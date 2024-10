Jouer sur? Les jeux vidéo pourraient réellement aider à stimuler votre cerveau, selon des chercheurs ontariens

Les participants à l’étude ont répondu à une enquête qui posait des questions sur leur mode de vie, notamment leurs habitudes d’exercice et le temps passé à jouer à des jeux vidéo. Il leur a ensuite été demandé d’effectuer une série de tâches en ligne pour mesurer la mémoire, l’attention, le raisonnement et les capacités verbales.

« Ces jeux vidéo complexes et modernes pourraient jouer un rôle dans l’enseignement aux gens sur la manière de réfléchir à la résolution de problèmes. »

« Il ne fait aucun doute que l’exercice physique est bon pour les gens », a déclaré Adrian Owen, neuroscientifique occidental et auteur de l’étude. « Mais je pense que les gens devraient peut-être arrêter de rejeter les jeux vidéo comme étant une perte de temps.

La recherche fait partie de l’étude Western’s Brain and Body, une collaboration avec le Science and Industry Museum pour le Manchester Science Festival. L’étude en ligne, qui analysait la cognition et ses liens avec les facteurs liés au mode de vie, comprenait environ 1 000 participants du monde entier.

Les 12 tâches cognitives administrées aux participants à l’étude ont testé divers aspects de la pensée, notamment la mémoire de travail, l’attention, la mémoire à court terme verbale et spatiale, la planification et le raisonnement déductif.

L’inverse était vrai pour les participants qui déclaraient faire de l’exercice plus de 150 minutes par semaine. L’exercice était lié à une meilleure santé mentale, mais pas à une amélioration des performances cognitives lors des tâches, selon l’étude.

St. Joseph’s et le LHSC lancent des instituts de recherche distincts

Contenu de l’article

La majorité des participants à l’étude, soit environ 77 pour cent, étaient originaires du Royaume-Uni. Treize pour cent venaient du Canada. Environ un tiers du groupe étaient des retraités et environ 83 pour cent des participants avaient fait des études postsecondaires.

Dans l’étude, les joueurs peu fréquents ont été définis comme les personnes qui jouaient jusqu’à trois heures par semaine. Les joueurs réguliers étaient des participants qui jouaient plus de trois heures par semaine, a déclaré Owen.

« Plus les gens jouaient à des jeux vidéo, plus ils avaient de chances d’améliorer leur mémoire, leur concentration et leurs capacités de raisonnement », a déclaré Owen. « Même les personnes qui ne jouaient aux jeux vidéo que quelques heures par semaine étaient meilleures dans ces tâches que celles qui jouaient davantage aux jeux vidéo. »

À l’avenir, l’équipe de recherche aimerait examiner quels types de jeux vidéo offrent les plus grands avantages cognitifs, a déclaré Owen.

« Est-ce que ce sont des jeux de tir ou des jeux d’aventure ? Il est difficile de répondre. Lorsque nous leur avons posé la question, la plupart des personnes de l’échantillon ont déclaré jouer à plusieurs types de jeux vidéo », a-t-il déclaré.

« Notre hypothèse est que ce sont les jeux qui nécessitent de résoudre des énigmes, de trouver des solutions à des problèmes et de se frayer un chemin à travers différentes situations qui produisent cette amélioration de la cognition. »

L’étude, Caractérisant les bienfaits cognitifs et mentaux de l’exercice et du jeu vidéo sur la santé, est en pré-impression et est en cours d’examen par les pairs.

[email protected]