WB-W vs AH-W Emirates D20, Wellington Blaze vs Auckland Hearts: diffusion en direct

WB-W vs AH-W Emirates D20, Wellington Blaze vs Auckland Hearts: score en direct / tableau de bord

WB-W vs AH-W Emirates D20, Wellington Blaze vs Auckland Hearts: Détails du match

24 décembre – 02:40 am Indian Standard Time (IST) at the Basin Reserve, Wellington

Emirates D20 WB-W vs AH-W Dream11 équipe pour Wellington Blaze vs Auckland Hearts

Emirates D20 WB-W vs AH-W Dream11 équipe pour Wellington Blaze vs Auckland Hearts capitaine: Sophie Devine

Emirates D20 WB-W vs AH-W Dream11 équipe pour Wellington Blaze vs Auckland Hearts vice capitaine: Kate Perkins

Emirates D20 WB-W vs AH-W Dream11 équipe pour Wellington Blaze vs Auckland Hearts gardien de guichet: Jessica McFadyen

Emirates D20 WB-W vs AH-W Dream11 équipe pour Wellington Blaze vs Auckland Hearts chauves-souris: Kate Perkins, Lauren Down, Maddy Green, Rebecca Burns

Emirates D20 WB-W vs AH-W Dream11 équipe pour Wellington Blaze vs Auckland Hearts polyvalent: Sophie Devine, Amelia Kerr, Anna Peterson

Emirates D20 WB-W vs AH-W Dream11 équipe pour Wellington Blaze vs Auckland Hearts quilleurs: Bethany Molony, Jane Barnett et Roz McNeill

WB-W vs AH-W Emirates D20, Wellington Blaze jouera probablement 11 contre Auckland Hearts: Jessica McFadyen (WK), Maddy Green, Rebecca Burns, Caitlin King, Georgia Plimmer, Sophie Devine, Amelia Kerr, Leigh Kasperek, Jess Kerr, Bethany Molony, Thamsyn Newton

WB-W vs AH-W Emirates D20, Auckland Hearts jouera probablement 11 contre Wellington Blaze: Sarah Carnachan (WK), Kate Perkins, Lauren Down, Regina Lilli, Saachi Shahri, Anna Peterson, Bella Armstrong, Skye Bowden, Roz McNeill, Jane Barnett, Arlene Kelly