Jouer le rôle de New York? Toronto. Cette vue de Paris? C’est Montréal.

Cette installation captivante fait partie de «Impostor Cities», la contribution du pays à la biennale, commandée par le Conseil des Arts du Canada. L’exposition explore comment les villes canadiennes se doublent souvent d’autres métropoles dans les films et les émissions de télévision, et ce que cela signifie (entre autres) le cinéma, l’architecture, les villes, l’identité nationale et comment notre perception du monde construit est souvent basée sur l’artifice.

Le Pavillon canadien, une structure angulaire en verre, acier et brique conçue en 1958 par la firme milanaise BBPR, deviendra en effet un écran vert géant, transformé, via une application pour smartphone, en un éventail changeant de bâtiments canadiens, dont l’architecte Arthur Erickson. L’Université Simon Fraser à Burnaby, en Colombie-Britannique, et Château de Hatley à Victoria, en Colombie-Britannique.

À l’intérieur du pavillon, les organisateurs présenteront des extraits de plus de 3 000 films et émissions de télévision tournés au Canada, juxtaposés à leurs vrais sites (et à un mélange de sons). (Une autre version de cette production sera disponible en ligne .)

(Selon le site Web britannique de services financiers GoCompare, le pays est le troisième pays le plus filmé au monde, après les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais selon la plupart des recherches, il ne se classe même pas dans le top 10 pour son nombre de productions cinématographiques. .)

La compilation, qui comprend le bâtiment des sciences et des sciences humaines de style brutaliste de John Andrews à l’Université de Toronto, Scarborough, qui remplace l’Académie FBI de Quantico, en Virginie, fait ressortir que, bien que le pays soit l’un des endroits les plus filmés de dans le monde, peu de ces productions le décrivent comme le Canada.

Il existe d’innombrables exemples de ce doublage de cascades urbaines au Canada, souvent reconstitués à l’aide de clichés serrés et d’infographie. Toronto joue Tokyo dans «Pacific Rim», Chicago dans le film «Chicago», Baltimore dans «Hairspray» et Boston dans une grande partie de «Good Will Hunting».

Vancouver joue New York dans le film de Jackie Chan «Rumble in the Bronx« (menant à une infâme oubli, dans laquelle la ville a des montagnes qui se cachent derrière elle), et il joue Seattle, Budapest et Mumbai dans «Mission Impossible: Ghost Protocol». Montréal a joué à Paris dans «Arrête-moi si tu peux»; Washington, DC, dans «White House Down»; et Brooklyn dans le film «Brooklyn».

Les lieux de tournage particulièrement populaires incluent le Usine de traitement de l’eau RC Harris, un complexe Art déco bien-aimé à Toronto qui a joué dans des endroits sinistres dans des films comme «Undercover Brother« (représentant le quartier général de l’homme) et «Dans la bouche de la folie» (un hôpital psychiatrique). L’Université de Toronto a joué à Harvard, au MIT et à Princeton, parmi de nombreuses autres écoles.

Les raisons du statut principal du Canada en tant qu ‘«imposteur» de films sont nombreuses, a déclaré M. Theodore: allégements fiscaux, coûts réduits, paysages diversifiés, installations de tournage et de montage de haute qualité, convivialité et méconnaissance générale du Canada parmi le public international des films, il se tient facilement sans être reconnu.

Un autre facteur, selon le concepteur de l’exposition, Thomas Balaban, architecte et professeur à l’École d’architecture de l’Université de Montréal, est que les villes canadiennes sont plus génériques que celles de nombreux pays, en particulier celles des États-Unis, où joue le Canada. le plus souvent.

«Tout passe par un comité d’examen de la conception», a déclaré M. Balaban, dont le cabinet d’architecture, TBA, est également le fer de lance de la conception de l’exposition. «Il y a ce sentiment que les villes sont conçues par un comité.»