Désespéré de remettre leur campagne sur les rails, Chennaiyin FC et Jamshedpur FC se feront face dans le match no. 89 du 2020-21 Super Ligue indienne (ISL) 2020-21. Il se tiendra le mercredi 10 février au GMC Stadium de Bambolim, Goa.

Le Chennaiyin FC, double champion, occupe actuellement la huitième place du classement avec 17 points en 16 matches. Pendant ce temps, Jamshedpur FC est une place au-dessus d’eux, avec 18 points en un même nombre de matches. Les deux équipes sont sur une mauvaise forme de course car les Marina Machans n’ont marqué qu’un seul but lors de leurs cinq derniers matchs. Alors que les Red Miners n’ont réussi à en marquer que trois lors de leurs six dernières sorties.

Les anciens champions n’ont aucun mal à se blesser mais manqueront les services de Jerry Lalrinzuala qui est suspendu.

Outre un David Grande blessé, le Jamshedpur FC dispose d’une équipe entièrement en forme.

Le match ISL 2020-21 Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC doit débuter à 19h30, IST.

CFC vs JFC ISL 2020-21, Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC Diffusion en direct

La diffusion en direct de tous les jeux ISL 2020-21 est disponible sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.

CFC vs JFC ISL 2020-21, Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC: Détails du match

Mercredi 10 février – 19h30 heure normale de l’Inde (IST) au stade GMC, Bambolim, Goa.

Équipe ISL 2020-21 CFC vs JFC Dream11 pour Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC

ISL 2020-21 CFC vs JFC Dream11 prédiction pour Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC Capitaine: Nerijus Valskis

ISL 2020-21 CFC vs JFC Dream11 prédiction pour Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC Vice capitaine: Stephen Eze

ISL 2020-21 CFC vs JFC Dream11 prédiction pour Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC Gardien de but: Rehenesh TP

ISL 2020-21 CFC vs JFC Dream11 prédiction pour Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC Défenseurs: Peter Hartley, Ricky Lallawmawma, Stephen Eze

ISL 2020-21 CFC vs JFC Dream11 prédiction pour Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC Milieux: Aitor Monroy, Memo Moura, Lallianzuala Chhangte, Boris Singh Thangjam

ISL 2020-21 CFC vs JFC Dream11 prédiction pour Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC Grévistes: Nerijus Valskis, Esmael Goncalves

CFC vs JFC ISL 2020-21, formation de départ probable du Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC: Vishal Kaith (GK), Deepak Tangri, Eli Sabia, Enes Sipovic, Reagan Singh, Anirudh Thapa, Memo Moura, Lallianzuala Chhangte, Manuel Lanzarote, Rahim Ali, Esmael Goncalves

CFC vs JFC ISL 2020-21, formation de départ probable du Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC: Rehenesh TP (GK), Narender Gehlot, Stephen Eze, Peter Hartley, Ricky Lallawmawma, Alexandre Lima, Aitor Monroy, Boris Singh Thangjam, Farukh Choudhary, Seiminlen Doungel, Nerijus Valskis

Sommaire: Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC Dream11 Team: Check Dream11 Prédiction / Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC Dream11 Meilleurs choix / Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC Dream11 Captain / Chennaiyin FC vs Jamshedpur FC Dream11 Vice Captain / Dream11 Conseils / Conseils de football en ligne et plus