Jouer comme on veut

L’entraîneur-chef Craig Fulton a admis que le taux de conversion des coins de pénalité de l’équipe indienne de hockey masculin lors du match nul contre le Japon était préoccupant, mais a assuré que son équipe n’était pas loin de terminer parfaitement les choses.

L’Inde n’a réussi à marquer qu’un seul but sur 15 corners lors du match nul 1-1 contre le Japon, champion en titre des Jeux asiatiques, lors du Trophée des champions d’Asie, vendredi.

C’était un affichage contrasté par rapport au triomphe convaincant 7-2 des hôtes sur la Chine lors du premier match, où six des buts ont été marqués dans les corners.

« C’est la préoccupation de chaque entraîneur si vous ne convertissez pas vos chances, que ce soit des corners ou des paniers. Donc, vous essayez toujours de comprendre « pourquoi ? » et essayez de trouver une solution pour cela et des combinaisons de joueurs ensemble », a déclaré Fulton lors de la conférence de presse d’après-match.

« Ce n’est pas que nous ne jouons pas dans notre système. On joue comme on a envie de jouer, et même ce soir (vendredi), on a eu deux-trois très bons contres. Nous sommes à une phase de finir comme nous le voulons. »

Cependant, Fulton a rendu hommage aux Japonais pour avoir bien défendu et fait travailler l’Inde pour réussir dans les virages et même les buts sur le terrain.

« Le Japon a bien défendu et attaqué. Ils bougeaient bien. A la mi-temps, on s’est regroupé. Nous avons montré dans les quarts suivants comment nous nous sommes remis dans le match. Ils ont aussi bien défendu leurs coins de penalty. »

« Nous n’avons pas converti (nos corners), mais pas faute d’avoir essayé. C’est une bonne leçon, et nous recommencerons », a-t-il ajouté.

Il a également été noté contre le Japon que les Indiens se sont principalement concentrés sur l’obtention des coins de réparation à l’intérieur de la surface et se sont abstenus de tirer régulièrement vers le but.

Cependant, Fulton a soutenu ses joueurs pour décider à ce moment-là et était ravi que son équipe ait remporté plusieurs corners et créé suffisamment d’occasions de marquer des buts.

« C’est situationnel. Nous voulons que nos joueurs tirent. Ils ont le permis de tirer. Ils prennent instinctivement la meilleure décision suivante sur ce qui se trouve devant eux, et nous soutenons cela. »

« Le fait que nous gagnions beaucoup de corners est une bonne chose. Nous avons eu quelques clichés. Mais nous sommes toujours dans le tournoi. Nous avons obtenu un match nul sur ce match.

« Bien sûr, nous voulions gagner et nous avions suffisamment d’occasions. Ce n’est pas une sensation agréable, mais nous devons nous améliorer et être prêts pour le prochain match », a-t-il conclu.

Nous ne subissons aucune pression, dit Harmanpreet Singh

La ligne avant de l’Inde s’est rendue coupable d’avoir gâché de nombreuses occasions alors que l’as drag flicker et le skipper Harmanpreet Singh sont devenus le seul buteur de l’équipe à domicile du match.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une pression sur lui ou son équipe pour convertir les coins de pénalité en buts, Harmanpreet a répondu « Nous n’avons aucune pression. »

«Nous continuons d’essayer de mettre et de faire de notre mieux. La défense (japonaise) était bonne. Nous suivions les instructions que nous avions reçues. Donc, nous savons ce que nous devons faire lors du prochain match (contre la Malaisie).

« Nous allons essayer d’attaquer les zones qui nous ont donné des buts lors du match d’ouverture (contre la Chine). Nous essaierions aussi quelque chose de nouveau », a-t-il signé.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)