Lorsque l’entraîneur de Washington, Scott Brooks, était joueur et interrogeait les entraîneurs sur leur profession, la réponse était toujours la même: c’est un travail solitaire.

Jamais plus que maintenant, probablement.

Comme si jouer à des jeux dans des arènes qui sont quelque part entre presque et entièrement vides pendant une pandémie de coronavirus qui fait toujours rage n’était pas assez difficile, les règles pour les joueurs et les entraîneurs – à la maison et sur la route deviennent encore plus dures. La NBA et la National Basketball Players Association ont accepté mardi des protocoles plus stricts, y compris des protocoles où les joueurs et les entraîneurs devront essentiellement rester dans leurs hôtels pendant les voyages en voiture, sauf pour les activités de l’équipe et sans recevoir de visiteurs.

Nous devons tout garder en perspective, a déclaré Brooks. C’est difficile, mais nous pouvons faire quelque chose que nous aimons vraiment, vraiment faire et que nous avons eu de la chance. C’est un privilège de pouvoir être en NBA, d’entraîner, de jouer. J’ai eu la chance de pouvoir faire les deux.

Même sans les nouvelles règles, la solitude et la solitude ont déjà été les caractéristiques des road trips cette saison. L’entraîneur de Denver, Michael Malone, n’a pas pu aller voir sa famille lorsque les Nuggets ont visité New York, son lieu de naissance et où sa carrière d’entraîneur en NBA a commencé avec les Knicks. Il voulait voir ses parents lors du récent voyage des Nuggets là-bas; il ne pouvait pas, et maintenant il ne l’a pas fait depuis près de deux ans.

Une grande partie du retour a toujours été une chance de voir ma mère et mon père, mes frères, mes sœurs, mes amis, etc., et ce n’est pas le cas cette année, a déclaré Malone. Donc, enlève définitivement cette opportunité.

Les règles de la NBA sont remplacées par les réglementations locales, qui dans le comté de Los Angeles ont été parmi les plus restrictives. Les résidents sont sous ordre de rester à la maison, les repas à l’intérieur et à l’extérieur ne sont pas autorisés, et l’entraîneur de Chicago Billy Donovan a déclaré que les Bulls ne pouvaient avoir qu’une personne à la fois dans une salle d’entraînement installée dans l’hôtel lorsqu’ils jouaient contre les Lakers et les Clippers. au Staples Center.

Les gars sont à peu près enfermés dans leurs chambres, a déclaré Donovan. Personne ne peut faire très, très peu. Les jours sont longs pour ces gars.

Pendant au moins les deux prochaines semaines, du point de vue de la NBA, LA sera comme le reste des États-Unis

C’est difficile. Vous savez, les jeux se terminent et vous retournez chercher un petit plat de nourriture en plastique, a déclaré l’entraîneur de San Antonio, Gregg Popovich, qui adore visiter les restaurants sur la route, en particulier ceux qui proposent de magnifiques vins. Je ne me plains pas, nous l’avons très bien mais vous retournez dans votre chambre et vous mangez votre nourriture. Vous ne mangez pas avec votre équipe ou vos entraîneurs ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, la camaraderie fait partie du sport d’équipe et tout cela est un peu par la fenêtre.

Les dernières règles ont été acceptées par la ligue et la NBPA n’a pas été unanimement bien accueillie. Le garde d’Oklahoma City, George Hill, qui était avec les Milwaukee Bucks la saison dernière et a été l’un des moteurs de leur décision de ne pas participer à un match éliminatoire en réponse à la fusillade de Jacob Blake par la police dans le Wisconsin, a clairement indiqué qu’il n’était pas fan de les nouvelles restrictions, y compris celles stipulant que les joueurs et les entraîneurs devaient essentiellement s’isoler à nouveau sur la route.

Si c’est si grave, alors peut-être que nous ne devrions pas jouer », a déclaré Hill.

Le gardien de l’Utah Donovan Mitchell a raté 15 de ses 23 tirs lorsque le Jazz a perdu contre les Knicks lors d’un récent voyage. Il ne pensait pas que l’atmosphère sans ventilateur en était la raison, même si cela donnait certainement au Madison Square Garden un sentiment très différent de l’endroit où Mitchell fréquentait en grandissant non loin de la ville.

Les célébrités dans les sièges et les souvenirs des événements massifs que l’arène a organisés n’ont jamais été perdus, quel que soit le nombre de matchs des Knicks. Mais le bruit vient désormais des réactions des fans, et non de Spike Lee sautant de son siège pour le faire lui-même.

C’est différent de voir l’arène comme ça, vide, personne là-bas, a déclaré Mitchell. C’est vraiment différent… vraiment bizarre.

C’est aussi la nouvelle norme, du moins pour le moment.

La NBA avait une liste, dans la plupart des villes du moins, de restaurants agréés où les équipes en visite pouvaient se rendre pour les repas. Les nouveaux protocoles signifient que tous les repas au restaurant sont interdits pendant au moins les deux prochaines semaines et, comme l’a noté le gardien de Portland Damian Lillard, il en va de même pour tout le reste.

Ce n’est pas comme si nous pouvions aller dîner ou aller au cinéma ou sortir avec notre famille ou rien de ce genre, a déclaré Lillard. Les membres de notre famille ont des vies. Les règles que nous devons jouer vous mettent en quelque sorte dans une boîte. Vous voyagez, restez dans une chambre d’hôtel, jouez, montez dans l’avion, rentrez chez vous, rentrez directement chez vous. Je vis sur mon téléphone parce que je ne peux pas interagir avec les gens en personne.

Les Wizards ont battu une bonne équipe de Phoenix lundi soir pour seulement leur troisième victoire en 11 matchs pour commencer la saison. Il n’y a pas eu de fête, rien d’amusant pendant quelques minutes.

Brooks aspire à ce que ces jours se reproduisent. Il comprend également pourquoi ils ne peuvent pas dans un monde toujours dominé par la lutte contre le COVID-19.

C’est un problème mondial, la pandémie, et nous y sommes tous ensemble, a déclaré Brooks. Nous devons tous faire ce qui est bien les uns pour les autres.

La rédactrice sportive d’AP, Beth Harris, a contribué à ce rapport.

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sport