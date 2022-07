Jouer contre les équipes de la Premier League Academy Meilleure expérience que les jeunes Indiens peuvent obtenir: IM Vijayan

L’ancien attaquant indien IM Vijayan pense que l’opportunité de jouer contre les équipes de l’académie de Premier League sera une courbe d’apprentissage pour les jeunes joueurs indiens qui participeront à la Next Generation Cup au Royaume-Uni.

La Next Generation Cup au Royaume-Uni fait partie du partenariat de longue date de Football Sports Development Limited avec la Premier League pour contribuer à la croissance de l’écosystème du football indien.

“C’est la meilleure chance que les joueurs puissent avoir. Avoir l’opportunité de jouer contre des équipes académiques de la Premier League, la meilleure ligue mondiale à un si jeune âge renforcera la confiance des jeunes joueurs et leur donnera beaucoup d’expérience », a déclaré Vijayan.

Le légendaire joueur indien a également estimé que la Reliance Foundation Development League, qui servait de plate-forme de qualification pour la Next Generation Cup, avait aidé à créer une plate-forme de développement compétitive pour les joueurs émergents à travers le pays.

« Ce que fait la Reliance Foundation est au-delà des éloges. Ils façonnent une jeune génération forte, talentueuse et qui aime le football. Leur donner ce genre d’opportunités à un jeune âge leur donnera une grande confiance et efficacité. C’est une chose louable de façonner une jeune génération capable d’amener l’Inde au sommet du football mondial », a déclaré Vijayan.

Soulignant l’importance de la croissance des jeunes émergents, la légende du football indien, Vijayan a salué la montée des jeunes dans le football indien. Le joueur de 53 ans pense que la Next Generation Cup sera un tournoi ambitieux pour les jeunes footballeurs et leur donnera l’occasion d’aspirer à suivre les traces de Sahal Abdul Samad et de Suresh Singh Wangjam, qui sont devenus des habitués de la compétition. équipe nationale.

“J’espère que nous voyons un changement. Nous entrons dans une nouvelle ère du football indien avec les jeunes qui arrivent et prennent les choses en main. L’Inde s’est bien comportée lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC avec tant de jeunes joueurs formant le noyau de l’équipe. Maintenant, avec des compétitions comme celle-ci, je suis sûr que nous trouverons beaucoup plus de joueurs talentueux qui serviront le pays pendant longtemps », a conclu Vijayan.

La Premier League et la FSDL ont continué à travailler ensemble pour partager leurs connaissances et leur expertise afin de favoriser le développement holistique du football en Inde, qui comprend divers aspects du jeu, notamment l’entraînement et l’arbitrage.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.