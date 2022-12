Jouer du piano augmente la puissance de traitement du cerveau, selon une étude

Beaucoup de gens jouent du piano dans le monde, et ce n’est peut-être pas surprenant, car c’est aussi agréable à entendre qu’il est bon pour notre cerveau. En fait, des chercheurs de l’Université de Bath au Royaume-Uni ont récemment découvert que jouer du piano augmentait la puissance de traitement du cerveau.

La communauté scientifique sait depuis longtemps que la création musicale a une forte influence sur la formation, l’activité et la communication des circuits neuronaux. Mais Yuqing Che et ses collègues de l’Université de Bath sont allés plus loin en se demandant si les pianistes ont naturellement un cerveau plus puissant que les non-joueurs, ou si leur plasticité cérébrale est due aux nombreuses séances d’entraînement auxquelles ils participent, souvent dès leur plus jeune âge, afin d’améliorer leurs compétences.

Pour répondre à cette question, ils ont divisé 31 adultes qui ne jouaient pas d’un instrument de musique en trois groupes distincts. Le premier groupe a suivi des cours de piano hebdomadaires d’une heure pendant 11 semaines, le deuxième groupe a écouté les morceaux pratiqués par les participants du groupe un, tandis que le troisième groupe n’a été exposé à aucune musique particulière pendant l’expérience.

Les scientifiques ont découvert que les membres du premier groupe étaient capables de traiter plus facilement les informations sensorielles liées à la vue et à l’ouïe après quelques leçons de piano. Cette découverte est d’autant plus significative que le cerveau reçoit en permanence des informations sensorielles qu’il doit pouvoir intégrer et différencier. Par exemple, voir un véhicule et entendre le bruit de son moteur permet au cerveau de déduire, par intégration multisensorielle, l’existence d’une même cause, c’est-à-dire le véhicule. A l’inverse, voir une voiture et entendre simultanément le gazouillis d’un oiseau nécessite de dissocier les sources visuelle et auditive en deux représentations distinctes.

Entraînement multisensoriel

Des chercheurs de l’Université de Bath ont observé que les personnes qui prenaient des cours de piano montraient une plus grande précision dans les tests où ils devaient déterminer si des « événements » sonores et visuels se produisaient en même temps. « Nous avons constaté que le groupe formé au piano montrait une amélioration significative de la sensibilité à la synchronie audiovisuelle. [during the tests]par rapport aux groupes d’écoute de musique et de contrôle », écrivent les chercheurs dans une étude publiée dans la revue Scientific Reports.

Pour le Dr Karin Petrini, psychologue cognitive et musicologue du département de psychologie de l’Université de Bath, ces résultats s’expliquent par le fait que jouer d’un instrument aussi complexe que le piano modifie les processus biochimiques du cerveau, renforçant la plasticité cérébrale. «Apprendre à jouer d’un instrument comme le piano est une tâche complexe: cela nécessite qu’un musicien lise une partition, génère des mouvements et surveille les retours auditifs et tactiles pour ajuster ses actions ultérieures. En termes scientifiques, le processus associe des signaux visuels à des signaux auditifs et aboutit à un entraînement multisensoriel pour les individus”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Cependant, les chercheurs ont découvert que si le fait de jouer régulièrement du piano améliore le traitement des informations sensorielles par le cerveau, cela ne l’aide pas à reconnaître plus facilement les émotions des expressions faciales. “Les preuves disponibles indiquent que l’avantage des musiciens dans la reconnaissance des émotions peut se limiter au domaine sonore”, expliquent les scientifiques dans leur article.

