ce genre de choses.

« Suis-je inquiet ? Ouais, mais j’essaie de faire ce truc où je ne me soucie plus de ce que les gens pensent de moi.

“Qu’est ce que je vais faire? Je ne vais pas arrêter de travailler chez Tescos maintenant.

I Wanna Dance With Somebody, qui sort aujourd’hui au cinéma, suit le chemin de la chanteuse vers la célébrité.

Cela commence par sa découverte par le producteur de musique Clive Davis, joué par Stanley Tucci, et nous emmène à travers certaines de ses performances les plus mémorables.

C’est une idée originale de la succession de Whitney et bien qu’ils espèrent que c’est une célébration de sa vie, le film a été autorisé à dépeindre les batailles personnelles de la superstar.

Lorsque Whitney a atteint la première place avec Saving All My Love For You en 1985, l’ancienne chanteuse de chorale avait une image de fille d’à côté.

Elle a ensuite connu un succès dans les charts avec I Wanna Dance With Somebody et How Will I Know et a battu un record de dix semaines dans les charts britanniques avec I Will Always Love You du film de 1992, The Bodyguard.

Et au sommet de sa renommée en 1991, elle a séduit les fans de la Ligue nationale de football en chantant l’hymne national américain The Star-spangled Banner au Superbowl.

Mais Whitney cachait une bataille contre la drogue qui avait commencé bien avant de trouver gloire et fortune.

Son mariage tumultueux avec le chanteur de soul Bobby Brown avec qui elle a eu une fille Bobbi Kristina, l’a vue se débattre.

Ils se sont séparés en 2006 après 14 ans de mariage au milieu de rumeurs selon lesquelles Bobby, qui a également abusé de la drogue, l’avait trompée.

Malgré des séjours en cure de désintoxication, Whitney, six fois lauréate d’un Grammy, s’est noyée dans une baignoire à l’hôtel Beverly Hills alors qu’elle était sous cocaïne et souffrait d’une maladie cardiaque, le 11 février 2012.

Sa fille Bobbi est décédée tragiquement trois ans plus tard, à l’âge de 22 ans, d’une pneumonie lobaire après avoir également été retrouvée effondrée dans une baignoire.

Il ne fait aucun doute qu’il s’agit du rôle le plus important et le plus complexe de Naomi à ce jour.

Naomi dit : « Oui, elle avait l’une des voix les plus incroyables au monde. Encore à ce jour. Mais elle était aussi humaine que moi.

“Elle a eu beaucoup de conflits comme moi, autant de disputes avec elle-même, autant de problèmes que n’importe qui d’autre.”

Naomi a passé des mois à rechercher des vidéos de Whitney en train de jouer avant de commencer à filmer le biopic en août de l’année dernière.

Elle dit : « Je pense que j’ai vu chacun d’entre eux sur YouTube un nombre incalculable de fois – et c’est devenu comme une prison.

« Et curieusement, ce n’est généralement pas la façon dont je roule.

“Comme je suis assez détendu quand il s’agit de se préparer pour le travail.”

Les longues heures et la détermination à réaliser une performance «parfaite» l’ont inévitablement épuisée.

Elle a avoué : « Mon ego est énorme.

« C’était l’une des premières fois où quelque chose n’était pas facile. C’était un quotidien. C’était peut-être la première fois que je ressentais mon anxiété.

Naomi craignait que son interprétation à l’écran de Whitney ne réponde aux attentes du public et ne soit critiquée par les critiques.

Elle dit: “Je devais constamment me rappeler de” dire la vérité de l’histoire “.”

“J’ai toujours eu un peu le trac”

Juste deux semaines avant la fin du tournage, Naomi est arrivée à la conclusion que « ça ne devrait pas être parfait ».

Elle rit: “C’est hilarant pour moi, parfois je me dis:” Dieu, j’aimerais savoir ça tout en haut “.”

Alors que Naomi peut porter une mélodie, les producteurs du film ont décidé qu’il serait préférable de s’appuyer sur la voix originale de Whitney pour la plupart des scènes de sa performance.

Naomi admet : « J’ai toujours eu un peu le trac quand il s’agit de chanter. C’est quelque chose que j’ai toujours traité avec Whitney parce que j’ai dû chanter à certains moments.

Écrit par Anthony McCarten, dont les scripts précédents incluent le biopic Queen nominé aux Oscars Bohemian Rhapsody et The Theory Of Everything, sur l’astrophysicien Stephen Hawking, le film devrait être un succès.

Mais il a déjà ébouriffé quelques plumes. Bobby, 53 ans – joué dans le film par Ashton Sanders – s’est plaint que le film ne devrait pas se concentrer sur les moments sombres de sa relation avec Whitney.

Même lui admet qu’il le regardera quand même.