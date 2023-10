Jouer sur la tentative de Matt Gaetz d’évincer Kevin McCarthy

Mais éviter la fermeture a désormais conduit directement à un vote sur une motion d’annulation.

Le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride) a menacé à plusieurs reprises que l’adoption d’une résolution continue déclencherait l’introduction du MTV qu’il avait dans sa poche arrière depuis des semaines. Après le passage du CR hier, Gaetz a promis que cela se produirait cette semaine.

« Si quelqu’un veut présenter une motion contre moi, qu’il la présente », a déclaré hier McCarthy aux journalistes avec défi.

« Kevin McCarthy va réaliser son souhait », Gaetz répondu ce matin sur « Cette semaine » sur ABC.

POLITICO Playbook s’est entretenu ce matin avec un certain nombre de démocrates de la Chambre des représentants sur la manière dont ils réagiraient. Alors décomposons la politique de cela.

Supposons que Gaetz commence avec seulement une poignée de républicains – peut-être seulement cinq, peut-être jusqu’à 10 – et que McCarthy n’a aucune chance de renverser ce groupe. Ce n’est pas grand-chose, et cela signifie que Gaetz a besoin de démocrates – peut-être jusqu’à 200 – pour évincer McCarthy. (Ironique étant donné que sa position aujourd’hui était que McCarthy est le porte-parole des démocrates.)

La plus grande poche de voix pour Gaetz sera dès le départ celle des démocrates du caucus progressiste du Congrès. Ils détestent Gaetz, mais plus important encore, cela pourrait être un suicide pour n’importe lequel des plus de 100 membres du PCC de voter pour sauver McCarthy. (Et une motion pour déposer la résolution de Gaetz, même si ce n’est pas le cas techniquement un vote pour McCarthy, sera facilement détourné de cette façon.)

Sans surprise, comme POLITICO l’a rapporté pour la première fois, la présidente du PCC, Pramila Jayapal (D-Wash.) est l’une des premières démocrates à qui Gaetz a contacté. Juste au bon moment, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, qui représente un district D+28 à New York, était sur CNN ce matin en disant qu’elle voterait « absolument » pour évincer McCarthy.

Gaetz et certains démocrates à qui nous avons parlé aujourd’hui pensent qu’il est naïf de supposer qu’une discussion sur la motion d’annulation n’a pas eu lieu dans les conversations entre McCarthy et les dirigeants démocrates qui ont donné naissance au vote bipartite CR. Puisque McCarthy savait que MTV suivrait un CR, il serait inhabituel qu’il n’ait pas d’indication de la part des Démocrates sur leur point de vue sur le vote qui déterminera son avenir. Une réponse probable pour pousser McCarthy dans cette direction aurait sûrement été qu’il n’y aurait plus rien à discuter s’il fermait le gouvernement. Mais pour l’instant, l’existence de toute sorte de discussions en coulisses n’est que spéculation.

Un haut législateur démocrate nous a dit ce matin que les instructions données actuellement par les dirigeants à « tous les Démocrates » consistaient à « garder la poudre au sec ».

Même si Gaetz a peut-être raison de dire qu’il peut obtenir beaucoup de voix des progressistes, sa seule chance après cela est si Jeffries lui-même verrouille le caucus en faveur de MTV. Mais cela pourrait prendre du temps pour être persuadé. Pour un bloc de modérés – un mélange de peut-être 25 à 40 Blue Dogs, résolveurs de problèmes et démocrates dans les districts de Trump – un vote pour prouver leurs références bipartites en gardant McCarthy comme président pourrait être très tentant.

Tout cela pour dire que si Gaetz n’a que 5 à 10 voix républicaines, McCarthy pourrait avoir un chemin réalisable vers la victoire.

Mais ce n’est pas non plus la seule décision potentielle de Gaetz.

Si McCarthy survit grâce aux votes démocrates, Gaetz l’attaquera sans aucun doute sans relâche, comme il l’a déjà fait, en tant que « porte-parole des démocrates ». L’effort global aura fait beaucoup de dégâts. Et si Gaetz proposait un deuxième MTV, comme tous ceux qui le connaissent savent qu’il le ferait sûrement, et que McCarthy devait à nouveau survivre avec l’aide des démocrates ? Que se passe-t-il au deuxième ou au troisième vote ? Gaetz obtient-il plus de soutien républicain ? McCarthy a-t-il besoin de trouver davantage de soutien démocrate ? Il n’y a pas de limite au nombre de fois où Gaetz peut faire cela. À terme, cela deviendrait intenable pour McCarthy.

Les démocrates qui prendront position sur le premier MTV devront considérer qu’ils pourraient s’enfermer dans une position sur un vote qui pourrait être répété.

À quoi pourrait ressembler un accord avec McCarthy du point de vue de Jeffries ? Il est hautement improbable que Jeffries exige un jour que tous les démocrates votent pour sauver McCarthy ; plusieurs membres de Dem ont déclaré à Playbook ce matin que c’était impossible à imaginer. Mais qu’est-ce qu’il pourrait Ce qu’il faut faire, c’est refuser de verrouiller le caucus et de laisser les démocrates voter selon leur conscience (ou leur circonscription). Cela pourrait laisser aux modérés la possibilité d’aider McCarthy. Mais ces modérés individuels voudraient sûrement aussi quelque chose de McCarthy. Peut-être une promesse de ne pas dépenser l’argent du CNRC dans leurs courses ? De nombreuses idées circulent.

McCarthy a une carte à jouer s’il survit à la première (ou plusieurs) attaque de Gaetz : il pourrait essayer de faire adopter une règle qui relève le seuil d’une motion de départ d’un membre, là où il est actuellement, à, disons, 10 membres. . Comment obtiendrait-il les voix ? Peut-être que certains des démocrates qui ont conclu un accord pour sauver McCarthy accepteront également de voter en faveur de cette règle. Cela décapiterait finalement Gaetz.

En prenant du recul par rapport au jeu d’échecs, la grande question à laquelle tous les démocrates doivent répondre – et rapidement – ​​est de savoir s’il est préférable ou non d’avoir McCarthy comme président.

Du côté des partisans de McCarthy, c’est qu’il est le diable qu’ils connaissent, et qu’il n’y a personne de mieux qui attend dans les coulisses. En évitant la fermeture du gouvernement, il vient également de montrer qu’il peut être plus responsable que ne le pensaient certains démocrates. Cela pourrait également prendre deux semaines pour qu’un autre orateur émerge des cendres du chaos, alors que la Maison Blanche et les Démocrates tentent de faire passer l’aide à l’Ukraine et de financer le gouvernement au cours des 45 prochains jours environ. Et si vous êtes à la Maison Blanche et que vous vous souciez de tout cela, en plus du sort de l’enquête de destitution, que les démocrates ont déjà soulevée comme un problème dans toute discussion sur l’aide à McCarthy, alors McCarthy est peut-être le meilleur pari. C’est l’argument des institutionnalistes.

L’autre côté de l’argument est que McCarthy est le plus grand collecteur de fonds du Parti Républicain et que se débarrasser de lui aiderait les démocrates à reprendre la Chambre. Aucun remplaçant de McCarthy n’aurait le même ensemble de relations, le même réseau de donateurs et le même fonctionnement politique. En outre, selon l’argument, le chaos du Parti républicain à la Chambre rapporterait des dividendes politiques.

Une chose est claire : pour Jeffries, 53 ans, il s’agit d’une situation sans précédent, qu’aucun dirigeant de minorité n’a connue. jamais confronté. Il dispose soudainement d’un énorme levier, mais devra peser soigneusement avec quelle agressivité il va l’utiliser.

