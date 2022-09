Jouer sur! Retour du tournoi de hockey sur route à Kelowna après une interruption de quatre ans – Kelowna Capital News

Après quatre longues années, le « Canada’s Sports Festival » est de retour.

Play On!, le plus grand tournoi de hockey de rue au pays et partenaire de Hockey Night in Canada, termine sa saison ce week-end (1er et 2 octobre) à Kelowna.

Les joueurs ont frappé le trottoir de la rue Water près de Prospera Place à partir de 8h00. samedi pour la septième fois à Kelowna depuis 2010, et la première depuis 2018. Des jeux, des food trucks et des divertissements seront également au rendez-vous tout au long du tournoi.

Le stationnement et la circulation autour de Prospera Place seront affectés pendant la majeure partie du week-end. La rue Water entre Sunset Drive et Cawston Avenue sera fermée à partir de 5 h. le 30 septembre pour permettre la configuration de l’événement.

L’eau restera fermée jusqu’à 23h. le dimanche 2 octobre.

Le stationnement sera également partiellement restreint au stationnement des Dauphins.

Avec neuf arrêts à travers le pays depuis juillet, Kelowna sera le troisième de trois arrêts en Colombie-Britannique pour le tournoi, après avoir visité Nanaimo et Surrey en septembre.

Pour plus d’informations sur l’événement, y compris un calendrier, cliquez ici.

