Des millions de joueurs du monde entier qui paient pour un pass spécial peuvent avoir le privilège de jouer en tant que Neymar dans la sensation Battle Royale, en relevant une série de défis qui comprend une « Neymar Jr Cup » avec le joueur le plus cher du monde réinventé dans un style de super-héros .

Le défenseur de Barcelone Sergi Roberto et le favori des eSports Temperrr étaient parmi les stars à ajouter leur approbation après que Neymar se soit montré jouer avec ses semblables virtuels dans le jeu, assis devant un ordinateur pour essayer le personnage – connu sous le nom de « peau » – et souriant comme il a révélé la nouvelle à son compte Instagram de plus de 149 millions de personnes.

REMORQUE NEYMAR COMPLÈTE !! C’EST SI LE FEU 🔥 pic.twitter.com/8dJlRRu5tG – ShiinaBR – Fuites Fortnite (@ShiinaBR) 25 avril 2021

O Pai tá quase on! Très bientôt j’arrive @FortniteGame et tu pourras te déchaîner avec moi. #FortnitePrimal#EpicPartnerpic.twitter.com/3GfQimptyj – Neymar Jr (@neymarjr) 25 avril 2021

« Vous serez capable de vous déchaîner avec moi, « a-t-il déclaré, avant que des disputes ne commencent entre des téléspectateurs qui ont interrogé les créateurs du jeu en raison de propos homophobes présumés dirigés par Neymar à l’égard de l’ancien petit ami de sa mère qui n’ont jamais été prouvés.

D’autres ont accusé les critiques de chercher une excuse pour «annuler» la création de Neymar dans le jeu. « Continue de pleurer, » lisez l’une des avalanches de mèmes produits en réponse à la nouvelle. « Vous ne pouvez pas supprimer Neymar de Fortnite. »

Neymar vient à Fortnite 😃 pic.twitter.com/8aePlyrEyu – MRT BLGN (@ MRTBLGN3) 25 avril 2021

Voici l’émote de célébration en vrac de Neymar Jr Hang #Fortnite Vous pourrez débloquer Neymar Jr le 27 avril pic.twitter.com/hxgm8hIbXy – Twea – Fuites Fortnite (@TweaBR) 25 avril 2021

les gens qui détestaient que Neymar obtienne une peau secrète ressemblent à: pic.twitter.com/EaKrQuzswx – batman fortnite (@ SpiderApples41) 25 avril 2021

Certaines des réactions se sont concentrées sur la théâtralité sur le terrain qui était à nouveau mise en évidence par Neymar ce week-end.

L’ancien prétendant au Ballon d’Or a montré son talent exceptionnel en écrasant un adversaire lors de la victoire 3-1 du PSG en Ligue 1 à Metz, pour se mettre dans l’embarras au même instant en tombant au sol après ce qui semblait être le plus léger des pinceaux involontaires. du bras de son rival.

« Neymar résumé dans une vidéo, » dit un observateur. « Bonne habileté, plonge … essaie de sortir. »

Fervent joueur lui-même, Neymar n’a pas manqué de controverse sur la plateforme de streaming Twitch, où il compte plus de 1,4 million d’abonnés et a une photo avec son fils, Davi, comme photo de profil.

Fortnite quand Neymar sort 😂 pic.twitter.com/PFxJhvcEYd – Rezztro (@RezztroYT) 23 avril 2021

Vous savez … je n’étais pas vraiment content / battage médiatique pour Neymar Jr étant la peau secrète … mais en regardant ça … c’est vraiment vraiment damm malade – le plus impressionnant @FortniteGame Je suis très impressionné⚽️🇧🇷#Fortnite#FortnitePrimalpic.twitter.com/5xHXieht2B – ✨KD Kamui✨ (@kd_kamui) 25 avril 2021

Le joueur de 29 ans a été banni par des patrons après avoir partagé le numéro de téléphone de Richarlison, qui joue pour Everton et est l’un de ses coéquipiers brésiliens, avec des milliers de téléspectateurs en novembre dernier.

Richarlison aurait reçu plus de 10000 messages en quelques minutes après que ses coordonnées aient été affichées par inadvertance lorsqu’il a appelé Neymar lors de la session en direct de l’attaquant sur le jeu « Counter Strike ».

Du sublime au ridicule… pic.twitter.com/8PFX7oVQUH – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 24 avril 2021

Neymar a résumé dans une vidéo. Bonne habileté … plonge … essaie de se mettre à la porte – Danny! #GlazersOut (@wallace_danny) 24 avril 2021

Paris reste deuxième dans une course remarquablement serrée pour le titre de Ligue 1 après la victoire à Metz, qui a marqué deux buts du tueur à gages français Kylian Mbappe pour laisser à son équipe un point derrière Lille et un point au-dessus de Monaco avec quatre matches de la saison nationale à jouer.

Les champions de France en titre seront les prochains en action mercredi, lorsqu’ils affronteront Manchester City lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions.