Jouer d’un instrument lié à une meilleure santé cérébrale chez les personnes âgées

S’engager dans la musique tout au long de sa vie est associé à une meilleure santé cérébrale à un âge avancé, selon une nouvelle étude publiée par des experts de l’Université d’Exeter.

Les scientifiques travaillant sur PROTÉGER, une étude en ligne ouverte aux personnes âgées de 40 ans et plus, a examiné les données de plus d’un millier d’adultes de plus de 40 ans pour déterminer l’effet du fait de jouer d’un instrument de musique ou de chanter dans une chorale sur la santé cérébrale. Plus de 25 000 personnes se sont inscrites à l’étude PROTECT, menée depuis 10 ans.

L’équipe a examiné l’expérience musicale des participants et leur exposition à la musique au cours de leur vie, ainsi que les résultats des tests cognitifs, afin de déterminer si la musicalité aide à garder le cerveau vif plus tard dans la vie.

L’article intitulé « La relation entre la pratique d’instruments de musique et les trajectoires cognitives : analyse d’une cohorte vieillissante au Royaume-Uni » est publié dans Revue internationale de psychiatrie gériatrique.

Les résultats montrent que jouer d’un instrument de musique, en particulier du piano, est lié à une amélioration de la mémoire et à la capacité de résoudre des tâches complexes, appelées fonctions exécutives. Continuer à jouer plus tard dans la vie offre des avantages encore plus importants. Les travaux suggèrent également que le chant était également lié à une meilleure santé cérébrale, bien que cela puisse également être dû aux facteurs sociaux liés à l’appartenance à une chorale ou à un groupe.

Anne Corbett, professeur de recherche sur la démence à l’Université d’Exeter, a déclaré : « Un certain nombre d’études ont examiné l’effet de la musique sur la santé du cerveau. Notre étude PROTECT nous a donné une occasion unique d’explorer la relation entre les performances cognitives et la musique de manière plus approfondie. grande cohorte d’adultes âgés. Dans l’ensemble, nous pensons qu’être musical pourrait être un moyen d’exploiter l’agilité et la résilience du cerveau, connues sous le nom de réserve cognitive.

“Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour étudier cette relation, nos résultats indiquent que la promotion de l’éducation musicale constituerait un élément précieux des initiatives de santé publique visant à promouvoir un mode de vie protecteur pour la santé cérébrale, tout comme le serait le fait d’encourager les personnes âgées à retourner à la musique plus tard dans la vie. Il existe des preuves considérables du bénéfice des activités de groupe de musique pour les personnes atteintes de démence, et cette approche pourrait être étendue dans le cadre d’un programme de vieillissement en bonne santé pour les personnes âgées afin de leur permettre de réduire de manière proactive leur risque et de promouvoir la santé cérébrale.

Stuart Douglas, un accordéoniste de 78 ans originaire de Cornwall, a joué de cet instrument toute sa vie et joue maintenant avec le Cober Valley Accordion Band ainsi qu’avec la division Cornish de la Royal Scottish Country Dance Society.

Il a déclaré : « J’ai appris à jouer de l’accordéon lorsque j’étais enfant et je vivais dans un village minier de Fife et j’ai continué tout au long de ma carrière dans la police et au-delà. Aujourd’hui, je joue encore régulièrement et jouer dans le groupe remplit également mon calendrier. , car nous nous produisons souvent en public. Nous jouons régulièrement dans des cafés de la mémoire, nous avons donc pu constater l’effet de notre musique sur les personnes souffrant de perte de mémoire et, en tant que musiciens plus âgés, nous n’avons aucun doute sur le fait que continuer à jouer de la musique jusqu’à un âge avancé a joué un rôle important. pour garder notre cerveau en bonne santé.

L’étude PROTECT se déroule entièrement en ligne et est ouverte aux nouveaux participants âgés de 40 ans et plus. Pour en savoir plus, visitez : http://www.protectstudy.org.uk