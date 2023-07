Le Texas arrive à la SEC l’année prochaine, tout comme « Horns Down ».

Le geste, qui est une version inversée du signal manuel populaire « Hook ‘Em Horns » du Texas, est couramment utilisé depuis des années par les adversaires qui cherchent à troller les Longhorns. Cela a fait sensation ces dernières années, d’autant plus que la conférence actuelle du Texas, le Big 12, a réprimé ce geste en le pénalisant avec des drapeaux de conduite antisportive.

Cependant, les fans peuvent le voir un peu plus dans la nouvelle maison du Texas.

Le coordinateur des officiels de la SEC, John McDaid, a déclaré mardi lors des journées médiatiques de la conférence que les sanctions pour conduite antisportive doivent répondre à des critères stricts, et tant que les joueurs affichant le signe « Horns Down » ne répondent pas à ces critères – c’est-à-dire s’ils l’affichent entre coéquipiers sur leur ligne de touche au lieu du visage d’un joueur texan — le signal ne sera pas signalé.

Il en va de même pour d’autres gestes spécifiques à l’équipe de la SEC, tels que Gator Chomp de Floride, a déclaré McDaid.

Cependant, certains des futurs rivaux de la SEC du Texas pourraient réprimer l’utilisation du geste au sein de leur propre équipe. L’entraîneur-chef de l’Alabama, Nick Saban s’est fâché lorsque les joueurs de Crimson Tide ont signalé « Horns Down » sur le terrain à Austin après que l’Alabama ait battu de justesse le Texas au début de la saison 2022.

