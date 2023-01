“Jouer devant des fans vous donne une motivation supplémentaire”, déclare Lakshya Sen

Le navetteur Star India Lakshya Sen a travaillé sur sa “vitesse et ses variations” pour être prêt au combat pour la nouvelle saison alors qu’il cherche à remporter des titres dans les circuits asiatiques et européens pour s’assurer une place olympique à Paris au plus tôt.

Sen a commencé 2022 avec son premier titre en Super 500 à l’Open d’Inde et a remporté une médaille d’argent aux Championnats d’Angleterre, en plus de remporter l’or aux Jeux du Commonwealth et de jouer un rôle dans la victoire monumentale de la Coupe Thomas en Inde.

A LIRE AUSSI| Open de l’Inde 2023 : 10 stars féminines à surveiller à New Delhi

Le joueur de 21 ans d’Almora estime que le moment est venu pour lui de repousser les limites dans une autre saison chargée, comprenant des événements à gros budget tels que les Jeux asiatiques et les Championnats du monde.

“C’est le bon moment pour moi. Si je peux maintenir ce classement et continuer à m’améliorer, j’ai de bonnes chances de me qualifier. Malheureusement, la dernière fois, j’étais sur le point de me qualifier, mais peu d’événements n’ont pas eu lieu à cause du COVID-19, mais ce sont toutes des expériences d’apprentissage”, a déclaré Sen à PTI dans une interview.

« Je me concentre principalement sur ma condition physique. Après mon opération du nez, ma condition physique s’est détériorée, mais j’ai eu le temps pendant l’intersaison de la récupérer. J’ai beaucoup travaillé ma vitesse, ma rapidité d’attaque et mes variations depuis la zone arrière. Je travaille régulièrement sur ma défense.

“Jouer les grands événements m’a donné beaucoup de confiance. J’ai l’expérience de jouer dans le circuit supérieur. Je vais donc essayer de rester sans blessure et de jouer librement dans l’événement.” Sen a subi une opération du nez pour une déviation de la cloison nasale après les championnats du monde en août. En décembre, il était à Dubaï pour s’entraîner avec le nouvel entraîneur Anup Sridhar, Anders Antonsen et Samer Verma.

« Je dois bien planifier la saison car de nombreux événements importants se préparent. Je dois choisir et choisir les bons. Il s’agira de maintenir un bon classement et de s’entraîner avant le tournoi et hors saison pour rester en forme.

“Je prévois de jouer trois événements en Asie et trois en Europe dans les prochains mois. Une fois que la qualification olympique commencera en mai, je dois voir comment je vais et prendre un appel au fur et à mesure que la saison avance. Mon objectif est de me qualifier en première mi-temps afin de pouvoir mieux planifier le reste des tournois.” Sen avait subi une courte défaite lors de l’ouverture de la saison de l’Open de Malaisie et participera à l’Open d’Inde et à l’Indonésie Masters Super 500.

Le circuit européen comprendra trois événements Super 300 en Allemagne (7-12 mars), en Suisse (21-26 mars) et en Espagne (28 mars-2 avril), en plus des très importants championnats d’Angleterre (14-19 mars).

La seconde moitié de la saison comportera des événements phares tels que les championnats du monde BWF (21-27 août), les Jeux asiatiques (23 septembre au 8 octobre) et les finales du circuit mondial (13-17 décembre).

Ravi de jouer devant des supporters locaux

Le champion en titre Sen savoure la perspective de jouer devant le public local après avoir raté les fans lors du dernier Open de l’Inde, qui s’est tenu à huis clos en raison de la pandémie de COVID-19.

« J’ai de bonnes chances de conserver le titre. Je veux dire que c’est un tirage difficile, il y a beaucoup de bons joueurs dans le même quart-temps, mais je cherche à tous les jouer”, a-t-il déclaré.

« Cette fois, il y aura du monde. Lors de la finale All-England l’année dernière, j’ai été frappé par la foule. C’était un stade plein à craquer et quand vous jouez devant des supporters, cela vous donne une motivation supplémentaire, alors j’ai hâte d’y être”.

Le soutien familial a aidé à rester concentré pendant le procès

Sa course impressionnante l’année dernière est survenue au milieu d’une affaire d’âge, quelques jours seulement après avoir reçu le prix Arjuna, et Sen a déclaré que le soutien de sa famille l’avait aidé à rester concentré.

« C’était une période difficile. Je pense que tout était planifié de telle manière que deux jours après le prix Arjuna, c’est arrivé.

« Mais cela ne me dérangeait pas beaucoup parce que je me concentrais sur mon entraînement. Nous n’avions aucune raison de nous inquiéter. Ma famille s’est assurée que je n’étais pas inquiet.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)