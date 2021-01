Le prochain 66e match de la Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 verra ATK Mohun Bagan affronter deux fois champions de l’ISL Chennaiyin FC le jeudi 21 janvier au stade Jawaharlal Nehru, à Fatorda, Goa. L’ATK Mohun Bagan a grimpé en flèche cette saison, après avoir remporté six matchs, trois nuls et seulement deux défaites en 11 matchs pour occuper la deuxième place avec 21 points. dans le tableau des points. Les anciens champions sont actuellement classés sixième avec 15 points en 12 matchs.

Les deux équipes ont partagé des points lors d’un match nul et vierge lorsqu’ils se sont rencontrés plus tôt cette saison. Les équipes viseront une victoire pour continuer leur quête d’une place en séries éliminatoires.

Le match ISL 2020-21 ATK Mohun Bagan vs Chennaiyin FC doit débuter à 19h30.

ATKMB vs CFC ISL 2020-21, ATK Mohun Bagan vs Chennaiyin FC: diffusion en direct

La diffusion en direct de tous les jeux ISL 2020-21 est disponible sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.

ATKMB vs CFC ISL 2020-21, ATK Mohun Bagan vs Chennaiyin FC: Détails du match

Jeudi 21 janvier – 19h30 heure normale de l’Inde (IST) au stade Jawaharlal Nehru, à Fatorda, Goa.

Équipe ISL 2020-21 ATKMB vs CFC Dream11 pour ATK Mohun Bagan vs Chennaiyin FC

Prédiction ISL 2020-21 ATKMB vs CFC Dream11 pour ATK Mohun Bagan vs Chennaiyin FC capitaine: Roy Krishna

ISL 2020-21 ATKMB vs CFC Dream11 prédiction pour ATK Mohun Bagan vs Chennaiyin FC Vice-capitaine: David Williams

Prédiction ISL 2020-21 ATKMB vs CFC Dream11 pour le gardien ATK Mohun Bagan vs Chennaiyin FC: Arindam Bhattacharya

Prédiction ATKMB vs CFC Dream11 ISL 2020-21 pour les défenseurs ATK Mohun Bagan vs Chennaiyin FC: Eli Sabia, Tiri, Pritam Kotal

Prédiction ISL 2020-21 ATKMB vs CFC Dream11 pour les milieux de terrain ATK Mohun Bagan vs Chennaiyin FC: Lallianzuala Chhangte, Anirudh Thapa, Carl McHugh, Edu Garcia

Prédiction ISL 2020-21 ATKMB vs CFC Dream11 pour les attaquants ATK Mohun Bagan vs Chennaiyin FC: Roy Krishna, Esmael Goncalves, David Williams

ATKMB vs CFC ISL 2020-21, équipe de départ probable ATK Mohun Bagan vs Chennaiyin FC: Arindam Bhattacharya (GK), Roy Krishna (C), Sandesh Jhingan, Pritam Kotal, Tiri, Subhasish Bose, Carl McHugh, Edu Garcia, Pronay Halder, Manvir Singh, David Williams

ATKMB vs CFC ISL 2020-21, formation de départ probable du Chennaiyin FC vs ATK Mohun Bagan: Vishal Kaith (GK), Enes Sipovic, Lallianzuala Chhangte, Eli Sabia (C), Anirudh Thapa, Jerry Lalrinzuala, Memo Moura, Deepak Tangri, Rahim Ali, Esmael Goncalves, Jakub Sylvestr