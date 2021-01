Être garde-frontière dans la chaîne du Karakoram à plus de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer n’est pas une tâche facile, donc l’armée chinoise a installé une arcade de fortune pour adoucir d’une manière ou d’une autre les conditions de service difficiles de ses troupes.

La tente de divertissement, érigée dans un régiment interarmes sous le commandement militaire du Xinjiang, était équipée de toute une gamme de machines d’arcade qui feraient battre le cœur de chaque joueur plus rapidement.

Il y a des machines de danse et de basket-ball, des simulateurs de course, des salles de combat et de tir, entre autres attractions.

La tente du mess de haute technologie offre également aux militaires l’occasion de jouer aux échecs et au poker ou de participer à des activités culturelles traditionnelles chinoises, comme la calligraphie et la peinture.

Les températures au Karakoram peuvent descendre en dessous de moins 30 degrés Celsius, la couverture de neige atteignant parfois deux mètres, mais le « les troupes n’ont pas peur des épreuves », Jin Xin, responsable du travail politique au régiment, a déclaré aux médias chinois.

Les commandants « doivent faire de notre mieux pour offrir un environnement confortable et apaiser leurs inquiétudes, afin qu’ils puissent se consacrer à l’entraînement et à la préparation du combat sans distraction », Jin a déclaré, expliquant la décision de mettre en place ce qui doit être l’une des armoires d’arcade les plus élevées au monde.

Une autre raison pour laquelle les troupes reçoivent un tel traitement spécial pourrait être que le Karakoram se trouve dans une zone stratégique, où les frontières de la Chine, de l’Inde et du Pakistan se rejoignent.

Les soldats étaient, bien sûr, enthousiasmés par l’innovation. « Avec un bon repos, nous sommes plus prêts pour l’entraînement et le combat, » dit l’un d’eux.

La même armée chinoise qui a maintenant organisé une arcade de jeux pour ses troupes il y a seulement quelques années a sonné l’alarme sur la dépendance au jeu dans ses rangs. Son journal officiel, People’s Liberation Army Daily, a écrit en 2017 que le jeu en ligne populaire de fabrication chinoise « Honor of Kings » avait « infiltré » la vie de trop de soldats et d’officiers.

« La dépendance excessive aux jeux sur téléphones portables nuit progressivement [their] santé physique et psychologique… Cela constitue même une menace pour la gestion de la sécurité et pourrait nuire à la capacité de combat », l’article lu.

