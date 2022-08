Jouer la transition énergétique durable

Plus tôt ce mois-ci, l’administration Biden a franchi une étape majeure dans la lutte contre la crise climatique avec l’adoption de la loi sur la réduction de l’inflation, qui comprend environ 370 milliards de dollars d’incitations énergétiques et climatiques – principalement sous la forme de crédits d’impôt, selon Goldman Sachs.

Mais avec des effets d’entraînement potentiels sur les chaînes d’approvisionnement mondiales alors que l’économie nationale évolue vers une ère plus économe en énergie, les investisseurs stratégiques en ETF peuvent bénéficier des avancées.

“Il est très clair que l’administration utilise la carotte”, a déclaré Tim Johnston, associé chez Blue Horizon Capital et co-fondateur de Li-Cycle, à Leslie Picker dans une interview lundi sur “ETF Edge” de CNBC. “Essayer d’inciter les gens à domestiquer ou au moins à travailler avec des pays du commerce équitable afin de renforcer la chaîne d’approvisionnement.”

Johnston a déclaré que les incitations sont décisives dans la construction d’infrastructures pour une production d’énergie durable et dans la manière dont nous utilisons cette énergie tout au long.

“Ce capital qui afflue par l’administration ne provient pas seulement de prêts et de subventions”, a-t-il déclaré. “Cela se présente également sous la forme d’incitations fiscales, donc tout ce que nous nous attendons à voir, c’est un avantage structurel orienté vers certaines de ces entreprises qui contribuent vraiment à cette transition globale.”

Et avec une récente poussée vers les ETF durables, cette décision pourrait également servir de catalyseur pour générer de nouveaux flux dans les entreprises et les industries d’énergie propre qui en bénéficieront.

“Ce n’est pas comme si l’énergie propre était nouvelle dans l’espace ETF”, a déclaré Tom Lydon, vice-président de VettaFi, dans la même interview. “Il y a eu de très bons ETF depuis plus d’une décennie.”

Deux des plus grands, a déclaré Lydon, sont l’ETF iShares Global Clean Energy (ICLN) et l’ETF Invesco Solar (TAN). Les deux fonds ont collectivement 9 milliards de dollars d’actifs et sont à jour depuis le début de l’année.

“La plupart de ces ETF que nous avons aujourd’hui ont tendance à être pondérés en fonction de la capitalisation, donc il y a plus d’investissements dans moins d’entreprises”, a-t-il déclaré, ce qui laisse moins d’allocation pour soutenir les entreprises émergentes dans le domaine de l’énergie propre.

Au-delà des ETF dominants dans le domaine de l’énergie propre, Lydon a déclaré que les investisseurs stratégiques doivent se tourner vers d’autres domaines comme les petites entreprises et les entreprises étrangères, et les producteurs de lithium-cobalt, et pas seulement les entreprises de batteries ou d’énergie solaire.

“Nous allons avoir besoin de ces minéraux alors que nous continuons à faire avancer ce processus d’énergie propre”, a déclaré Lydon.

Parmi les fonds moteurs de la transition vers les nouvelles énergies figure le Blue Horizon New Energy Economy ETF (BNE), qui agit comme une solution indicielle unique pour obtenir une exposition mondiale aux thèmes de l’énergie propre.

Johnston a déclaré que Blue Horizon considère la transition comme étant répartie sur cinq grands segments : la production, la distribution et le stockage d’énergie, ainsi que la mobilité électrique et les matériaux de performance – des produits de base comme le lithium, le nickel, le cobalt, le cuivre et les terres rares.

“Cette transition est vraiment large, ce n’est pas seulement ici en Amérique du Nord”, a-t-il déclaré. “Et ce que nous essayons de faire, c’est d’identifier ce que nous considérons comme les leaders.”

Cela inclut des sociétés de base comme Tesla que possèdent la plupart des investisseurs en ETF, a déclaré Johnston, tout en incorporant également des domaines tels que de nouveaux types de sous-groupes de technologie de batterie et l’énergie solaire.

“Nous les considérons comme un élément important de cette transition à mesure que nous avançons”, a-t-il déclaré.