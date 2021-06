Le consulat général des États-Unis, le bureau de l’Union européenne et plusieurs autres missions de pays occidentaux ont organisé vendredi un événement commémoratif marquant la répression du 4 juin qui a mis fin aux manifestations il y a 32 ans.

Les missions ont publié des photos de leurs veillées aux chandelles sur les réseaux sociaux.

Plus de trois décennies plus tard, les événements de 1989 restent un sujet très sensible en Chine. Les veillées n’ont pas échappé à l’œil de Pékin, le bureau du ministère des Affaires étrangères de la région autonome condamnant fermement les affichages comme un « émission politique ignoble » conçu pour se mêler des affaires du pays.

« Toute tentative d’exploiter Hong Kong pour mener des activités d’infiltration ou de sabotage contre le continent franchit la ligne rouge et est absolument intolérable. Nous exhortons à nouveau les organes des pays concernés à Hong Kong à mettre immédiatement fin à une telle farce politique futile, à cesser de se mêler des affaires de Hong Kong et des affaires intérieures de la Chine en général, et d’éviter de jouer avec le feu », a déclaré le bureau dans un communiqué.

L’affichage des consulats ne fait que le jeu des « très peu de fauteurs de troubles anti-Chine » dans la ville autonome, a indiqué le bureau. Hong Kong a subi des mois de manifestations de masse en 2019, Pékin accusant à plusieurs reprises des acteurs étrangers d’attiser les tensions.

La Statue de la Liberté existe depuis plus d’un siècle, mais les minorités ethniques de ces pays n’ont pas encore la garantie d’une véritable liberté, l’écart de richesse s’est creusé de plus en plus, la discrimination raciale et la violence policière se produisent de temps en temps, et les ventes d’armes et les fusillades ont atteint des records.

« Alors, dans quelle position ces pays, avec un bilan aussi pathétique des droits de l’homme, peuvent-ils hypocritement porter un jugement sur les affaires intérieures d’autres pays en tant que « champions des droits de l’homme » autoproclamés ? il a ajouté.

