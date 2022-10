Jouer d’un instrument de musique comme la guitare, le piano ou la batterie est la clé de la tranquillité, selon un sondage

La MUSIQUE est la clé de la tranquillité car les adultes se tournent vers leurs instruments lorsqu’ils ont besoin d’un coup de pouce.

Un sondage auprès de 1 000 personnes qui jouent de la guitare, du piano et de la batterie a révélé qu’un quart éprouvent un sentiment d’évasion lorsqu’ils jouent un morceau.

Jouer du piano améliore votre humeur, selon un sondage 1 crédit

Pendant ce temps, 35% des musiciens disent que jouer améliore leur humeur tandis que 31% se sentent plus détendus.

Trois sur 10 se sentent instantanément plus positifs lorsqu’ils prennent leur instrument avec 29 % se sentant inspirés pour être plus créatifs.

Sandeep Jassi d’Allianz Musical Insurance, qui a commandé l’enquête, a déclaré : « Jouer d’un instrument de musique présente de nombreux avantages, dont l’amélioration de l’humeur.

“Ils procurent un sentiment d’évasion difficile à trouver ailleurs, il n’est donc pas étonnant que les gens se tournent vers des instruments de détente et de bonheur.”

La recherche a également révélé que 26% sont les plus susceptibles de jouer de leur instrument après une journée de travail stressante, tandis que 22% joueront lorsqu’ils auront des soucis d’argent.

Un autre 22 pour cent trouvent qu’ils gèrent mieux une blessure ou une maladie.

Ceux qui ont un penchant pour la musique passent en moyenne quatre heures par semaine à jouer de leur instrument, un quart d’entre eux affirmant qu’il s’agit de leur bien le plus précieux.

Malheureusement, 24% des musiciens se sont fait voler leur instrument – une grande partie étant émotionnellement touchée par la perte.

Près de quatre sur dix ont déclaré que cette perte les avait dévastés et 22 % ont déclaré qu’ils se sentiraient « perdus » ou « vides » si leur instrument venait à disparaître.

Cependant, un pourcentage encourageant de 42 % a continué à récupérer leur objet perdu.

Tendre la main à la famille et aux amis (50%), retourner au dernier endroit connu (47%) et demander des images de vidéosurveillance (40%) étaient les efforts les plus importants que les gens faisaient pour récupérer leur possession.

La recherche a été menée pour célébrer le lancement de missinginstruments.co.uk qui permet aux musiciens de tout le Royaume-Uni d’enregistrer gratuitement en ligne des instruments perdus, volés et trouvés.

De nombreux musiciens ont été séparés de leurs instruments au fil des ans, et nombre d’entre eux ont fait la une de l’histoire de la musique.

Célèbre, Paul McCartney s’est fait voler sa basse Hofner Violin en 1969 et Eric Clapton a également été victime en 1966 lorsqu’il s’est fait voler sa guitare Gibson Les Paul.

Sandeep Jassi a ajouté : « Il est clair à quel point les instruments peuvent signifier pour leurs propriétaires, alors voir l’impact qu’ils peuvent avoir lorsqu’ils sont volés est vraiment triste.

«Nous comprenons que non seulement les instruments sont un outil inestimable du métier pour un musicien professionnel, mais ils ont aussi souvent une énorme valeur personnelle et sentimentale.

“C’est pourquoi nous nous engageons à réunir autant de musiciens que possible avec leurs instruments perdus bien-aimés.”

La recherche OnePoll a également interrogé 1 000 adultes qui ne jouent pas d’un instrument de musique pour évaluer leurs opinions sur le sujet.

Il est apparu que 28% admettent que pouvoir en jouer les aiderait à se détendre, tandis qu’un quart affirment qu’ils seraient généralement plus heureux s’ils pouvaient utiliser un instrument.

Et 41 % admettent qu’ils envient les personnes qui savent jouer d’un instrument, 29 % ayant cela sur leur “liste de choses à faire”.

Cependant, 26% ont déjà essayé d’en apprendre un pour abandonner après une courte période d’apprentissage.

Les instruments que les gens aimeraient le plus apprendre sont la guitare (38 %), le piano (34 %) et la batterie (16 %).

L’acteur Bradley Cooper jouant de la guitare au Festival de Glastonbury en 2017 1 crédit