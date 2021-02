Des généticiens de l’Institut Max Planck de génétique moléculaire, à Berlin, ont découvert une variante génétique chez la souris qui permet aux spermatozoïdes d’empoisonner leurs concurrents avant même que la course à l’ovule n’ait commencé.

L’empoisonnement se produit alors que les spermatozoïdes individuels sont en développement et avant qu’ils ne franchissent la « ligne de départ », pour ainsi dire, les empêchant de naviguer avec précision vers l’ovule.

« Imaginez un marathon dans lequel tous les participants reçoivent de l’eau potable empoisonnée, mais certains coureurs prennent également un antidote, » dit le directeur de l’institut Bernhard Herrmann.

Cependant, les chercheurs ont également découvert qu’il pourrait y avoir des cas où les assassins potentiels, que Hermann surnomme «Concurrents impitoyables», overdose sur leur propre poison s’ils ont tué trop de prétendants au trône.

La recherche se concentre sur un interrupteur protéique particulier appelé RAC1 qui est crucial pour permettre aux spermatozoïdes de naviguer avec succès pendant leur vie ou leur course à la mort. Si cela est perturbé de quelque manière que ce soit, leur système de guidage interne échoue, tout comme leurs espoirs d’atteindre l’œuf et la vie elle-même.

La recherche génétique comme celle-ci, quel que soit l’animal impliqué, peut donner un aperçu et améliorer la compréhension de l’humanité du processus plus large d’évolution de toutes les espèces, en particulier les moyens misérables par lesquels certaines variantes génétiques obtiennent un avantage injuste dans la course à la vie.

