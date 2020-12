ATK Mohun Bagan sera désireux de revenir à la victoire dans la cinquième semaine du jeu Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 quand ils s’affrontent Hyderabad FC au stade Jawaharlal Nehru le vendredi 11 décembre.

L’ATK Mohun Bagan a vu son élan victorieux de trois matches rompu lorsqu’il a remporté sa première défaite de la saison face au Jamshedpur FC plus tôt cette semaine. L’équipe de Kolkata est actuellement classée troisième du classement avec trois points à son actif.

Hyderabad FC, quant à lui, a réussi jusqu’à présent à rester invaincu lors de l’ISL 2020-21. Ils ont surpris tout le monde avec leur début de saison brillant sur une note gagnante avant d’être tenus à des tirages consécutifs lors des deux derniers matchs. Les Nizams occupent actuellement la sixième place du tableau des points avec cinq points en trois matchs jusqu’à présent.

Un jeu passionnant est sur les cartes car les deux parties verrouillent les cornes pour la première fois pour obtenir le maximum de points l’une contre l’autre. Le match ISL 2020-21 entre l’ATK Mohun Bagan et le Hyderabad FC devrait débuter à 19h30 IST.

ATKMB vs HFC ISL 2020-21, ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC: diffusion en direct

La diffusion en direct de tous les matchs de la Super League indienne 2020-21 sera disponible sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.

ATKMB vs HFC ISL 2020-21, ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC: Détails du match

Vendredi 11 décembre – 19h30 heure normale de l’Inde (IST) au stade Jawaharlal Nehru, Fatorda, Goa.

L’équipe ATKMB vs HFC Dream11 de l’ISL 2020-21 pour ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC

ISL 2020-21 ATKMB vs HFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC Capitaine: Roy Krishna

ISL 2020-21 ATKMB vs HFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC Vice capitaine: Aridane Santana

ISL 2020-21 ATKMB vs HFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC Gardien de but: Arindam Bhattacharya

ISL 2020-21 ATKMB vs HFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC Défenseurs: Prabir Das, Pritam Kotal, Asish Rai, Tiri

ISL 2020-21 ATKMB vs HFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC Milieux: Halicharan Narzary, Carl McHugh, Adil Khan

ISL 2020-21 ATKMB vs HFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC Grévistes: David Williams, Roy Krishna, Aridane Santana

ATKMB vs HFC ISL 2020-21, équipe de départ probable ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC: Arindam Bhattacharya; Pritam Kotal, Tiri, Sandesh Jhingan; Prabir Das, Jayesh Rane, Carl McHugh, Edu Garcia, Subhasish Bose; David Williams, Roy Krishna

ATKMB vs HFC ISL 2020-21, équipe de départ probable du Hyderabad FC vs ATK Mohun Bagan: Subrata Paul; Asish Rai, Odei Onaindia, Chinglensana Singh, Akash Mishra; Adil Khan, Joao Victor, Hitesh Sharma; Liston Colaco, Halicharan Narzary, Aridane Santana